上埃及地方发展计划采用Esri软件进行数据驱动型治理

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在联合国采用可持续发展目标(SDG)作为号召，呼吁全球采取行动，在2030年前为全人类实现一个更可持续未来后，许多国家都致力于这一事业。埃及也在2016年启动了相关战略。但在上埃及地区开发项目时，埃及遇到了地理差异方面的困难。为应对这一挑战，埃及地方发展部(Egyptian Ministry of Local Development)和世界银行在一年后推出了上埃及地方发展计划(UELDP)。

改善上埃及地区发展的一个重要步骤就是在该地区建立地理信息系统(GIS)基础设施，这也是上埃及地方发展计划的组成部分。为实现这一目标，上埃及地方发展计划选择了位置情报领域的全球领导者Esri，来为该地区的新地理信息系统部门提供管理复杂地理空间数据所需的所有硬件、软件、数据和应用。

Esri白金合作伙伴Khatib & Alami (K&A)的中东和非洲地区总监Mohamed Misbah博士表示：“这是一个具有重要战略意义的项目，将在推动可持续和有影响力的城市规划与发展方面发挥重要作用，并为上埃及地区的社区提供支持。”

该项目将利用统一的地理数据库和地图浏览器来探测地理统计信息，并生成报告、图表和专题地图。项目还将利用移动应用来进行数据收集，让政府工作人员能够在实地获取数据。这些服务结合运营总控面板，将为政策制定者提供全面的视角。

Esri的ArcGIS软件为省（司法辖区）级资产管理系统奠定了基础，帮助将这些系统与相关部委和中央政府机构的数据库进行集成。让这些组织能够全面地展示大量的统计和空间信息，助力长期规划和执行，以实现上埃及地方发展计划中设定的愿景和未来目标。

地理信息系统将进一步加强各省的能力，让当地的发展数据能够进行地理参照，从而为决策提供支持。该系统的实施由Esri的合作伙伴ProSyLab和K&A负责。

ProSyLab董事长Mahmoud Moursi表示：“作为Esri的合作伙伴，ProSyLab [通过]参与这个国家项目，为自己赢得了新的成就。该项目旨在帮助类似上埃及地方发展计划这样的公共部门建立地理信息系统基础设施，这些基础设施将推动数据共享的概念，从而促进决策过程并推进能力建设。”

上埃及地方发展计划旨在实现当地的可持续发展，创造新的就业机会，改善经济，并加强政府在上埃及部分省份提供优质基础设施和服务的能力。该计划在基纳省(Qena)和苏哈格省(Sohag)进行了试点，旨在解决既有发展差距，并大获成功，由此推动了国家政策改革，甚至激发了埃及2019年体面生活倡议计划(2019 Decent Life initiative)的升级。

要了解关于上埃及地方发展计划如何使用技术来增强公共服务的更多信息，请访问ueldp.gov.eg。

关于K&A

Khatib & Alami (K&A)是一家由建筑师、工程师、规划师、技术人员及其他项目专家组成的跨国多学科咨询公司。K&A在30多个地点运营，拥有6,000名员工，具有在快速变化的城市环境中工作的丰富经验，并对如何在商定的时限和预算范围内交付复杂的大型项目有着深入的了解。

自1988年成立地理空间系统集成部门以来，K&A已成为该领域的领导者之一，并拥有一支由200多人组成的GIS专家团队。K&A致力于让政府和私营部门的客户了解如何获取海量信息和数据，为他们提供见解，促成更好的决策，创造效率，并改善客户体验。作为Esri的白金合作伙伴，K&A不断提供创新的智能解决方案，以应对业务挑战并超越客户的期望。如需了解更多信息，请访问www.khatibalami.com。

关于ProSyLab

ProSyLab是一家信息和通信技术公司，成立于1994年。自成立以来，ProSyLab的解决方案一直为埃及和中东地区私营和公共部门的各种客户提供支持。

ProSyLab (PSL)拥有独一无二的企业文化和专长，能够将挑战转化为新的成功故事。ProSyLab旗下拥有五家服务于不同细分市场的公司，一直为埃及和中东地区的私营部门和政府企业提供支持。PSL的创新观点和解决方案不仅仅是公司秉持的理念，而是公司的日常现实。公司始终致力实现一个更多元、更宽容、更公正的世界，并引领世界进入一个更加繁荣和进步的未来。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年成立于美国加州雷德兰兹，已有逾35万家全球组织及美洲、亚太、欧洲、非洲和中东地区的超过20万家机构部署了Esri软件，包括《财富》500强公司、政府机构、非营利性组织和高校等。Esri的地区办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲的100多个国家，能够为客户提供本地支持。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最具创新力的解决方案。敬请访问公司的网站：esri.com。

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