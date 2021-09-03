NielsenIQ和Qualtrics宣佈建立新的合作夥伴關係以幫助品牌推動永續成長

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球量測與資料分析領域的業界領導者NielsenIQ和體驗管理(XM)領域的領導者和創造者Qualtrics (NASDAQ: XM)今天宣佈建立新的合作夥伴關係，共同幫助品牌領導人做出更快、更明智的決策。此次合作可望打造全球極為全面的品牌體驗解決方案，並根據消費者的回饋，為組織提供對其品牌健康狀態的即時、全方位審視。

消費者的期望已經快速發生變化，隨著期望不斷演變，品牌需要將消費者洞察轉變為行動，以使自己脫穎而出並壯大客戶群。透過這一合作關係，NielsenIQ將使用Qualtrics BrandXM™來強化其Winning Brands®解決方案。

Winning Brands®是NielsenIQ的成熟模型，用於在品牌觸及消費者之前、期間和之後衡量品牌知名度、考慮觀望和形象。Qualtrics BrandXM™在潛在客戶中識別關鍵的品牌驅動因素，助使企業加速客戶獲取並提升品牌價值。

聯合解決方案將使品牌能夠在單一平臺上獲取關鍵的品牌指標，如品牌權益指標（與市場占有率相關的消費者購買意向晴雨表），使其與商業成果（包括知名度、考慮觀望和使用）保持一致。它還將提供預設的分析功能、自動化工作流程和來自Qualtrics的互動式儀表板，以協助組織模擬未來情境並推動永續成長。

NielsenIQ消費者洞察全球總裁Yuneeb Khan表示：「NielsenIQ一流的方法，結合Qualtrics的體驗管理技術，將幫助品牌適應任何商業環境並獲得成功。我們很高興能夠與Qualtrics合作，為品牌領導人提供更深入的即時見解，讓他們在競爭中獲得優勢。」

Qualtrics生態系統全球主管R.J. Filipski表示：「每個組織提供的體驗從未像現在這樣重要。將NielsenIQ首屈一指的Winning Brands模型與Qualtrics協助企業滿足消費者需求的可靠能力相結合，將使品牌在快速變化的市場中獲得顯著優勢。這些見解將使品牌領導人能夠以前所未有的速度為全球消費者提供服務。」

關於NielsenIQ

NielsenIQ在提供完整、公正的消費者行為觀點方面居於全球領先地位。憑藉突破性的消費者資料平臺和豐富的分析能力，NielsenIQ為全球一流的消費品公司和零售商提供果斷、自信的決策支援。

NielsenIQ使用全面的資料集並平等衡量所有交易，為客戶提供有關消費者行為的前瞻性看法，以改善在所有零售平臺的表現。其關於資料整合的開放理念帶來了全球最具影響力的消費者資料集。NielsenIQ揭示完整的真相。

NielsenIQ是Advent International旗下的投資組合公司，業務遍及近100個市場，涵蓋全球90%以上的人口。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nielseniq.com。

關於Qualtrics

作為體驗管理(XM)領域的領導者和創造者，Qualtrics正在改變組織管理和改進四大核心業務體驗——客戶、員工、產品和品牌——的方式。目前，全球有超過1.35萬個組織使用Qualtrics來傾聽和瞭解體驗資料(X-data™)並採取行動，這些資料包括信念、情感和意圖，它們告訴您事情發生的原因，以及該如何應對。Qualtrics XM Platform™是行動系統，可協助企業吸引顧客停留更長的時間並買得更多，讓員工參與建設積極的文化，開發人們喜愛的突破性產品，並打造人們熱衷的品牌。如欲瞭解更多資訊，請造訪qualtrics.com。

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