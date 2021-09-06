雅诗兰黛公司和雅诗兰黛品牌宣布与阿曼达·戈尔曼合作

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，雅诗兰黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE:EL)和雅诗兰黛(Estée Lauder)品牌宣布与活动家、屡获殊荣的作家、美国历史上最年轻的总统就职典礼演讲诗人阿曼达·戈尔曼(Amanda Gorman)开展为期三年的合作。这是阿曼达的首个此类多年期合作项目，也是雅诗兰黛公司和雅诗兰黛品牌表彰和颂扬带动变革的新一代领导者的首个综合合作项目。

双方将携手推进此前所未有的合作项目。雅诗兰黛公司将在三年内投入300万美元支持“书写变革”(WRITING CHANGE)计划——这是一项特别倡议，旨在推动读写能力，并将其作为通向平等、机会和社会变革的途径。而阿曼达将通过于2022年春季开启的活动为雅诗兰黛品牌带来变革之声。

雅诗兰黛公司执行集团总裁Jane Hertzmark Hudis表示：“我们公司由非凡女性雅诗兰黛女士创立。她为世界各地的女性相信‘一切皆有可能’铺平了道路。我们与阿曼达的首次合作同样基于这些开创性的理念而达成。阿曼达强大的影响力和鼓舞人心的声音给下一代领导者带来希望和信心。我们将通过识字、发声和自我表达来共同打造切实而意义深远的影响力。”

雅诗兰黛公司和阿曼达携手支持平等和社会影响等事业。“书写变革”倡议与雅诗兰黛公司和雅诗兰黛公司慈善基金会的目标高度一致；该基金会关注全球不同社区的福祉，尤其是妇女和女孩的福祉，而这种福祉由健康、教育和环境三大支柱支撑。

阿曼达·戈尔曼表示：“我很荣幸能与雅诗兰黛公司合作，通过扫盲来推动变革，并代表这个由非常鼓舞人心、勇敢的女性创立的品牌。75年前，雅诗兰黛夫人打破了玻璃天花板，成为商界领袖。怀着这种精神，我很高兴我们的合作将有助于激励世界各地的妇女、女孩和所有人树立高远志向，勇于颠覆，充满自信，并成为各自领域中的未来领导者。”

雅诗兰黛公司总裁兼首席执行官Fabrizio Freda表示：“阿曼达是新一代年轻人的代表，在她身上彰显出发声的重要性和影响力。我们公司致力于培养未来的领导者和杰出人才，让他们能够发出自己的声音，并响亮地发出自己的声音。我们很高兴能与阿曼达一起踏上加强女孩教育的这一共同征程，帮助她们培养在全球范围内有效发声所需的技能。”

今年是雅诗兰黛公司和雅诗兰黛品牌成立75周年。如今，雅诗兰黛公司全球员工中有84%为女性；在员工支持下，雅诗兰黛公司已成为高端美容领域的全球领导者。2021年3月，雅诗兰黛公司发布了面向性别平等和提高妇女地位的承诺，并推出多项举措，致力于为公司内外的所有性别人士提供公平的竞争环境。

关于雅诗兰黛公司

雅诗兰黛公司(The Estée Lauder Companies Inc.)是全球领先的高品质皮肤护理、化妆品、香水及头发护理产品生产商及营销商。公司的产品行销全球约150个国家和地区，旗下品牌包括雅诗兰黛、Aramis、倩碧、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、海蓝之谜(La Mer)、Bobbi Brown、Donna Karan New York、DKNY、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin Paris、TOM FORD BEAUTY、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、BECCA、Too Faced和Dr. Jart+，以及DECIEM系列品牌，包括The Ordinary和NIOD。

关于雅诗兰黛

雅诗兰黛是雅诗兰黛公司的旗舰品牌，由世界上最早的女企业家之一雅诗兰黛女士创立。如今，该品牌延续她打造创新、精致、高功效护肤和化妆产品以及标志性香水的传统——所有这些产品均蕴含对女性需求和渴望的深刻理解。如今，雅诗兰黛在全球150多个国家和地区以及数十个接触点（从店内接触点到数字化接触点）与女性接触。每一种关系均体现雅诗兰黛强大而真实的女性对女性视角。

关于雅诗兰黛公司慈善基金会(ELCCF)

在我们公司价值观和员工热情的推动下，ELCCF的使命是改善我们多元化全球社区的福祉，尤其注重提升妇女和女孩的福祉。ELCCF着力构建三大支柱：健康、教育和环境，每年向美国和世界各地与这些支柱契合的组织捐赠。

关于阿曼达·戈尔曼

阿曼达·戈尔曼是美国历史上最年轻的总统就职典礼诗人。她是环境、种族平等和性别公正的坚定倡导者。阿曼达的行动主义和诗歌已登上《今日秀》(Today Show)、美国公共广播服务《儿童》(PBS Kids)和《CBS今晨》(CBS This Morning)，以及《纽约时报》、《时尚》(Vogue)和《精华》(Essence)。她以优异成绩从哈佛大学毕业，现住在家乡洛杉矶。2017年，阿曼达·戈尔曼被Urban Word评为有史以来第一位全国青年桂冠诗人(National Youth Poet Laureate)；Urban Word计划在全国逾60个城市、地区和州支持青年桂冠诗人。戈尔曼在2021年总统就职典礼上朗诵的诗歌《翻山越岭》(“The Hill We Climb”)获得了评论界一致好评和国际关注。她的就职典礼诗歌《翻山越岭》特别版于2021年3月出版，首次位列《纽约时报》、《今日美国》和《华尔街日报》畅销书排行榜榜首。阿曼达于2021年2月登上《时代》杂志封面，也是第一位登上《时尚》杂志（2021年5月刊）封面的诗人。她是《波特》杂志(Porter Magazine) 2021年7月的封面明星，并在“2021年格芬幕后奖”(2021 Backstage at the Geffen Awards)上获得了“艺术家影响力奖”(The Artist Impact Award)。她的绘本处女作《Change Sings》将于2021年9月出版，她的诗集《Call Us What We Carry》将于2021年12月发行。请访问theamandagorman.com。

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