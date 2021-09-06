上埃及地方發展計畫採用Esri軟體進行資料驅動型治理

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在聯合國採用永續發展目標(SDG)作為號召，呼籲全球採取行動，在2030年前為全人類實現一個更永續未來後，許多國家都致力於這一事業。埃及也在2016年啟動了相關策略。但在上埃及地區開發專案時，埃及遇到了地理差異方面的困難。為因應這一挑戰，埃及地方發展部(Egyptian Ministry of Local Development)和世界銀行在一年後推出了上埃及地方發展計畫(UELDP)。

改善上埃及地區發展的一個重要步驟就是在該地區建立地理資訊系統(GIS)基礎建設，這也是上埃及地方發展計畫的組成部分。為實現這一目標，上埃及地方發展計畫選擇了位置情報領域的全球領導者Esri，來為該地區的新地理資訊系統部門提供管理複雜地理空間資料所需的所有硬體、軟體、資料和應用程式。

Esri白金合作夥伴Khatib & Alami (K&A)的中東和非洲地區總監Mohamed Misbah博士表示：「這是一個具有重要策略意義的專案，將在推動永續和有影響力的城市規劃與發展方面發揮重要作用，並為上埃及地區的社區提供支援。」

該專案將利用統一的地理資料庫和地圖瀏覽器來探測地理統計資訊，並產生報告、圖表和專題地圖。專案還將利用行動應用程式來進行資料收集，讓政府工作人員能夠在實地取得資料。這些服務結合營運儀表板，將為政策制定者提供全面的視角。

Esri的ArcGIS軟體為省（司法轄區）級資產管理系統奠定了基礎，幫助將這些系統與相關部會和中央政府機構的資料庫進行整合。讓這些組織能夠全面地展示大量的統計和空間資訊，幫助長期規劃和執行，以實現上埃及地方發展計畫中設定的願景和未來目標。

地理資訊系統將進一步加強各省的能力，讓當地的發展資料能夠進行地理參照，從而為決策提供支援。該系統的實作由Esri的合作夥伴ProSyLab和K&A負責。

ProSyLab董事長Mahmoud Moursi表示：「作為Esri的合作夥伴，ProSyLab [透過]參與這個國家專案，為自己贏得了新的成就。該專案旨在幫助類似上埃及地方發展計畫這樣的公共部門建立地理資訊系統基礎建設，這些基礎建設將推動資料共享的概念，從而促進決策過程並推動能力建設。」

上埃及地方發展計畫旨在實現當地的永續發展，創造新的就業機會，改善經濟，並加強政府在上埃及部分省份提供優質基礎建設和服務的能力。該計畫在基納省(Qena)和蘇哈格省(Sohag)進行了試點，旨在解決既有發展差距，並大獲成功，由此推動了國家政策改革，甚至激發了埃及2019年體面生活倡議計畫(2019 Decent Life initiative)的升級。

要瞭解關於上埃及地方發展計畫如何使用技術來增強公共服務的更多資訊，請造訪ueldp.gov.eg。

關於K&A

Khatib & Alami (K&A)是一家由建築師、工程師、規劃師、技術人員及其他專案專家組成的跨國多學科顧問公司。K&A在30多個地點營運，擁有6,000名員工，具有在快速變化的城市環境中工作的豐富經驗，並對如何在商定的時限和預算範圍內交付複雜的大型專案具有深入的瞭解。

自1988年成立地理空間系統整合部門以來，K&A已成為該領域的領導者之一，並擁有一支由200多人組成的GIS專家團隊。K&A致力於讓政府和私人機構的客戶瞭解如何取得大量資訊和資料，為他們提供見解，促成更好的決策，創造效率，並改善客戶體驗。作為Esri的白金合作夥伴，K&A不斷提供創新的智慧解決方案，以因應業務挑戰並超越客戶的期望。如需瞭解更多資訊，請造訪www.khatibalami.com。

關於ProSyLab

ProSyLab是一家資訊和通訊技術公司，成立於1994年。自成立以來，ProSyLab的解決方案一直為埃及和中東地區公私部門的各種客戶提供支援。

ProSyLab (PSL)擁有獨一無二的企業文化和專長，能夠將挑戰轉化為新的成功故事。ProSyLab旗下擁有五家服務於不同區隔市場的公司，一直為埃及和中東地區的私人機構和政府企業提供支援。PSL的創新觀點和解決方案不僅僅是公司秉持的理念，而是公司的日常現實。公司始終致力實現一個更多元、更寬容、更公正的世界，並引領世界進入一個更加繁榮和進步的未來。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶充分挖掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，已有逾35萬家全球組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體，包括《財星》500大公司、政府機構、非營利性組織和大學等。Esri的地區辦事處、國際經銷商和合作夥伴遍佈六大洲的100多個國家，能夠為客戶提供本地支援。憑藉其對地理空間資訊技術開創性的承諾，Esri為數位化轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最具創新力的解決方案。敬請造訪公司的網站：esri.com。

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