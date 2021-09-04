Roswell Park综合癌症中心获得Invivoscribe面向即插即用管线用途的LymphoTrack软件的许可

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Invivoscribe, Inc.是一家技术驱动型跨国公司，专注于精准诊断试剂，其所提供的一流产品和服务可优化患者诊疗，加速药物在世界各国的审批过程。公司今天宣布售出关键软件和两种新MRD临床服务的许可。

纽约Roswell Park综合癌症中心Sean Glenn博士表示：“临床实验室需要具备快速轻松分析海量克隆和MRD数据的能力。现有生物信息学软件通常要求技术人员在分析数据时在软件中不断点击，每次只能分析一例患者；这种模式既枯燥乏味又容易出现人为差错。面对海量的患者样本，我们需要尽可能轻松准确地从数据中生成报告。”

Invivoscribe新推出的管线LymphoTrack®企业版软件使需要处理大量数据的客户能满足不断增长的检测需求。各实验室目前需要一个既符合HIPAA要求又能提供无缝可视化的高通量平台，用来帮助解读原始数据。他们还希望能从抗原受体CDR3区域中挖掘数据。随着新管线软件的发布，我们已经能够同时满足这两种需求。面向LymphoTrack on MiSeq®的管线软件现已上市，可提供原始数据访问、CDR3挖掘和报告功能。

Invivoscribe首席商务官Tony Lialin分享道：“软件一直是Invivoscribe被严重低估的资产。我们开发了一些供内部使用的工具，这些工具对客户也大有裨益，可以用来简化他们的工作流程并减少检测中的瓶颈。这是一款生物信息学软件包，在我们将其商业化后，同样有助于促进我们的合作伙伴的工作，这也正是我们正在做的工作。”

新推出的B细胞MRD克隆和MyMRD粒细胞检测系统将以LabPMM服务的形式提供，并搭配Illumina的NextSeq® 550Dx和/或NovaSeq®使用。上述临床服务将在LymphoTrack企业软件发布后立即推出。新款MRD服务将于2021年下半年用于研究，预计在2022年初获得CAP/CLIA认证。

凭借国际标准化试剂盒和服务、定制检测开发解决方案、临床试验管理、监管专长，以及近期我们的生物信息学分析软件在可用性和支持上的升级扩展，Invivoscribe持续坚持创新，为我们的全球合作伙伴提供全方位的支持。

关于Invivoscribe

Invivoscribe利用Precision Diagnostics®改善人们的生活已超过25年，通过开发和销售标准化试剂、检测和生物信息学工具并将其提供给160个国家的700多家客户来推动精准医学领域。Invivoscribe同时与制药公司合作，通过支持国际性临床试验、开发伴侣诊断试剂并进行商业化、提供法规和实验室服务方面的专长，以加速新药和新疗法的批准，从而对全球健康产生重大影响。我们通过国际性临床实验室子公司(LabPMM)提供可分发的试剂、试剂盒和对照物以及临床试验服务，Invivoscribe在全球范围内提供对以上产品和服务的获取方面拥有经验证的能力，已证明了它是理想的合作伙伴。欲了解更多信息，请访问：www.invivoscribe.com或联系Invivoscribe：customerservice@invivoscribe.com。

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