UPL – Radicle碳和土壤挑战赛寻找致力于改进碳减排和土壤健康状况的农业和食品科技初创企业

圣地亚哥--()--(美国商业资讯)--早期农业与食品技术企业建设平台Radicle Growth今天宣布与全球可持续农业产品与解决方案供应商UPL建立合作关系。这两家合作伙伴共同发起了“UPL - Radicle碳和土壤挑战赛”(The Radicle Carbon and Soil Challenge by UPL)，计划向两家初创公司投资125万美元，获胜的两家公司必须能够积极影响和减少碳足迹，并改善食品价值链的土壤健康状况。

该挑战赛为探索整个食品价值链中的颠覆性创新技术提供了平台，涵盖土壤健康、数字工具、供应链技术、生物制品、植物营养、金融科技、碳市场、测量、报告和验证(MRV)、新商业模式和牲畜管理。

挑战赛的冠军将获得100万美元的投资，第二名将获得25万美元的投资，这些奖金用于加速他们的成长。现在就可通过https://radicle.vc/carbon-soil-early-applicant-form/提前申请报名。

UPL Ltd.全球首席执行官Jai Shroff表示：

“UPL坚信开放式合作的力量，合作通过颠覆性的技术和解决方案凝聚才智，解决问题。正因如此，我们与Radicle Growth合作发起了‘Radicle碳和土壤挑战赛’，目的是汇聚最佳构想、创新者、初创企业和科学家，帮助保护和保存我们最宝贵的自然资产之一——土壤。”

Radicle Growth执行合伙人Kirk Haney表示：“养活不断增长的人口极为重要，我们的农民在这方面做得非常出色——我们面临的挑战是减少粮食生产对环境的影响。我们很高兴能够与UPL合作，找到并资助解决这一问题的创业者。”

投资决定将于2022年3月在旧金山举行的“创投日”(Pitch Day)期间做出。行业专家评审小组将从全球申请者中选出4-6名入围者，并听取他们的陈述，而评审小组名单将于近日公布。除了得到资金以外，优胜者还将获得UPL和Radicle高管的建议，以帮助他们加快公司的业务和技术开发。

如需了解关于“UPL - Radicle碳和土壤挑战赛”的更多信息并申请报名，请访问：https://radicle.vc/the-radicle-challenge/

关于Radicle Growth：

Radicle Growth选择创新的早期公司进行投资，确保颠覆性的农业科技和食品科技公司充分发挥其潜力。除了提供种子期资本外，Radicle Growth还为农业和食品领域具有远见者提供有利的成长环境。其专有的平台在农业和食品领域独一无二，通过识别最具创新性的技术并以一系列创造价值的举措加速发展，填补市场的巨大空白。如需联系并了解关于Radicle Growth的更多信息，请在LinkedInTwitterInstagram上关注我们。

关于UPL Ltd：

UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070)是可持续农业产品和解决方案的全球供应商，年营收超过50亿美元。我们是一家目标导向型公司。我们在130多个国家开展运营，在全球拥有逾1万名员工。我们强大的产品组合包括生物制品和传统的作物保护解决方案，拥有超过1.36万项注册。如需了解有关我们在食品价值链上的综合解决方案组合的更多信息，包括种子、收割期后、以及有形服务和数字服务，请访问upl-ltd.com，并在LinkedInTwitterInstagramFacebook上关注我们。

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Contacts

Safann Mac Carthy（代表Radicle Growth） - Safann@radicle.vc

Jessica Rebello（代表UPL） - rebellojs@upl-ltd.com

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Jessica Rebello（代表UPL） - rebellojs@upl-ltd.com