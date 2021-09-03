ExaGrid與TIM AG宣布建立策略合作夥伴關係

麻塞諸塞州馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--儲存產業專有分層備份儲存解決方案供應商ExaGrid®已與德語地區(DACH)的加值型轉售商TIM AG建立新的策略合作夥伴關係。TIM AG為德國、奧地利和瑞士的系統供應商提供多種層級的支援。除了開發新市場和新技術外，TIM AG還能夠幫助合作夥伴建立穩固的策略聯盟及制定永續的商業計畫。

TIM AG董事會董事Jörg Eilenstein表示：「透過與ExaGrid的合作，我們在德語地區擴展了產品組合，為中階和企業級儲存市場提供創新的分層備份解決方案。此外，ExaGrid還為我們的零售合作夥伴提供了一套解決方案，可復原被勒索軟體加密的重要基礎資料。」

ExaGrid歐洲、中東和非洲地區銷售副總裁Werner Van Unen表示：「TIM AG是德語地區領先的加值型轉售商，我們期待與該公司展開合作。作為通路開發合作夥伴和服務供應商，TIM在資料中心解決方案和合作夥伴能力提升方面擁有長期經驗。我們獨一無二的分層備份儲存解決方案可創造額外的價值和靈活性，能夠支援合作夥伴的專案並進一步擴大其資料中心業務。」

ExaGrid分層備份儲存解決方案——為備份而生

ExaGrid提供含有前端磁碟快取緩衝區（即效能層(Performance Tier)）的分層備份儲存解決方案，可直接將資料寫入磁碟，以實現更快的備份速度，隨後可以直接從磁碟還原，從而實現更快的還原和虛擬機器開機過程。長期保留資料在分層處理後存入支援重複資料刪除操作的資料存放庫（即保留層(Retention Tier)），以減少需要保留儲存的資料量以及由此產生的成本。這種兩層方法可實現更快的備份和還原速度，以及成本更低的儲存效率。

此外，ExaGrid還提供可橫向擴充的系統架構，隨著資料量的增加，使用者只需簡單地新增應用裝置即可。每台應用裝置都包括處理器、記憶體和網路連接埠，因此隨著資料量增加，新增儲存資源可立即投入使用，並能夠始終維護一個固定大小的可用儲存空間。這種橫向擴充儲存方法可以消除成本高昂的全面性大規模升級，並支援在同一橫向擴充系統中混合使用不同大小和型號的應用裝置，從而避免產品報廢，同時保護前期和後期的IT投資。

關於TIM AG

自1985年以來，TIM AG一直作為通路開發合作夥伴提供支援服務，幫助選擇和實作資料中心解決方案。公司廣泛的產品和服務涵蓋了領先IT製造商的各種創新技術。TIM AG提供來自德語地區各個製造商的服務和強大資源，這些服務和資源涵蓋整個專案週期，從而確保合作夥伴能夠建立決定性的競爭優勢。TIM還能夠協助合作夥伴開發新市場和新技術、建立強大的策略聯盟，並永續地擴展業務。多年以來，公司在德語地區持續發展，憑藉出色業績而屢次獲得IT系統合作夥伴和製造商的表揚。

關於ExaGrid

ExaGrid透過獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留存放庫和橫向擴充架構提供分層備份儲存。ExaGrid的緩衝區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。保留存放庫具有極低的長期保留成本。ExaGrid的橫向擴充架構整合所有應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度備份時間，避免成本高昂的全面性大規模升級和產品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向網路的層級、延遲刪除功能以及不可變物件以從勒索軟體攻擊中復原的雙層備份儲存方案。敬請造訪我們的網站exagrid.com或在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中瀏覽並瞭解我們的客戶對其ExaGrid體驗的評價，以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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