Roswell Park綜合癌症中心獲得Invivoscribe適用於隨插即用管線用途的LymphoTrack軟體的授權

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Invivoscribe, Inc.是一家技術驅動型跨國公司，專注於精準診斷試劑，其所提供的一流產品和服務可最佳化患者診療，加速藥物在世界各國的審核過程。公司今天宣布售出關鍵軟體和兩種新MRD臨床服務的授權。

紐約Roswell Park綜合癌症中心Sean Glenn博士表示：「臨床實驗室需要具備快速輕鬆分析大量純株細胞和MRD資料的能力。現有生物資訊學軟體通常要求技術人員在分析資料時在軟體中不中斷點選，每次只能分析一例患者；這種模式既枯燥乏味又容易出現人為差錯。面對大量的患者樣本，我們需要盡可能輕鬆準確地從資料中產生報告。」

Invivoscribe新推出的管線LymphoTrack®企業版軟體使需要處理大量資料的客戶能滿足不斷成長的檢測需求。各實驗室目前需要一個既符合HIPAA要求又能提供順暢視覺化的高通量平臺，用來幫助解讀原始資料。他們還希望能從抗原受體CDR3區域中挖掘資料。隨著新管線軟體的發布，我們已經能夠同時滿足這兩種需求。適用於LymphoTrack on MiSeq®的管線軟體現已上市，可提供原始資料存取、CDR3挖掘和報告功能。

Invivoscribe商務長Tony Lialin分享道：「軟體一直是Invivoscribe被嚴重低估的資產。我們開發了一些供內部使用的工具，這些工具對客戶也大有裨益，可以用來簡化他們的工作流程並減少檢測中的瓶頸。這是一款生物資訊學套裝軟體，在我們將其商品化後，同樣有助於促進我們的合作夥伴的工作，這也正是我們正在做的工作。」

新推出的B細胞MRD純株細胞和MyMRD骨髓細胞檢測系統將以LabPMM服務的形式提供，並搭配Illumina的NextSeq® 550Dx和/或NovaSeq®使用。上述臨床服務將在LymphoTrack企業軟體發布後立即推出。新款MRD服務將於2021年下半年用於研究，預計在2022年初獲得CAP/CLIA認證。

憑藉國際標準化試劑盒和服務、客製化檢測開發解決方案、臨床試驗管理、監管專長，以及近期我們的生物資訊學分析軟體在可用性和支援上的升級擴展，Invivoscribe持續堅持創新，為我們的全球合作夥伴提供全方位的支援。

關於Invivoscribe

Invivoscribe利用Precision Diagnostics®改善人們的生活已超過25年，透過開發和銷售標準化試劑、檢測和生物資訊學工具並將其提供給160個國家的700多家客戶來推動精準醫學領域。Invivoscribe同時與製藥公司合作，透過支援國際性臨床試驗、開發伴隨式診斷試劑並進行商品化、提供法規和實驗室服務方面的專長，以加速新藥和新療法的核准，從而對全球健康產生重大影響。我們透過國際性臨床實驗室子公司(LabPMM)提供可分配的試劑、試劑盒和對照物以及臨床試驗服務，Invivoscribe在全球提供對以上產品和服務的取得方面擁有經驗證的能力，已證明了它是理想的合作夥伴。欲瞭解更多資訊，請造訪：www.invivoscribe.com或聯絡Invivoscribe：customerservice@invivoscribe.com。

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