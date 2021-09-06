亞馬遜宣佈與大自然保護協會合作，投資巴西以自然為本的碳移除解決方案

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為支持因應氣候危機的全球解決方案，亞馬遜(Amazon, NASDAQ: AMZN)今日宣佈與全球環保組織大自然保護協會(The Nature Conservancy)合作，推出混農林和生態復原加速器(Agroforestry and Restoration Accelerator)計畫。加速器將為巴西亞馬遜河流域帕拉州數萬當地農民打造更永續的收入來源，同時恢復原生熱帶雨林，並以天然的方式封存碳，從而對抗氣候變遷。

據政府間氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change)指出，以自然為本的解決方案在避免氣候變遷帶來的嚴重影響方面扮演關鍵角色。政府和私人部門可大規模投資以自然為本的解決方案，在降低碳排放的同時從大氣中去除碳。混農林和生態復原加速器計畫便屬於這類碳移除專案，也是亞馬遜公司兌現氣候宣言(The Climate Pledge)承諾所做的工作之一。氣候宣言由亞馬遜與Global Optimism共同發起。該宣言的簽署人將致力於在2040年前達成淨零碳排放，比《巴黎協定》提早10年。

為了達成氣候宣言所設定的目標，亞馬遜首先將繼續創新和投資於自身業務的脫碳。公司已經購買了10萬輛電動送貨車，是全球再生能源領域最大的企業買家。亞馬遜還將透過Right Now Climate Fund基金，投資其價值鏈之外以自然為本的解決方案。該基金將支持加速器和其他專案，以多種能夠改善當地社區生活、去除大氣二氧化碳的途徑，來恢復退化的土地。此外，亞馬遜和其他合作夥伴將透過最近宣佈的公私部門聯合倡議LEAF Coalition，調撥至少10億美元的資金來保護全球熱帶雨林，從而阻止熱帶雨林砍伐，減少排放至大氣中的碳。

亞馬遜全球永續發展業務副總裁Kara Hurst表示：「恢復全球森林是我們目前在解決氣候變遷方面能夠採取的最有意義的行動之一，而要成功達成這一目標，需要創新的解決方案。我們十分榮幸能夠與大自然保護協會合作，推出混農林和生態復原加速器解決方案，此類方案把較高的環境完整性和高水準的社區福利放在首位。亞馬遜期待透過積極創新和財務支援來改善巴西當地社區的生活，同時幫助保護整個地球，造福子孫後代。」

Global Optimism共同創辦人、曾負責《巴黎協定》相關工作的前聯合國氣候主席Christiana Figueres表示：「科學界一致認為，自然系統在吸收大氣中的二氧化碳方面發揮著首要作用，最新發佈的政府間氣候變遷專門委員會報告也佐證了這一觀點。保護現有生態系統並恢復退化的土地是至關重要的減碳策略，在未來10到20年裡更是如此。能夠達成這一目標，並同時維持大自然的完整性以及當地社區生計的專案，具有不可估量的價值，有助於推進必要的轉型，並在氣候危機之後保持當地長期繁榮發展。我對亞馬遜和大自然保護協會所做的工作表示讚賞。」

亞馬遜在加速器方面的初期投資將在三年內為3,000名農民提供支援，並恢復約2萬公頃森林（面積與西雅圖市相當），可在2050年之前從大氣中減少高達1,000萬公噸的二氧化碳。

大自然保護協會將與世界混農林業中心(World Agroforestry Centre)和多個當地民間團體組織合作，協助小農場主把退化的牲畜草場恢復為原生雨林和混農林，以實施這一加速器專案。混農林系統將透過可可和其他作物的銷售，為農民提供永續的收入來源。加速器還將嘗試用創新方式來支援農民並為永續的雨林商品開創市場，包括利用數位科技等，同時還將推動採用新的方法和衛星科技，以量化和監控碳移除。

大自然保護協會執行長Jennifer Morris表示：「帕拉擁有全球約9%的熱帶雨林，但它面臨著前所未有的森林砍伐率，在過去一年中每天砍伐的面積高達3,300英畝。過去13年裡，帕拉地區唯一的耕作方式似乎就是砍伐和焚燒，而小農場所砍伐的森林面積平均占該州砍伐總面積的40%。20年來，大自然保護協會與小農場主、社區領袖、政府官員以及原住民合作，確定並實施雙贏的解決方案，例如混農林等，來幫助實現人與自然和諧繁榮發展。與亞馬遜達成的新合作關係將允許我們提供推動這項專案所需的資源和技術協助，並證明再生性混農林和碳市場商業模式在亞馬遜社區的可行性。」

帕拉州州長Helder Barbalho表示：「我們必須聯合起來，實現這個世紀目標，即發展我們的經濟，保障民眾的收入，同時保護和恢復森林。帕拉州已經做好因應這一挑戰的準備，而且我們的策略已經明確寫入Amazonia Agora計畫中，該計畫承諾降低砍伐率並宣導森林恢復，以便在2036年之前實現零碳排放。帕拉州十分歡迎像亞馬遜這樣的公司在永續混農林和綠化方面進行投資。此次投資將極大地造福該州的社區團體、自然資源和生物多樣性。」

如需深入瞭解亞馬遜對永續發展的承諾，請造訪： https://sustainability.aboutamazon.com.

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大自然保護協會是一個全球性的環保組織，致力於保護所有生命賴以生存的陸地和水域。在科學的指引下，我們建立創新、務實的解決方案，以因應世界上一些最嚴峻的挑戰，從而實現自然和人類的共同繁榮。我們努力因應氣候變遷，以前所未有的規模保護陸地、水域和海洋，可持續地供應食物和水資源，讓城市更加永續發展。我們的工作遍及72個國家和地區（其中38個透過直接保護行動，34個透過合作方），以合作方式鼓勵當地社區、政府、私人機構及其他合作夥伴積極參與進來。如需瞭解更多資訊，請造訪www.nature.org，或在Twitter @nature_press 上掌握我們的最新動態。

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