Origin Energy改用Rimini Street支援服務

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品的領先協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，澳洲領先能源供應商Origin Energy已為其電商套件、甲骨文資料庫、Fusion Middleware和Hyperion等甲骨文軟體改用Rimini Street的支援服務。Origin Energy改用Rimini Street為其甲骨文軟體提供支援，將有助於該公司大幅降低其年度支援費用，避免經常執行廠商更新和升級，使該公司能夠釋放內部人力資源，以專注於高價值的業務計畫。

改用Rimini Street支援能夠降低成本，幫助加速創新

Origin Energy是一家大型電力和天然氣生產商，也是一家太陽能和寬頻服務的領導廠商。Origin還是澳洲超大規模的能源零售商之一，擁有430萬客戶。該公司在其核心ERP系統環境（零售客戶計費、財務會計、資產管理）中使用了大量的甲骨文軟體，擁有超過100個資料庫執行個體。

Origin Energy架構和資料庫服務負責人Cameron Adams表示：「我們發現，我們最大的資料庫營運支出成本之一就是維護和支援費用。我們被Rimini Street提供的價值主張和支援模式所吸引，因為該公司提供了一種方法，可以大幅降低我們的資料庫成本，同時避免在未來進一步升級。」

雲端移轉和ERP轉換

Adams繼續說道：「近年來，Origin一直在將我們所有的應用程式工作負載移轉至雲端。與Rimini Street的合作已經幫助我們進一步簡化了其中的一些活動，該公司已經成為我們整體IT策略中非常寶貴的組成部分。重要的是，我們可以將節省下來的部分成本重新部署到更高價值的活動之中，我們的團隊現在更專注於具有前瞻性的資料庫工作，最近建立了一個新的開放原始碼資料庫支援框架，並將部分資料庫移轉至PostgreSQL。現在，當我們有新的工作負載時，都會將開放原始碼產品或代管資料庫服務作為第一首選。」

「非凡的」軟體支援和快速回應時間

與Rimini Street的所有客戶一樣，Origin Energy也擁有一名平均擁有20年客戶企業軟體經驗的指定主要支援工程師，其背後是一支由職能和技術工程師組成的團隊。此外，Origin現在還受惠於Rimini Street產業領先的服務層級協定，所有一級優先(Priority 1)關鍵案例的回應時間為10分鐘，二級優先(Priority 2)案例的回應時間為15分鐘。

Adams表示：「有了Rimini Street的支援，您可以直接打電話給您的主要支持工程師，或者透過入口網站提交申請，您會在大約10分鐘內收到回電。針對一級事故，我們得到的支援是非凡的，我們與一位專家通電話，他知道該問什麼問題，知道如何指導我們解決問題。」

Rimini Street集團副總裁兼澳洲、紐西蘭和南太平洋區域總經理Daniel Benad表示：「企業都希望能建立抵禦疫情等衝擊的能力，所以很多公司組織需要繼續降低成本，減少效率不彰現象。因此，他們可以開始將寶貴的資源轉而用於投資推動他們的業務和創造新的收入來源。但是，不管是否存在疫情，IT部門都將很難找到創新的方法，因為他們背負著升級和更新的負擔，而這些升級和更新通常都不會給公司利潤帶來任何額外價值。我們很高興能夠在Origin推動他們自己的業務驅動型IT藍圖的過程中為他們提供支援。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,200家財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，並透過Facebook和LinkedIn掌握Rimini Street的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，我們信用貸款的持續償債義務和財務契約及營運契約對我們業務的影響和相關利率風險；新冠疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括在我們的新信用貸款環境下能否滿足流動性要求；我們保持一個有效的系統對財報進行內部控制的能力以及我們糾正在內部控制中所找出的重大缺失的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2021年8月4日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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