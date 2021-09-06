亚马逊宣布与大自然保护协会合作，投资巴西基于自然的碳移除解决方案

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为支持应对气候危机的全球解决方案，亚马逊(Amazon, NASDAQ: AMZN)今日宣布与全球环保组织大自然保护协会(The Nature Conservancy)合作，推出混农林和生态复原加速器(Agroforestry and Restoration Accelerator)计划。加速器将为巴西亚马逊河流域帕拉州数万当地农民打造更可持续的收入来源，同时恢复原生热带雨林，并通过天然的方式进行封存碳，从而应对气候变化。

政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change)称，基于自然的解决方案在避免气候变化带来的严重影响方面发挥着关键作用。政府和私营部门可通过大规模投资基于自然的解决方案，在降低碳排放的同时从大气中去除碳。混农林和生态复原加速器计划便属于这类碳移除项目，也是亚马逊公司兑现气候宣言(The Climate Pledge)承诺所做的工作之一。气候宣言由亚马逊与Global Optimism共同发起。该宣言的签署人将致力于在2040年前实现净零碳排放，相较《巴黎协定》提前10年。

未实现气候宣言所设定的目标，亚马逊首先将继续创新和投资，以实现其自身业务的脱碳。公司已经购买了10万辆电动送货车，是全球可再生能源领域最大的企业买家。亚马逊还将通过Right Now Climate Fund基金，投资其价值链之外基于自然的解决方案。该基金将致力于支持加速器和其他项目，通过多种能够改善当地社区生活、去除大气二氧化碳的途径，来恢复退化的土地。此外，亚马逊和其他合作伙伴将通过最近宣布的公众-私营企业联合倡议LEAF Coalition，调拨至少10亿美元的资金来保护全球热带雨林，从而阻止热带雨林砍伐，减少排放至大气中的碳。

亚马逊全球可持续发展业务副总裁Kara Hurst表示：“恢复全球森林是我们当前在解决气候变化方面能够采取的最有意义的行动之一，而要成功实现这一目标，需要创新的解决方案。我们十分自豪能够与大自然保护协会合作，推出混农林和生态复原加速器解决方案，此类方案把较高的环境完整性和高水平的社区福利放在首位。亚马逊期待通过积极创新和财务支持，改善巴西当地社区的生活，同时帮助保护整个地球，造福子孙后代。”

Global Optimism联合创始人、曾负责《巴黎协定》相关工作的前联合国气候主席Christiana Figueres表示：“科学界一致认为，自然系统在吸收大气中的二氧化碳方面发挥着首要作用，最新发布的政府间气候变化专门委员会报告也佐证了这一观点。保护现有生态系统并恢复退化的土地是至关重要的减碳策略，在未来10到20年里更是如此。如果有项目能够实现这一目标，并同时维持大自然的完整性以及当地社区的生计，那么这些项目具有不可估量的价值，有助于推进转型，并在气候危机之后保持当地长期繁荣发展。我对亚马逊和大自然保护协会所做的工作表示赞赏。”

亚马逊在加速器方面的初期投资将在三年内为3,000名农民提供支持，并恢复约2万公顷森林（面积与西雅图市相当），可在2050年之前从大气中减少高达1,000万公吨的二氧化碳。

大自然保护协会将与世界混农林业中心(World Agroforestry Centre)和多个当地民间团体组织合作，通过帮助小农场主把退化的牲畜草场恢复为原生雨林和混农林，来实施这一加速器项目。混农林系统将通过可可和其他作物的销售，为农民提供可持续的收入来源。加速器还将尝试用创新方式来支持农民并培育可持续的雨林商品市场，包括利用数字技术等，同时还将推动采用新的方法和基于卫星的技术，以量化和监控碳移除。

大自然保护协会首席执行官Jennifer Morris表示：“帕拉拥有全球约9%的热带雨林，但它面临着前所未有的森林砍伐率，在过去一年中每天砍伐的面积高达3,300英亩。过去13年里，帕拉地区唯一的耕作方式似乎就是砍伐和焚烧，而小农场所砍伐的森林面积平均占该州砍伐总面积的40%。20年来，大自然保护协会与小农场主、社区领袖、政府官员以及原住民合作，确定并实施双赢的解决方案，例如混农林等，来帮助实现人与自然和谐繁荣发展。与亚马逊达成的新合作关系将允许我们提供推动这一项目所需的资源和技术协助，并证明再生性混农林和碳市场业务模式在亚马逊社区的可行性。”

帕拉州州长Helder Barbalho表示：“我们必须联合起来，实现这个世纪目标，即发展我们的经济，保障民众的收入，同时保护和恢复森林。帕拉州已经做好应对这一挑战的准备，而且我们的策略已经明确写入了Amazonia Agora计划中，该计划承诺降低砍伐率并倡导森林恢复，以便在2036年之前实现零碳排放。帕拉州十分欢迎类似亚马逊这样的公司在可持续混农林和绿化方面进行投资。此次投资将极大地造福该州的社区团体、自然资源和生物多样性。”

如需深入了解亚马逊对可持续发展的承诺，请访问： https://sustainability.aboutamazon.com.

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亚马逊遵循四项原则：专注于客户而非竞争对手、热衷创新、追求卓越运营和长远思考。亚马逊力求成为以客户为中心的全球顶级企业、全球最佳雇主和全球最安全的工作场所。公司率先推出了用户评论、一键购物、个人化推荐、Prime会员、亚马逊物流、AWS（亚马逊网络服务）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、职业选择计划(Career Choice)、Fire平板电脑、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技术、Amazon Studios和《气候宣言》等产品和服务。如需了解更多信息，请访问amazon.com/about 并关注@AmazonNews。

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大自然保护协会是一个全球性的环保组织，致力于保护所有生命赖以生存的陆地和水域。在科学的指引下，我们建立创新、务实的解决方案，以应对世界上一些最严峻的挑战，从而实现自然和人类的共同繁荣。我们努力应对气候变化，以前所未有的规模保护陆地、水域和海洋，可持续地供应食物和水资源，让城市更加可持续发展。我们的工作遍及72个国家和地区（其中38个通过直接保护行动，34个通过合作方），以合作方式鼓励当地社区、政府、私营部门及其他合作伙伴积极参与进来。如需了解更多信息，请访问www.nature.org，或在Twitter @nature_press 上关注我们。

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