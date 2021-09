Le groupe PZU adopte Akur8 pour renforcer son processus de tarification en assurance dans les pays baltes

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Les entités baltes du groupe d'assurance PZU, l'une des institutions financières majeures d'Europe centrale et orientale, et Akur8 sont ravis d'annoncer leur collaboration, afin d'améliorer le processus de tarification de PZU dans deux de ses entités baltes. Cet accord renforce la portée internationale d'Akur8 en tant que plateforme de tarification de nouvelle génération, ainsi que sa présence en Europe centrale et orientale.

Spécifiquement développée pour les assureurs, la solution d'Akur8 améliore leur processus de tarification en automatisant la modélisation du risque et de la demande, grâce à une technologie propriétaire d'intelligence artificielle transparente. Les principaux avantages pour les assureurs sont une réactivité plus rapide et une agilité plus grande sur le marché, tout en maintenant la transparence et le contrôle absolus des modèles créés.

PZU est l'une des principales compagnies d'assurance en Pologne et en Europe centrale et orientale, capitalisant sur 200 ans d'expérience pour offrir à ses assurés la meilleure protection du marché. En choisissant Akur8 pour accélérer la transformation de son processus de tarification, PZU renforce son engagement envers l’adoption de l'innovation et l'IA à l'échelle, pour rester à la pointe du secteur de l'assurance.

"Akur8 est honoré de devenir la plateforme de tarification de choix pour les entités baltes de PZU. En tant que plateforme de tarification d'assurance de nouvelle génération à la pointe de la technologie, Akur8 apportera une vitesse et une performance qui changent la donne aux équipes de tarification de PZU, tout en maintenant une auditabilité totale du processus", a déclaré Samuel Falmagne, CEO d'Akur8.

"Cette nouvelle collaboration avec PZU est une étape importante pour Akur8, marquant notre entrée sur le marché de l'assurance en Europe centrale et orientale et renforçant notre présence internationale. Elle valide également la valeur d'Akur8 auprès d’assureurs déjà très avancés dans leur utilisation de l'IA appliquée aux processus internes", a commenté Brune de Linares, Directrice Commerciale d’Akur8.

"Nous sommes ravis d'adopter Akur8 comme plateforme de tarification d'assurance de deux entités majeures. En tant que meilleure technologie sur le marché, cette démarche est une nouvelle preuve de notre ADN profondément innovant. PZU Estonia s'efforce de s'associer aux meilleures insurtechs du marché, pour sans cesse élever ses standards et offrir la meilleure protection aux prix les plus justes à ses assurés", a commenté Mihkel Uibopuu, CEO de PZU Estonia.

"Akur8 offre une nouvelle approche de la tarification par rapport aux solutions manuelles, nous étions impatients de l'adopter. Les avantages en termes de vitesse et de performance sont majeurs, tandis que le processus est robuste et sûr. L'interface collaborative et intuitive, les fonctionnalités intelligentes ainsi que le support réactif et expert ont également été très appréciés par nos équipes de tarification", a ajouté Julius Kondratas, Directeur Technique et membre du Conseil d'Administration de Lietuvos Draudimas AB.

À propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution de tarification assurantielle unique, basée sur l'IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l'exigent les régulateurs internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l’univers actuariel et l’apprentissage machine.

À propos de PZU

Le groupe Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (groupe PZU) est la plus grande institution financière de Pologne et d'Europe centrale et orientale. PZU SA est à la tête du groupe, reposant sur des traditions qui remontent à 1803, lorsque la première compagnie d'assurance fut créée en Pologne.

Les actifs consolidés du groupe PZU s'élèvent à 90 milliards d'euros. Le groupe jouit de la confiance de 22 millions de clients dans cinq pays, proposant une gamme de produits et de services aux particuliers, petites et moyennes entreprises et entités commerciales. Le marché polonais est le principal marché du groupe PZU en termes d’importance et de nombre de clients. Néanmoins, ses filiales jouent un rôle important sur les marchés de Lituanie, de Lettonie, d'Estonie et d'Ukraine. Selon les enquêtes sur la reconnaissance spontanée de la marque, PZU atteint 92 %, tandis que la reconnaissance assistée de la marque est de 100 %, ce qui fait de PZU la marque la plus reconnaissable en Pologne. Depuis 2010, PZU SA est cotée à la Bourse de Varsovie, où elle fait partie des valeurs sûres à forte capitalisation offrant la plus grande liquidité depuis son introduction en bourse.