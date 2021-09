LES PREMIERS RÉSULTATS D'UNE ÉTUDE, MENÉE EN COLLABORATION AVEC L'ÉCOLE DE MÉDECINE DE L’UCONN, SOULIGNENT LE POTENTIEL DE LA PLATEFORME DE DIAGNOSTIC CELLULAIRE D'IKONISYS EN IMMUNO-ONCOLOGIE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ikonisys SA (Code ISIN : FR00140048X2 / Mnémonique : ALIKO) (Paris:ALIKO), société spécialisée dans la détection précoce et précise des maladies cancéreuses avec une solution unique entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales (« Ikonisys »), annonce les premiers résultats d'une étude visant à démontrer la capacité de la plateforme de détection de cellules rares Ikoniscope20 à dénombrer des populations spécifiques de cellules T CD8. De telles cellules T CD8 spécifiques de l'antigène sont extrêmement rares, et constituent une preuve parfaite de la capacité à détecter les cellules rares en général, et les cellules tumorales circulantes en particulier. Les cellules T spécifiques d'un antigène jouent un rôle central dans l'immunité contre les cancers et les agents infectieux (tels que les virus), grâce à leur capacité à tuer les cellules malignes après reconnaissance par le récepteur des cellules T de peptides antigéniques spécifiques présentés à la surface des cellules cibles. Dans cette étude, les deux équipes ont pu identifier environ 80 cellules T spécifiques d'un antigène dans un fond parmi plus d'un million de cellules sanguines en recherchant à grande vitesse la présence de cellules positives pour les complexes CMH I-peptides marqués par fluorescence qui se lient à un récepteur d'antigène de cellule T. L'étude a été réalisée en collaboration avec le Carole and Ray Neag Comprehensive Cancer Center de la faculté de médecine de l'Université du Connecticut (UConn).

Le professeur Pramod K. Srivastava, directeur du Carole and Ray Neag Comprehensive Cancer Center (qui siège également au conseil d'administration d'ALIKO), a déclaré : "La détection et l'énumération des cellules T spécifiques des antigènes du cancer, de manière fiable et reproductible, constituent toujours un défi. Ces premiers résultats serviront de base à l'utilisation de cette technologie dans le suivi des réponses immunitaires aux cancers dans les études précliniques et cliniques."

Le Dr Michael Kilpatrick, Directeur scientifique d'Ikonisys, a ajouté : " Nous sommes honorés de travailler avec un centre médical de premier plan pour démontrer le potentiel de la plateforme Ikonisys dans la détection et la quantification de populations spécifiques de cellules cliniquement pertinentes en immuno-oncologie. L'étude valide en outre la valeur de la plateforme Ikonisys pour la détection et l'analyse de ces populations de cellules rares présentes dans des spécimens complexes, une approche susceptible d'être particulièrement pertinente à l’heure de la médecine personnalisée et prédictive."

A propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d'informations sur www.Ikonisys.com

