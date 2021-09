Amazon annonce un investissement dans des solutions naturelles d’élimination du carbone au Brésil, aux côtés de The Nature Conservancy

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre de ses efforts consistant à soutenir les solutions mondiales face à la crise climatique, Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd’hui le lancement de l’Accélérateur d’agroforesterie et de restauration, en partenariat avec The Nature Conservancy, une organisation environnementale mondiale. L’Accélérateur créera une source plus durable de revenus pour des milliers d’agriculteurs locaux dans l’État amazonien brésilien de Pará, tout en restaurant les forêts tropicales natives et en luttant contre le changement climatique via la capture et le stockage du carbone de manière naturelle.

D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, les solutions naturelles ont un rôle essentiel à jouer dans la prévention des effets du changement climatique les plus graves. Les gouvernements et le secteur privé peuvent ensemble réduire les émissions de carbone, et éliminer le carbone de l’atmosphère, en investissant dans des solutions naturelles à grande échelle. L’Accélérateur d’agroforesterie et de restauration figure parmi ces projets d’élimination du carbone, et s’inscrit dans le cadre de la promesse d’Amazon consistant à honorer l’Engagement Climat, que la société a cofondé avec Global Optimism. Les signataires de l’Engagement ont promis d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040—avec 10 ans d’avance sur l’Accord de Paris.

Dans le cadre de sa promesse consistant à honorer l’Engagement climat, Amazon entend d’abord et avant tout continuer d’innover et d’investir dans la décarbonation de ses activités. La société a procédé à l’achat de 100 000 véhicules électriques de livraison, et se démarque comme le plus grand acheteur professionnel d’énergie renouvelable à l’échelle mondiale. Amazon investit également dans des solutions naturelles, en dehors de sa chaîne de valeur, via le Fonds Right Now Climate, qui appuie l’Accélérateur et plusieurs autres projets, afin de restaurer des terres dégradées de façon à améliorer les moyens de subsistance des communautés locales, et d’éliminer le carbone de l’atmosphère. Par ailleurs, via la Coalition LEAF récemment annoncée—une initiative public-privé visant à mobiliser au moins 1 milliard $ pour préserver les forêts tropicales de la planète—Amazon et plusieurs autres partenaires travaillent pour limiter la déforestation tropicale, et ainsi réduire la quantité de dioxyde de carbone émis dans l’atmosphère.

« La restauration des forêts de la planète compte parmi les mesures les plus significatives que nous puissions prendre sans tarder pour lutter contre le changement climatique, et la réussite sur cette voie exigera des solutions innovantes », a déclaré Kara Hurst, vice-présidente de la durabilité à l’échelle mondiale chez Amazon. « Nous sommes fiers de lancer l’Accélérateur d’agroforesterie et de restauration, en partenariat avec The Nature Conservancy, pour soutenir les solutions qui accordent la priorité à une intégrité environnementale élevée, ainsi qu’à d’importants bienfaits pour les communautés. Amazon est impatiente de contribuer à notre passion pour l’innovation, en parallèle d’un soutien financier qui améliore les moyens de subsistance des communautés locales au Brésil, tout en participant à la préservation de la planète pour les générations futures. »

« La science considère sans équivoque les systèmes naturels comme une priorité pour l’absorption du carbone dans l’atmosphère, ce que confirme le tout dernier rapport du GIEC », a déclaré Christiana Figueres, cofondatrice de Global Optimism, et ancienne responsable climatique de l’ONU dans le cadre de l’Accord de Paris. « La protection des écosystèmes restants et la restauration des terres dégradées constituent des stratégies essentielles de réduction du carbone, notamment pour les dix ou vingt ans à venir. Les projets qui parviennent à préserver de manière durable à la fois la nature et les moyens de subsistance de la communauté locale sont extrêmement précieux dans le cadre de la transformation nécessaire pour prospérer bien au-delà de la crise climatique. Bravo à Amazon et The Nature Conservancy. »

L’investissement initial d’Amazon dans l’Accélérateur soutiendra 3 000 agriculteurs, et restaurera environ 20 000 hectares—soit une masse terrestre approximativement de la taille de la ville de Seattle—en trois ans, éliminant jusqu’à 10 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone de l’atmosphère d’ici 2050.

The Nature Conservancy travaillera aux côtés du Centre mondial d’agroforesterie et de plusieurs organisations locales de la société civile, afin de mettre en œuvre l’Accélérateur en aidant les petits agriculteurs à restaurer les pâturages de bétail dégradés dans le cadre de la forêt native et de l’agroforesterie. Les systèmes d’agroforesterie fourniront aux agriculteurs une source durable de revenus, grâce à la vente de cacao et d’autres cultures. L’Accélérateur expérimentera également d’autres moyens innovants de soutenir les agriculteurs et d’alimenter les marchés des produits de base durables issus des forêts, notamment les technologies numériques, et promouvra de nouvelles méthodologies avancées et technologies par satellite pour la quantification et le suivi de l’élimination du carbone.

« L’État de Pará abrite 9 % de la forêt tropicale mondiale, mais subit pourtant un taux sans précédent de déforestation, ayant perdu 3 300 hectares chaque jour l’an passé », a déclaré Jennifer Morris, PDG de The Nature Conservancy. « Au cours des 13 dernières années, les petites exploitations agricoles de l’État de Pará—une région dans laquelle l’agriculture sur brûlis semble constituer la seule option—ont été en moyenne responsables de 40 % de la déforestation de l’État. Depuis 20 ans, The Nature Conservancy travaille aux côtés des petits agriculteurs, des représentants de communautés, des responsables politiques, et des populations indigènes, afin d’identifier et de mettre en place des solutions gagnant-gagnant, telles que l’agroforesterie, qui permettent aux individus et à la nature de prospérer. Ce nouveau partenariat avec Amazon nous permettra d’apporter les ressources et l’assistance technique nécessaires pour promouvoir ce programme, ainsi que pour démontrer que l’agroforesterie régénérative et les marchés du carbone constituent des modèles d’affaires viables pour les communautés de l’Amazonie. »

« Nous devons unir nos forces pour atteindre ce qui constitue sans doute l’objectif du siècle : développer nos économies et préserver les revenus des individus, tout en protégeant et en restaurant la forêt », a déclaré Helder Barbalho, gouverneur de l’État de Pará. « L’État de Pará est prêt à relever ce défi, et notre stratégie est clairement énoncée dans notre plan Amazonia Agora, dans lequel nous nous engageons à atteindre la neutralité carbone d’ici 2036, à travers la réduction de la déforestation et la promotion de la restauration de la forêt. Les investissements dans l’agroforesterie durable et la restauration, tels que celui d’Amazon, sont extrêmement bienvenus. Cette initiative bénéficiera significativement à la communauté, aux ressources naturelles, ainsi qu’à la biodiversité de l’État. »

Pour en savoir plus sur les initiatives de développement durable d’Amazon, rendez-vous sur : https://sustainability.aboutamazon.com.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : Une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une approche à long terme. Amazon s’efforce de devenir l’Entreprise la plus axée sur les clients de la planète, le Meilleur employeur de la planète, et le Lieu de travail le plus sûr de la planète. Les commentaires des clients, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios, et l’Engagement Climat figurent parmi les initiatives lancées par Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

À propos de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy est une organisation de conservation mondiale dédiée à la conservation des terres et des eaux dont dépend toute vie. Guidés par la science, nous développons des solutions innovantes sur le terrain pour relever les défis les plus complexes de notre monde afin que la nature et les êtres humains puissent prospérer ensemble. Nous luttons contre le changement climatique, travaillons à préserver les terres, les eaux et les océans à une échelle sans précédent, fournissons de la nourriture et de l’eau de manière durable et contribuons à rendre les villes plus durables. Nous travaillons dans 72 pays et territoires : 38 dans le cadre d’un impact direct pour la conservation, et 34 par l’intermédiaire de partenaires. Nous appliquons une approche collaborative, qui fait intervenir communautés locales, gouvernements, secteur privé, et autres partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nature.org ou suivez @nature_press sur Twitter.

