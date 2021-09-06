雅詩蘭黛公司和雅詩蘭黛品牌宣布與艾曼達·戈爾曼合作

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE:EL)和雅詩蘭黛(Estée Lauder)品牌宣布與活動家、屢獲殊榮的作家、美國歷史上最年輕的總統就職典禮演講詩人艾曼達·戈爾曼(Amanda Gorman)展開為期三年的合作。這是艾曼達的首個此類多年期合作專案，也是雅詩蘭黛公司和雅詩蘭黛品牌表揚和頌揚帶動變革的新一代領導者的首個綜合合作專案。

雙方將攜手推動之前所未有的合作專案。雅詩蘭黛公司將在三年內投入300萬美元支持「書寫變革」(WRITING CHANGE)計畫——這是一項特別倡議，旨在推動讀寫能力，並將其作為通向平等、機會和社會變革的途徑。而艾曼達將透過於2022年春季開啟的活動為雅詩蘭黛品牌帶來變革之聲。

雅詩蘭黛公司執行集團總裁Jane Hertzmark Hudis表示：「本公司由非凡女性雅詩蘭黛女士創立。她為世界各地的女性相信『一切皆有可能』奠定了基礎。我們與艾曼達的首次合作同樣基於這些開創性的理念而達成。艾曼達強大的影響力和鼓舞人心的聲音給下一代領導者帶來希望和信心。我們將透過識字、發聲和自我表達來共同打造切實而意義深遠的影響力。」

雅詩蘭黛公司和艾曼達攜手支持平等和社會影響等事業。「書寫變革」倡議與雅詩蘭黛公司和雅詩蘭黛公司慈善基金會的目標高度一致；該基金會關注全球不同社群的福祉，尤其是婦女和女孩的福祉，而這種福祉由健康、教育和環境三大支柱支撐。

艾曼達·戈爾曼表示：「我很榮幸能與雅詩蘭黛公司合作，透過掃盲來推動變革，並代表這個由非常鼓舞人心、勇敢的女性創立的品牌。75年前，雅詩蘭黛夫人打破了玻璃天花板，成為商界領袖。懷著這種精神，我很高興我們的合作將有助於激勵世界各地的婦女、女孩和所有人樹立高遠志向，勇於顛覆，充滿自信，並成為各自領域中的未來領導者。」

雅詩蘭黛公司總裁兼執行長Fabrizio Freda表示：「艾曼達是新一代年輕人的代表，在她身上彰顯出發聲的重要性和影響力。本公司致力於培養未來的領導者和傑出人才，讓他們能夠發出自己的聲音，並響亮地發出自己的聲音。我們很高興能與艾曼達一起踏上加強女孩教育的這一共同旅途，幫助她們培養在全球有效發聲所需的技能。」

今年是雅詩蘭黛公司和雅詩蘭黛品牌成立75周年。如今，雅詩蘭黛公司全球員工中有84%為女性；在員工支持下，雅詩蘭黛公司已成為高端美容領域的全球領導者。2021年3月，雅詩蘭黛公司發布了面向性別平等和提高婦女地位的承諾，並推出多項措施，致力於為公司內外的所有性別人士提供公平的競爭環境。

關於雅詩蘭黛公司

雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc.)是全球領先的高品質皮膚護理、化妝品、香水及頭髮護理產品生產商及行銷商。公司的產品行銷全球約150個國家和地區，旗下品牌包括雅詩蘭黛、Aramis、倩碧、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、海藍之謎(La Mer)、Bobbi Brown、Donna Karan New York、DKNY、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin Paris、TOM FORD BEAUTY、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、BECCA、Too Faced和Dr. Jart+，以及DECIEM系列品牌，包括The Ordinary和NIOD。

關於雅詩蘭黛

雅詩蘭黛是雅詩蘭黛公司的旗艦品牌，由世界上最早的女企業家之一雅詩蘭黛女士創立。如今，該品牌延續她打造創新、精緻、高功效護膚和化妝產品以及表性香水的傳統——所有這些產品均蘊含對女性需求和渴望的深刻理解。如今，雅詩蘭黛在全球150多個國家和地區以及數十個接觸點（從店內接觸點到數位化接觸點）與女性接觸。每一種關係均體現雅詩蘭黛強大而真實的女性對女性視角。

關於雅詩蘭黛公司慈善基金會(ELCCF)

在本公司價值觀和員工熱情的推動下，ELCCF的使命是改善我們多元化全球社群的福祉，尤其注重提升婦女和女孩的福祉。ELCCF著力建構三大支柱：健康、教育和環境，每年向美國和世界各地與這些支柱契合的組織捐贈。

關於艾曼達·戈爾曼

艾曼達·戈爾曼是美國歷史上最年輕的總統就職典禮詩人。她是環境、種族平等和性別公正的堅定宣導者。艾曼達的行動主義和詩歌已登上《今日秀》(Today Show)、美國公共廣播服務《兒童》(PBS Kids)和《CBS今晨》(CBS This Morning)，以及《紐約時報》、《時尚》(Vogue)和《精華》(Essence)。她以優異成績從哈佛大學畢業，現住在家鄉洛杉磯。2017年，艾曼達·戈爾曼被Urban Word評選為有史以來第一位全國青年桂冠詩人(National Youth Poet Laureate)；Urban Word計畫在全國逾60個城市、地區和州支持青年桂冠詩人。戈爾曼在2021年總統就職典禮上朗誦的詩歌《翻山越嶺》(The Hill We Climb)獲得了評論界一致好評和國際關注。她的就職典禮詩歌《翻山越嶺》特別版於2021年3月出版，首次名列《紐約時報》、《今日美國》和《華爾街日報》暢銷書排行榜榜首。艾曼達於2021年2月登上《時代》雜誌封面，也是第一位登上《時尚》雜誌（2021年5月刊）封面的詩人。她是《波特》雜誌(Porter Magazine) 2021年7月的封面明星，並在「2021年格芬幕後獎」(2021 Backstage at the Geffen Awards)上獲得了「藝術家影響力獎」(The Artist Impact Award)。她的繪本處女作《Change Sings》將於2021年9月出版，她的詩集《Call Us What We Carry》將於2021年12月發行。請造訪theamandagorman.com。

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