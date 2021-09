Helloprint /Drukzo lanceert Europese samenwerking met Canva, wereldleider in online visuele communicatie

Helloprint launches industry-changing European partnership with Canva, the world’s leading visual communications platform. (Photo: Business Wire)

ROTTERDAM, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Helloprint, Europa’s leidende online print platform, lanceert een strategisch partnerschap met Canva, 's werelds toonaangevende platform voor visuele communicatie. Vanaf vandaag kunnen bedrijven en consumenten in heel Europa zelf hun ontwerp maken en kiezen uit duizenden professionele ontwerpen en afbeeldingen en deze direct printen via alle Helloprint merken, in Nederland en Belgie via het merk Drukzo.

"Het integreren van Canva's krachtige ontwerpoplossing op ons Europese platform is een echte gamechanger voor ons als bedrijf, en een optie die zeer gewenst is door onze Europese klanten," aldus Hans Scheffer, CEO van Helloprint/Drukzo. “De kracht van print zit in de kwaliteit van het ontwerp, en Canva’s krachtige design oplossing geeft bedrijven en individuen de mogelijkheid prachtige ontwerpen te maken zonder de noodzaak tot het inschakelen van een professionele ontwerper. De integratie met Canva draagt dan ook enorm bij aan onze missie om het bestellen van print net zo gemakkelijk te maken als het bestellen van een boek of een paar schoenen online.”

"We zijn erg verheugd met de Europese samenwerking met Helloprint/Drukzo," aldus Barry Newstead, Ecosystem and Print Lead bij Canva. “De kracht van ons visuele communicatieplatform in combinatie met de kracht van het Helloprint platform biedt een unieke ervaring aan gebruikers in heel Europa die prachtige ontwerpen willen maken en deze in de beste kwaliteit willen printen. We hebben intensief samengewerkt om de gebruikers van Helloprint/Drukzo de best mogelijke geïntegreerde ervaring te bieden, en we kunnen niet wachten om het in werking te zien.”

Ontwerpen eenvoudig gemaakt

Als 's werelds snelstgroeiende platform voor visuele communicatie geeft Canva haar gebruikers toegang tot een gebruiksvriendelijke online ontwerpoplossing met toegang tot miljoenen gratis, aanpasbare elementen. Iedereen kan nu zelf ontwerpen en deze ontwerpen direct printen, allemaal met slechts een paar klikken. Canva, opgericht in Australië in 2013, is een van de snelste technologiebedrijven ter wereld met meer dan 55 miljoen maandelijkse actieve gebruikers.

Over Helloprint/Drukzo

Helloprint, in Nederland en Belgie actief onder het merk Drukzo, is het toonaangevende online print platform van Europa met activiteiten in 13 landen. Meer dan 700.000 Europese bedrijven en consumenten kiezen het uit enorme productportfolio van meer dan 100.000 unieke producten variererend van promotionele producten tot kleding, verpakkingen, gifts, fotoproducten en meer. Een netwerk van honderden Europese producenten zorgt voor de productie, terwijl meer dan dertig aangesloten vervoerders zorgen voor de levering, gekozen via de slimme technologie van het bedrijf. Helloprint/Drukzo heeft de hoogste standaarden op het gebied van kwaliteit en levering en wordt beoordeeld als 'uitstekend” door haar klanten via haar klanttevredenheidsscore en garandeert haar klanten de kwaliteit via haar unieke '100% Tevredenheidsgarantie' en de laagste prijs via haar 'Laagste Prijs Garantie'.

Meer informatie is te vinden op drukzo.nl

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.