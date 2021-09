Amazon kondigt investering in op de natuur gebaseerde oplossingen voor koolstofverwijdering in Brazilië aan met The Nature Conservancy

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Als onderdeel van zijn inspanningen om wereldwijde oplossingen voor de klimaatcrisis te ondersteunen, heeft Amazon (NASDAQ: AMZN) vandaag de lancering aangekondigd van de Agroforestry and Restoration Accelerator (agrobosbouw en herstelversneller) in samenwerking met The Nature Conservancy, een wereldwijde milieuorganisatie. De Accelerator zal een duurzamere bron van inkomsten creëren voor duizenden lokale boeren in de Braziliaanse Amazonestaat Pará, terwijl ook inheemse regenwouden worden hersteld en klimaatverandering wordt bestreden door CO2 op natuurlijke wijze vast te houden en op te slaan.

Volgens het intergouvernementeel panel inzake klimaatverandering spelen op de natuur gebaseerde oplossingen een cruciale rol bij het voorkomen van de ergste effecten van klimaatverandering. Overheden en de particuliere sector kunnen zowel de CO2-uitstoot verminderen als CO2 uit de atmosfeer verwijderen door op grote schaal te investeren in op de natuur gebaseerde oplossingen. De Agroforestry and Restoration Accelerator is zo'n koolstofverwijderingsproject en maakt deel uit van de toewijding van Amazon om te voldoen aan de klimaatbelofte, dat het bedrijf samen met Global Optimism oprichtte. De ondertekenaars van de Belofte verbinden zich ertoe om tegen 2040, 10 jaar vóór de overeenkomst van Parijs, netto-nul CO2 te bereiken.

Als onderdeel van zijn inzet om de klimaatbelofte na te komen, blijft Amazon in de eerste plaats innoveren en investeren in het CO2-arm maken van zijn bedrijven. Het bedrijf heeft 100.000 elektrische bestelwagens gekocht en is de grootste zakelijke inkoper van hernieuwbare energie ter wereld. Amazon investeert ook in op de natuur gebaseerde oplossingen buiten zijn waardeketen via het Right Now Climate Fund, dat de Accelerator en andere projecten om aangetast land te herstellen op manieren die het levensonderhoud van lokale gemeenschappen verbeteren en koolstof uit de atmosfeer verwijderen, ondersteunt. Daarnaast werken Amazon en andere partners via de onlangs aangekondigde LEAF Coalition, een publiek-privaat initiatief om ten minste $ 1 miljard te mobiliseren om de tropische bossen in de wereld te beschermen, om de tropische ontbossing te beteugelen en de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer wordt uitgestoten te verminderen.

“Het herstellen van de bossen in de wereld is een van de meest betekenisvolle acties die we nu kunnen ondernemen om de klimaatverandering aan te pakken en het vereist innovatieve oplossingen om succesvol te zijn”, zei Kara Hurst, vicepresident wereldwijde duurzaamheid bij Amazon. “We zijn er trots op om de Agroforestry and Restoration Accelerator te mogen lanceren in samenwerking met The Nature Conservancy om oplossingen te ondersteunen die prioriteit geven aan een hoge milieu-integriteit en sterke voordelen voor de gemeenschap. Amazon kijkt ernaar uit om onze passie voor innovatie bij te dragen, samen met financiële steun om het levensonderhoud van lokale gemeenschappen in Brazilië te verbeteren en tegelijkertijd de planeet te helpen beschermen voor toekomstige generaties.”

“De wetenschap is ondubbelzinnig in het beschouwen van natuurlijke systemen als de prioriteit voor het absorberen van CO2 uit de atmosfeer en het laatste IPCC-rapport onderstreept dit”, zei Christiana Figueres, medeoprichter van Global Optimism en voormalig VN-klimaatchef verantwoordelijk voor de overeenkomst van Parijs. “Het beschermen van bestaande ecosystemen en het herstellen van aangetast land zijn van cruciaal belang als strategieën voor CO2-beperking, vooral in de komende tien jaar. Projecten die dit bereiken om zowel de natuur als het levensonderhoud van de lokale gemeenschap in stand te houden, zijn van onschatbare waarde voor de transformatie die nodig is om ver na de klimaatcrisis te gedijen. Kudos voor Amazon en The Nature Conservancy.”

De initiële investering van Amazon in de Accelerator zal 3.000 boeren ondersteunen en binnen drie jaar ongeveer 20.000 hectare herstellen, een landmassa ongeveer zo groot als de stad Seattle, waarbij tot 2050 tot 10 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer wordt verwijderd.

The Nature Conservancy werkt samen met het World Agroforestry Center en verschillende lokale maatschappelijke organisaties om de Accelerator te implementeren door kleine boeren te helpen aangetaste veeweiden te herstellen tot inheems bos en agrobosbouw. De agrobosbouwsystemen bieden boeren een duurzame bron van inkomsten door de verkoop van cacao en andere gewassen. De Accelerator zal ook experimenteren met innovatieve manieren om boeren te ondersteunen en markten voor duurzame bosgrondstoffen te voeden, onder meer met digitale technologieën, en zal nieuwe methoden en op satellieten gebaseerde technologieën bevorderen voor het kwantificeren en monitoren van CO2-verwijdering.

“Pará is de thuisbasis van 9% procent van ‘s werelds tropische bossen, maar het wordt geconfronteerd met ongekende ontbossing, waarbij het afgelopen jaar elke dag 3.300 hectare is verloren”, zei Jennifer Morris, CEO van The Nature Conservancy. “In de afgelopen 13 jaar waren kleine boerderijen in Pará, een gebied waar kappen-en-afbranden-landbouw de enige optie lijkt, verantwoordelijk voor gemiddeld 40% van de ontbossing van de staat. Al 20 jaar werkt The Nature Conservancy samen met kleine boeren, gemeenschapsleiders, overheidsfunctionarissen en inheemse volkeren om win-winoplossingen te identificeren en te implementeren, zoals agrobosbouw, die mensen en de natuur helpen gedijen. Deze nieuwe samenwerking met Amazon stelt ons in staat om de middelen en technische assistentie te bieden die nodig zijn om dit programma vooruit te helpen en om aan te tonen dat regeneratieve agrobosbouw en CO2-markten levensvatbare bedrijfsmodellen zijn voor gemeenschappen in de Amazone.”

“We moeten onze krachten bundelen om te bereiken wat misschien wel het doel van de eeuw is: onze economieën ontwikkelen en het inkomen van mensen veiligstellen, terwijl we het bos behouden en herstellen”, zei Helder Barbalho, gouverneur van Pará. “De staat Pará is klaar om deze uitdaging aan te gaan, en onze strategie is duidelijk uiteengezet in ons Amazonia Agora-plan, dat ons verplicht om tegen 2036 CO2-neutraal te zijn, door ontbossing te verminderen en bosherstel te bevorderen. Investeringen, zoals die van Amazon, in duurzame agrobosbouw en herbebossing in Pará zijn zeer welkom. Dit initiatief zal de gemeenschap, de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit van de staat aanzienlijk ten goede komen.”

Ga voor meer informatie over de toewijding aan duurzaamheid van Amazon naar: https://sustainability.aboutamazon.com.

