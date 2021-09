Helloprint lance un partenariat européen révolutionnaire avec Canva, première plateforme de communication visuelle au monde.

Helloprint launches industry-changing European partnership with Canva, the world’s leading visual communications platform. (Photo: Business Wire)

ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Helloprint, la première plateforme d’impression en ligne du marché européen, lance un partenariat stratégique avec Canva, première plateforme de communication visuelle au monde. Dès aujourd'hui, les petites entreprises et les consommateurs de toute l'Europe peuvent utiliser les milliers de modèles d'impression et la vaste bibliothèque de contenu de Canva pour imprimer directement les créations via la plateforme Helloprint.

« Nous pensons que l'intégration de la puissante solution de design et de la bibliothèque de contenu de Canva sur notre plateforme change véritablement la donne pour nous en tant qu'entreprise et il s'agit d'une solution très demandée par nos clients », a déclaré Hans Scheffer, CEO de Helloprint. « Le pouvoir de l'impression dépend de la qualité de ses créations, et Canva a démocratisé la façon dont les entreprises et les particuliers peuvent créer sans avoir recours à un graphiste professionnel. Ajouter à notre plateforme la possibilité de création de Canva contribue considérablement à notre mission qui consiste à faire de la commande d'impression en ligne, une expérience facile et accessible, à tous, partout, tout le temps. ».

« Nous sommes très heureux de nous associer à Helloprint », a déclaré Barry Newstead, responsable de l'écosystème et de l'impression chez Canva. « Nous pensons que le pouvoir de notre plateforme de communication visuelle de classe mondiale, combinée aux atouts d'Helloprint, offre une expérience unique aux utilisateurs qui souhaitent créer de magnifiques designs et leur donner une impression haut de gamme. C'est le résultat d'un travail acharné, ensemble, pour offrir aux utilisateurs d'Helloprint l'expérience la mieux intégrée possible, et nous sommes impatients de la voir en direct ».

Simplifier le design

En tant que plateforme de communication visuelle à la croissance la plus rapide au monde, Canva propose un éditeur intuitif fonctionnant sur le système du Glisser-Déposer, ainsi qu'un accès à des millions d'éléments gratuits et personnalisables. Les créatifs occasionnels peuvent désormais tout concevoir, créer et imprimer, des supports marketing aux cartes de vœux, le tout en quelques clics sur la plateforme Helloprint. Fondée en Australie en 2013, Canva est l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide au monde et compte plus de 55 millions d'utilisateurs actifs mensuels.

À propos d’Helloprint

Helloprint est la première plateforme d'impression en ligne d’Europe, présente dans 13 pays européens et au service de plus de 700 000 petites entreprises et consommateurs. Son gigantesque catalogue de plus de 100 000 produits uniques va des produits promotionnels au textile, du packaging aux objets publicitaires, en passant par les supports éco-responsables et bien plus encore. Un réseau de centaines de producteurs européens s’occupe de la production des supports imprimés et plus de 30 transporteurs connectés assurent la livraison. Tous sont sélectionnés grâce à une technologie développée par l'entreprise. Helloprint a des critères de qualité et de livraison les plus exigeants du marché et obtient un classement "Excellent" via son Net Promoter Score et son Taux de Satisfaction Client. Helloprint garantit à ses clients la qualité grâce à sa politique « Garantie de satisfaction à 100 % » unique et les meilleurs prix du marché avec sa « Garantie du meilleur prix ».

