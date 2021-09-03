NielsenIQ和Qualtrics宣布建立新的合作伙伴关系以帮助品牌推动可持续增长

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球测量与数据分析领域的行业领导者NielsenIQ和体验管理(XM)领域的领导者和创造者Qualtrics (NASDAQ: XM)今天宣布建立新的合作伙伴关系，共同帮助品牌领导者做出更快、更明智的决策。此次合作有望打造全球极为全面的品牌体验解决方案，并根据消费者的反馈，让组织实时、全方位地了解其品牌健康状况。

消费者的期望已经快速发生变化，随着期望的不断演变，品牌需要将消费者的洞察力转化为行动，以使自己脱颖而出并壮大客户群。通过这一合作关系，NielsenIQ将使用Qualtrics BrandXM™来增强其Winning Brands®解决方案。

Winning Brands®是NielsenIQ的成熟模型，用于在品牌触及消费者之前、期间和之后衡量品牌知名度、关注度和形象。Qualtrics BrandXM™在潜在客户中识别关键的品牌驱动因素，帮助企业快速获得客户并提升品牌价值。

联合解决方案将使品牌能够在单个平台上获取关键的品牌指标，如品牌资产指数（与市场份额相关的消费者购买意向的晴雨表），使其与商业成果（包括知名度、关注度和使用率）保持一致。它还将提供预先构建的分析功能、自动化工作流程和来自Qualtrics的交互式仪表板，以帮助组织模拟未来情景并推动可持续增长。

NielsenIQ消费者洞察全球总裁Yuneeb Khan表示：“NielsenIQ一流的方法，结合Qualtrics的体验管理技术，将帮助品牌适应任何商业环境并获得成功。我们很高兴能够与Qualtrics合作，为品牌领导者提供更深层次的实时见解，让他们在竞争中获得优势。”

Qualtrics生态系统全球主管R.J. Filipski表示：“每个组织提供的经验从未像现在这样重要。将NielsenIQ领先的Winning Brands模型与Qualtrics帮助企业满足消费者需求的可靠能力相结合，将使品牌在快速变化的市场中获得显著优势。这些见解将使品牌领导者能够以前所未有的速度为全球消费者提供服务。”

关于NielsenIQ

NielsenIQ在提供完整、公正的消费者行为观点方面居于全球领先地位。凭借突破性的消费者数据平台和丰富的分析能力，NielsenIQ为全球领先的消费品公司和零售商提供果断、自信的决策支持。

通过使用全面的数据集并平等度量所有交易，NielsenIQ为客户提供有关消费者行为的前瞻性看法，以优化所有零售平台的表现。其关于数据集成的开放理念带来了全球最具影响力的消费者数据集。NielsenIQ揭示了完整的真相。

NielsenIQ是Advent International旗下的投资组合公司，业务遍及近100个市场，覆盖全球90%以上的人口。如需了解更多信息，请访问www.nielseniq.com。

关于Qualtrics

作为体验管理(XM)领域的领导者和创造者，Qualtrics正在改变组织管理和改进四大核心业务体验——客户、员工、产品和品牌——的方式。目前，全球有超过1.35万个组织使用Qualtrics来倾听和了解体验数据(X-data™)并对其采取行动，这些数据包括信念、情感和意图，它们告诉您事情发生的原因是什么，以及该如何应对。Qualtrics XM Platform™是一个行动系统，可以帮助企业吸引顾客停留更长时间、买的更多，让员工参与建设积极的文化，开发用户喜爱的突破性产品，并打造用户热衷的品牌。如需了解更多信息，请访问qualtrics.com。

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