Az Amazon bejelentette, hogy természetes alapú szén-dioxid-kivonási megoldásokba fektet be Brazíliában a The Nature Conservancy-val együttműködve

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Az Amazon (NASDAQ: AMZN) szeptember 2-án bejelentette, hogy a klímaválság megoldását szolgáló globális erőfeszítéseket támogató tevékenységei részeként a globális környezetvédelmi szervezettel, a The Nature Conservancy-val együttműködésben elindítja az agrárerdészet elterjesztését és a természeti környezet helyreállítását felgyorsító, Agroforestry and Restoration Accelerator elnevezésű programját. Az Accelerator program fenntarthatóbb bevételi forrást hoz létre több ezer helyi gazdálkodó számára a brazíliai Amazonas-medencében található Pará államban, és ugyanakkor a szén-dioxid elfogása és tárolása révén hozzájárul a helyi esőerdők helyreállításához és a klímaváltozás elleni küzdelemhez.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]) szerint a természetes módszereket alkalmazó megoldások kulcsfontosságú szerepet játszanak a klímaváltozás legrosszabb hatásainak elkerülése terén. A kormányzatok és a magánszektor egyaránt csökkenthetik a szén-dioxid-kibocsátást és eltávolíthatják a szén-dioxidot a légkörből, amennyiben megfelelő mértékű befektetéseket eszközölnek természetes módszereket alkalmazó megoldásokba. Az Agroforestry and Restoration Accelerator program is egy ilyen, a szén-dioxid kivonását célzó projekt, mely az Amazon és a Global Optimism által közösen létrehozott The Climate Pledge program keretében az Amazon által tett kötelezettségvállalások teljesítését célozza. A The Climate Pledge megállapodás aláírói kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Párizsi Megállapodás célkitűzései közt szereplő karbonsemlegességet (azaz a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást) a Párizsi Megállapodásban meghatározott időpontnál 10 évvel korábban, 2040-re érik el.

A The Climate Pledge program keretében vállalt kötelezettsége teljesítése érdekében az Amazon elsősorban tovább folytatja az innovatív megoldások keresését és üzleti egységei tevékenysége karbonsemlegességének megvalósítását. A vállalat 100 000 elektromos szállítójárművet vásárolt, és a világon az egyik legtöbb megújuló energiát vásárló cég. Az Amazon ugyanakkor saját értékláncán kívül is befektet természetes módszereket alkalmazó megoldásokba a Right Now Climate Fund elnevezésű alapon keresztül, amely az Accelerator programot is támogatja, továbbá olyan, a leromlott földterületek rehabilitálását célzó projekteket hajt végre, amelyek ugyanakkor a helyi közösségek megélhetését is javítják, illetve hozzájárulnak a szén-dioxid légkörből való kivonásához. Ezen felül a nemrégiben bejelentett LEAF Coalition nevet viselő, állami és magánszektorbeli szervezetek által a világ trópusi erdeinek védelme érdekében legalább 1 milliárd USA dollár felhasználását célzó, közösen elindított kezdeményezés keretében az Amazon és partnerei együttműködnek a trópusi erdők irtásának megállítása és a légkörbe kibocsátott szén-dioxid mennyiségének csökkentése érdekében.

„A világ erdőinek helyreállítása az egyik legnagyobb jelentőségű lépés, amit most megtehetünk az éghajlatváltozás megállítása érdekében, de ahhoz, hogy sikereket érhessünk el e téren, innovatív megoldásokra van szükség” – jelentette ki Kara Hurst, az Amazon globális fenntarthatóságért felelős alelnöke. „Büszkék vagyunk arra, hogy a The Nature Conservancy-val együttműködve elindítottuk az Agroforestry and Restoration Accelerator programot olyan megoldások azonosítása és támogatása céljából, amelyek természetes módszereket alkalmaznak és a közösségek számára is jelentős előnyöket biztosítanak. Az Amazon örömmel várja, hogy az innováció iránti szenvedélyét latba vetve és pénzügyi támogatást is nyújtva javíthassa a brazíliai helyi közösségek megélhetését és ugyanakkor segíthessen bolygónknak a következő generációk számára való megőrzésében.”

„A szakemberek minden kétséget kizáróan rámutattak, hogy a természeti rendszerek játsszák a legfontosabb szerepet a szén-dioxid levegőből való eltávolításában, és ezt az IPCC legutóbbi jelentése is alátámasztja” - magyarázta Christiana Figueres, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Párizsi Megállapodásért felelős korábbi vezetője, a Global Optimism társalapítója. „Az élő, tápanyagban gazdag ökoszisztémák védelme és a leromlott földterületek helyreállítása kulcsfontosságú szén-dioxid-csökkentési stratégia lesz, különösen az elkövetkezendő egy vagy két évtizedben. A természet fenntartásának és a helyi közösségek megélhetésének támogatása érdekében ezeket a célokat megvalósító projektek rendkívül értékesek a klímaválság idején és azt követően is az élet felvirágoztatásához szükséges átalakulás szempontjából. Dicséret illeti ezért az Amazont és a The Nature Conservancy-t.”

Amazon Accelerator programba való kezdeti befektetése körülbelül 3 000 gazdálkodó támogatását és megközelítőleg 20 000 hektárnyi terület (amely nagyjából Seattle város területének felel meg) három éven belüli helyreállítását teszi lehetővé, hozzájárulva a mintegy 10 millió metrikus tonna szén-dioxidnak a légkörből való eltávolításához 2050-re.

A The Nature Conservancy együtt fog működni az Agrárerdészeti Világközponttal (World Agroforestry Centre) és több helyi civil szervezettel az Accelerator program végrehajtása érdekében, segítve a kisgazdálkodókat a leromlott marhalegelők erdővé és agrárerdészeti területté való visszaállításában. Az agrárerdészeti rendszerek a kakaó és egyéb termények értékesítéséből származó, fenntartható bevételforrásként fognak szolgálni a gazdálkodók számára. Az Accelerator ugyanakkor igyekszik innovatív megoldásokat (ideértve digitális technológiákat) is kidolgozni, melyek támogatják a gazdálkodókat és a fenntartható, erdőalapú termékeket forgalmazó piacokat, és új módszereket és műholdalapú technológiákat fejleszt ki a kivont szén-dioxid mennyiségének számszerűsítése és a folyamat monitorozása céljára.

„Pará államban a világ trópusi erdeinek 9%-a található, de az erdőirtás mértéke példa nélkül álló: a múlt évben naponta mintegy 1300 hektárnyi erdő került kiirtásra” – mondta Jennifer Morris, a The Nature Conservancy vezérigazgatója. „Az utóbbi 13 évben a Parában (ahol a „kivágjuk és leégetjük” elvet alkalmazó mezőgazdaság tűnik az egyetlen opciónak) folyó erdőirtás mintegy 40%-a a kisgazdálkodók számlájára írható. A The Nature Conservancy 20 éven át dolgozott együtt a kisgazdálkodókkal, közösségi vezetőkkel, kormányzati tisztviselőkkel és a bennszülöttekkel olyan, az összes érintett fél számára előnyös megoldások kidolgozása és bevezetése érdekében, mint az agrárerdészet, amely egyaránt alkalmas a természeti környezet és az emberek életének javítására. Ez az új együttműködési megállapodás az Amazonnal lehetővé teszi számunkra, hogy erőforrásokat és technikai segítséget biztosítsunk a program előreviteléhez, és bebizonyítsuk, hogy a helyreállító agrárerdészet és a szén-dioxid-piacok életképes üzleti modellül szolgálnak az Amazonas-medencében élő közösségek számára.”

„Egyesítenünk kell erőinket ahhoz, hogy elérhessük az évszázad valószínűleg legfontosabb célkitűzését: gazdaságaink fejlesztését és az emberek jövedelmének megvédését oly módon, hogy eközben megóvjuk és helyreállítjuk az erdőket” – fejtette ki Helder Barbalho, Pará kormányzója. „Pará állam kész ennek a kihívásnak a leküzdésére, és stratégiánkat egyértelműen leírtuk az Amazonia Agora nevet viselő tervünkben, amelyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy 2036-ra karbonsemlegessé váljunk az erdőirtás csökkentése és az erdők helyreállításának elősegítése révén. Ezért nagy örömmel üdvözöljük az olyan agrárerdészeti és erdő-helyreállítási célú befektetéseket, mint amilyen az Amazoné is. Ez a kezdeményezés jelentős előnyöket biztosít az állam közösségei és természeti erőforrásai számára, és elősegíti a biológiai sokszínűség fenntartását."

További információkért az Amazon fenntarthatóság iránti elkötelezettségéről kérjük, látogasson el a következő internetes címre: https://sustainability.aboutamazon.com.

