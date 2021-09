The Estée Lauder Companies et la marque Estée Lauder annoncent un partenariat avec Amanda Gorman

The Estée Lauder Companies and Estée Lauder Brand Announce Partnership With Amanda Gorman (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) et la marque Estée Lauder ont annoncé aujourd’hui un partenariat de trois ans avec Amanda Gorman, activiste, écrivaine primée et plus jeune poétesse inaugurale dans l’histoire des États-Unis. C’est le premier partenariat pluriannuel du genre pour Amanda et le premier partenariat intégré de The Estée Lauder Companies et la marque Estée Lauder à reconnaître et célébrer une nouvelle génération de leaders insufflant le changement.

Dans le cadre de ce partenariat sans précédent, The Estée Lauder Companies contribuera à hauteur de 3 millions USD sur trois ans pour soutenir WRITING CHANGE, une initiative spéciale visant à accroître l'alphabétisation en tant que processus en faveur de l’égalité, de l’accès et du changement social. De plus, Amanda apportera sa voix du changement à la marque Estée Lauder via des campagnes qui débuteront au printemps 2022.

« Notre société a été fondée par une femme extraordinaire, Estée Lauder, qui a ouvert la voie pour que les femmes, où qu’elles soient, pensent que tout est possible. Notre premier partenariat du genre avec Amanda a été créé avec les mêmes idéaux novateurs », a déclaré Jane Hertzmark Hudis, présidente exécutive du groupe The Estée Lauder Companies. « La puissante présence d’Amanda et sa voix inspirante apportent espoir et confiance à la prochaine génération de leaders. Ensemble, nous aurons un impact réel et significatif grâce à l'alphabétisation, la voix et l’auto-expression. »

The Estée Lauder Companies et Amanda sont unies pour soutenir des causes en faveur de l’égalité et de l’impact social. L’initiative WRITING CHANGE est tout à fait en accord avec les objectifs de The Estée Lauder Companies et de la fondation caritative Estée Lauder Companies, mettant l’accent sur le bien-être de communautés mondiales diversifiées, valorisant les femmes et les jeunes filles, avec l’appui des piliers de la santé, de l’éducation et de l’environnement.

« Je suis honorée de m’associer avec The Estée Lauder Companies en vue d'amener le changement grâce à l'alphabétisation et de représenter une marque fondée par une femme aussi inspirante et audacieuse », a affirmé Amanda Gorman. « Mme Estée Lauder a fait voler en éclats des plafonds de verre en tant que dirigeante d'entreprise il y a 75 ans. Adoptant cet état d'esprit, je me réjouis que notre partenariat contribuera à inspirer les femmes, les jeunes filles et toutes les personnes à travers le monde à faire de grandes choses, à innover, à avoir confiance et à être de futurs leaders, quel que soit le chemin qu’elles aient choisi de prendre. »

« Amanda incarne une nouvelle génération et démontre l’importance et l’influence de la voix », a expliqué Fabrizio Freda, président et directeur général de The Estée Lauder Companies. « En tant que société, nous nous engageons à favoriser les leaders et les talents de demain, leur permettant d’utiliser leurs voix, et de les faire entendre haut et fort. Nous sommes ravis de nous associer avec Amanda alors que nous nous embarquons dans ce cheminement collectif pour renforcer notre engagement envers l’éducation des filles, contribuant à fournir les compétences nécessaires pour être entendues dans le monde entier. »

Cette année, The Estée Lauder Companies et la marque Estée Lauder célèbrent 75 années dans les affaires ; la société est aujourd’hui le leader mondial de la beauté de prestige, soutenue par une main-d'œuvre mondiale composée de femmes à 84 %. En mars 2021, la société a publié ses engagements en faveur de l’égalité des sexes et de la promotion féminine, avec des initiatives visant à donner des chances égales à tous les genres à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des plus importants fabricants et distributeurs au monde de soins pour la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced et Dr.Jart+, ainsi que la famille de marques DECIEM, incluant The Ordinary et NIOD.

À propos d’Estée Lauder

Estée Lauder est la marque phare de The Estée Lauder Companies Inc. Fondée par Estée Lauder, l'une des premières femmes entrepreneures au monde, son héritage se poursuit aujourd'hui avec la création de produits de soin et de maquillage innovants, sophistiqués et performants et de parfums iconiques, tous caractérisés par une connaissance profonde des besoins et envies des femmes. Aujourd'hui, Estée Lauder s'adresse aux femmes dans plus de 150 pays et territoires dans le monde et dans des dizaines de points de vente, à la fois en boutique et en ligne. Et chacune de ces relations reflète systématiquement les points de vue puissants et authentiques d’Estée sur les interactions entre les femmes.

À propos de la fondation caritative Estée Lauder Companies (FCELC)

Animée par les valeurs de notre société et par les passions de nos employés, la FCELC a pour mission d’améliorer le bien-être de nos communautés mondiales diversifiées, valorisant les femmes et les jeunes filles. La FCELC axe nos efforts sur trois piliers : la santé, l’éducation et l’environnement ; elle octroie des subventions annuelles à des organisations aux États-Unis et à travers le monde qui sont alignées avec ces piliers.

À propos d’Amanda Gorman

Amanda Gorman est la plus jeune poétesse inaugurale dans l’histoire des États-Unis. Elle promeut avec détermination l’environnement, l’égalité raciale et la justice de genre. L’activisme et la poésie d’Amanda ont été présentés dans le Today Show, PBS Kids et CBS This Morning, ainsi que dans le New York Times, Vogue et Essence. Après avoir été diplômée cum laude à l'Université de Harvard, elle vit dorénavant dans sa ville natale de Los Angeles. En 2017, Amanda Gorman a été la toute première à recevoir la distinction National Youth Poet Laureate d’Urban Word, un programme qui soutient de jeunes poètes lauréats dans plus de 60 villes, régions et États à l’échelle nationale. La performance de Mlle Gorman avec son poème “The Hill We Climb” lors de l’inauguration présidentielle de 2021 a été encensée par la critique et a reçu une attention internationale. L’édition spéciale de son poème inaugural, “The Hill We Climb”, a été publiée en mars 2021 et a fait ses débuts en tête de classement dans la liste des bestsellers du New York Times, d’USA Today et du Wall Street Journal. Amanda est apparue sur la couverture du magazine TIME en février 2021 et a été la première poétesse à figurer sur la couverture de Vogue dans son édition de mai 2021. Elle était la vedette en couverture de l’édition de juillet 2021 de Porter Magazine et a reçu la récompense The Artist Impact Award dans le cadre des Backstage at the Geffen Awards 2021. Son premier livre illustré, Change Sings, sera publié en septembre 2021, et son recueil de poésie, Call Us What We Carry, sortira en décembre 2021. Veuillez visiter theamandagorman.com.

