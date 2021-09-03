ExaGrid与TIM AG宣布建立战略合作伙伴关系

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--存储行业专有分层备份存储解决方案供应商ExaGrid®已与德语地区(DACH)的增值经销商TIM AG建立新的战略合作伙伴关系。TIM AG为德国、奥地利和瑞士的系统供应商提供多种级别的支持。除了开发新市场和新技术外，TIM AG还能够帮助合作伙伴建立稳固的战略联盟及制定可持续的商业计划。

TIM AG董事会董事Jörg Eilenstein表示：“ 通过与ExaGrid的合作，我们在德语地区扩展了产品组合，为中端和企业级存储市场提供创新的分层备份解决方案。此外，ExaGrid还为我们的零售合作伙伴提供了一套解决方案，可恢复被勒索软件加密的重要基础数据。”

ExaGrid欧洲、中东和非洲地区销售副总裁Werner Van Unen表示：“ TIM AG是德语地区领先的增值经销商，我们期待与该公司展开合作。作为渠道开发合作伙伴和服务供应商，TIM在数据中心解决方案和合作伙伴赋能方面拥有长期经验。我们独一无二的分层备份存储解决方案可创造额外的价值和灵活性，能够支持合作伙伴的项目并进一步扩大其数据中心业务。”

ExaGrid分层备份存储解决方案——为备份而生

ExaGrid提供带有前端磁盘缓存停放区（即性能层(Performance Tier)）的分层备份存储解决方案，可直接将数据写入磁盘，以实现更快的备份速度，随后可以直接从磁盘恢复，从而实现更快的还原和虚拟机启动过程。长期保留数据在分层处理后存入支持去重操作的数据存储库（即保留层(Retention Tier)），以减少需要保留存储的数据量以及由此产生的成本。这种两层方法可实现更快的备份和恢复速度，以及成本更低的存储效率。

此外，ExaGrid还提供可横向扩展的系统架构，随着数据量的增加，用户只需简单地添加设备即可。每台设备都包括处理器、内存和网络端口，因此随着数据量增加，新增存储资源可立即投入使用，并能够始终维护一个固定大小的可用存储空间。这种横向扩展存储方法可以消除成本高昂的叉车式升级，并支持在同一横向扩展系统中混合使用不同大小和型号的设备，从而避免产品报废，同时保护前期和后期的IT投资。

关于TIM AG

自1985年以来，TIM AG一直作为渠道开发合作伙伴提供支持服务，帮助选择和实施数据中心解决方案。公司广泛的产品和服务涵盖了领先IT制造商的各种创新技术。TIM AG提供来自德语地区各个制造商的服务和强大资源，这些服务和资源覆盖整个项目周期，从而确保合作伙伴能够建立决定性的竞争优势。TIM还能够协助合作伙伴开发新市场和新技术、建立强大的战略联盟，并可持续地扩展业务。多年以来，公司在德语地区持续发展，凭借出色业绩而屡次获得IT系统合作伙伴和制造商的表彰。

关于ExaGrid

ExaGrid通过独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构提供分层备份存储。ExaGrid的着陆区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。保留存储库具有极低的长期保留成本。ExaGrid的横向扩展架构集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，避免成本高昂的叉车式升级和产品淘汰。ExaGrid提供唯一具有非面向网络的层级、延迟删除功能以及不可变对象以从勒索软件攻击中恢复的双层备份存储方案。敬请访问我们的网站exagrid.com或在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中浏览并了解我们的客户对其ExaGrid体验的评价，以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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