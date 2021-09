The Estée Lauder Companies y la marca Estée Lauder anuncian su asociación con Amanda Gorman

The Estée Lauder Companies and Estée Lauder Brand Announce Partnership With Amanda Gorman (Photo: Business Wire)

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) y la marca Estée Lauder acaban de anunciar una asociación de tres años con Amanda Gorman, activista, escritora galardonada y la poeta revelación más joven de la historia de Estados Unidos. Esta es la primera asociación de varios años para Amanda y la primera asociación integrada de The Estée Lauder Companies y la marca Estée Lauder para reconocer y celebrar una nueva generación de líderes que inspiran el cambio.

En el marco de esta asociación sin precedentes, The Estée Lauder Companies contribuirá con 3 millones de dólares a lo largo de tres años para apoyar WRITING CHANGE, una iniciativa especial para promover la alfabetización como vía para la igualdad, el acceso y el cambio social. Además, Amanda llevará sus ideas de transformación a la marca Estée Lauder a través de campañas que se estrenarán en la primavera de 2022.

«Nuestra empresa fue fundada por una mujer extraordinaria, Estée Lauder, que preparó el camino para que las mujeres de todo el mundo creyeran que todo era posible. Nuestra primera asociación de este tipo con Amanda surge bajo estos mismos ideales pioneros», comentó Jane Hertzmark Hudis, presidenta ejecutiva del grupo The Estée Lauder Companies. «La poderosa presencia de Amanda y su voz inspiradora aportan esperanza y confianza a la próxima generación de líderes. Juntos, crearemos un impacto real y significativo a través de la alfabetización, la voz y la autoexpresión».

The Estée Lauder Companies y Amanda comparten el apoyo a las causas por la igualdad y el impacto social. La iniciativa WRITING CHANGE está fuertemente alineada con los objetivos de The Estée Lauder Companies y The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, que se centran en el bienestar de diversas comunidades globales, con especial énfasis en las mujeres y las niñas, apoyándose en los pilares de la salud, la educación y el medioambiente.

«Para mí es un honor asociarme con The Estée Lauder Companies con el fin de activar el cambio a través de la alfabetización, y representar a una marca fundada por una mujer tan inspiradora y atrevida», declaró Amanda Gorman. «La señora Estée Lauder rompió los techos de cristal como líder empresarial hace 75 años. Abrazando este espíritu, estoy encantada de que nuestra asociación ayude a inspirar a las mujeres, a las niñas y a todas las personas del mundo a hacer grandes cosas, a transformar, a tener confianza y a ser futuras líderes en cualquier camino que tomen».

«Amanda encarna a una nueva generación y demuestra la importancia e influencia de la voz», afirmó Fabrizio Freda, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies. «Como empresa, estamos comprometidos con la formación de los líderes y el talento del futuro, dándoles la posibilidad de usar sus voces, y de usarlas de manera enérgica. Estamos encantados de asociarnos con Amanda mientras emprendemos este proyecto colectivo para reforzar nuestro compromiso con la educación de las niñas, ayudando a proporcionar las habilidades necesarias para que sean escuchadas en todo el mundo».

Este año, The Estée Lauder Companies y la marca Estée Lauder celebran sus 75 años de existencia. En la actualidad, la empresa es líder mundial en belleza por excelencia, con el apoyo de una plantilla mundial compuesta por un 84 % de mujeres. En marzo de 2021, la empresa publicó sus compromisos con la igualdad de género y la promoción de la mujer, con iniciativas orientadas a igualar las condiciones para todos los géneros dentro y fuera de la empresa.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes y comercializadores a nivel mundial de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced y Dr.Jart+, y la familia de marcas DECIEM, entre las que se encuentran The Ordinary y NIOD.

Acerca de Estée Lauder

Estée Lauder es la marca insignia de The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, una de las primeras mujeres empresarias del mundo, la marca continúa hoy con su legado de crear productos de maquillaje y cuidado de la piel innovadores, sofisticados y de gran rendimiento, así como fragancias icónicas, todo ello con un profundo conocimiento de las necesidades y deseos de las mujeres. En la actualidad, Estée Lauder conecta con las mujeres en más de 150 países y territorios de todo el mundo y en decenas de puntos de contacto, desde las tiendas hasta los medios digitales. Y cada una de estas relaciones refleja sistemáticamente el poderoso y auténtico punto de vista de mujer a mujer de Estée.

Acerca de The Estée Lauder Companies Charitable Foundation (ELCCF)

Impulsada por los valores de nuestra empresa y el entusiasmo de nuestros empleados, la misión de la ELCCF es mejorar el bienestar de nuestras diversas comunidades globales, con énfasis en las mujeres y las niñas. La ELCCF centra sus esfuerzos en tres pilares: la salud, la educación y el medioambiente, y concede subvenciones anuales a organizaciones de Estados Unidos y de todo el mundo que concuerdan con estos pilares.

Acerca de Amanda Gorman

Amanda Gorman es la más joven poeta revelación de la historia de Estados Unidos. Es una comprometida defensora del medio ambiente, la igualdad racial y la justicia de género. El activismo y la poesía de Amanda han aparecido en el Today Show, PBS Kids y CBS This Morning, y en el New York Times, Vogue y Essence. Tras graduarse cum laude en la Universidad de Harvard, ahora vive en su ciudad natal, Los Ángeles. En 2017, Amanda Gorman recibió el galardón como primera Poeta Juvenil Nacional por parte de Urban Word, un programa que apoya a poetas juveniles en más de 60 ciudades, regiones y estados a nivel nacional. La interpretación de Gorman de su poema «The Hill We Climb» en la Inauguración Presidencial de 2021 recibió elogios de la crítica y la atención internacional. La edición especial de su poema inaugural, «The Hill We Climb», se publicó en marzo de 2021 y debutó en el número 1 de la lista de libros más vendidos del New York Times, USA Today y Wall Street Journal . Amanda apareció en la portada de la revista TIME en febrero de 2021 y fue la primera poeta en aparecer en la portada de Vogue en su número de mayo de 2021. Fue la estrella de la portada de julio de 2021 de la revista Porter y recibió el premio The Artist Impact Award en los premios Backstage at the Geffen de 2021. Su primer libro ilustrado, Change Sings, se publicará en septiembre de 2021, y su colección de poesías, Call Us What We Carry, saldrá a la venta en diciembre de 2021. Visite theamandagorman.com.

