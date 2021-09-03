UPL – Radicle碳和土壤挑戰賽尋找致力於改進碳減排和土壤健康狀況的農業和食品科技初創企業

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--早期階段農業與食品科技企業建設平臺Radicle Growth今天宣佈，與全球永續農業產品與解決方案供應商UPL建立合作關係。這兩家合作夥伴共同發起「UPL - Radicle碳和土壤挑戰賽」(The Radicle Carbon and Soil Challenge by UPL)，計畫對兩家初創公司投資125萬美元，獲勝的兩家公司必須能夠對碳足跡帶來正向影響和減少碳足跡，並且改善食品價值鏈的土壤健康狀況。

該挑戰賽為探索整個食品價值鏈中的顛覆性創新科技提供平臺，涵蓋土壤健康、數位工具、供應鏈科技、生物製品、植物營養、金融科技、碳市場，以及量測、報告與驗證機制(MRV)、新商業模式和牲畜管理。

挑戰賽的冠軍將獲得100萬美元的投資，第二名將獲得25萬美元的投資，這些獎金用於加速他們的成長。現在就可透過https://radicle.vc/carbon-soil-early-applicant-form/及早報名。

UPL Ltd.全球執行長Jai Shroff表示：

「UPL堅信開放式合作的力量，以顛覆性的科技和解決方案凝聚才智，解決問題。正因如此，我們與Radicle Growth合作發起『Radicle碳和土壤挑戰賽』，目的是匯聚最佳構想、創新者、初創企業和科學家，幫助保護和保存我們最寶貴的自然資產之一——土壤。」

Radicle Growth執行合夥人Kirk Haney表示：「為不斷成長的人口供應糧食極為重要，我們的農民在這方面做得非常出色——我們面臨的挑戰是減少糧食生產對環境的影響。我們很高興能夠與UPL合作，找到並資助解決這一問題的創業者。」

投資決定將於2022年3月在舊金山舉行的「創業簡報日」(Pitch Day)期間做出。業界專家評審小組將從全球申請者中選出4-6名入圍者，並聽取他們的陳述，而評審小組名單將於近日公佈。除了得到資金以外，優勝者還將獲得UPL和Radicle高階主管的建議，以幫助他們加快公司的業務和技術開發。

如欲瞭解關於“UPL - Radicle碳和土壤挑戰賽」的更多資訊並報名參賽，請造訪：https://radicle.vc/the-radicle-challenge/。

關於Radicle Growth：

Radicle Growth選擇創新的早期階段公司進行投資，確保顛覆性的農業科技和食品科技公司充分發揮其潛力。除了提供種子期資本外，Radicle Growth還為農業和食品領域具有遠見者提供有利的成長環境。其專有的平臺在農業和食品領域獨一無二，可識別最具創新性的科技並以一系列創造價值的措施加速發展，填補市場的巨大空白。如欲聯絡並瞭解關於Radicle Growth的更多資訊，請在LinkedIn、Twitter和Instagram上關注我們。

關於UPL Ltd：

UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070)是永續農業產品和解決方案的全球供應商，年營收超過50億美元。我們是目標導向型公司。我們在130多個國家營運，在全球擁有逾1萬名員工。我們強大的產品組合包括生物製品和傳統的作物保護解決方案，擁有超過1.36萬項註冊。如欲瞭解我們在食品價值鏈上的整合式解決方案組合的更多資訊，包括種子、收割後、以及實體服務和數位服務，請造訪upl-ltd.com，並在LinkedIn、Twitter、Instagram和Facebook上關注我們。

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