The Estée Lauder Companies and Estée Lauder Brand Announce Partnership With Amanda Gorman (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) en het merk Estée Lauder een driejarige samenwerking aangekondigd met Amanda Gorman, activist, bekroonde schrijver en de jongste inaugurele dichter in de VS geschiedenis. Dit is de eerste dergelijke meerjarige samenwerking voor Amanda en de eerste geïntegreerde samenwerking tussen The Estée Lauder Companies en het merk Estée Lauder om een nieuwe generatie leiders te erkennen en te vieren die inspireren tot verandering.

Als onderdeel van deze ongekende samenwerking zullen The Estée Lauder Companies gedurende drie jaar 3 miljoen dollar bijdragen ter ondersteuning van WRITING CHANGE, een speciaal initiatief om geletterdheid te bevorderen als een weg naar gelijkheid, toegang en sociale verandering. Daarnaast zal Amanda haar stem van verandering naar het merk Estée Lauder brengen via campagnes die in het voorjaar van 2022 debuteren.

