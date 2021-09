Solutions Mieux-être LifeWorks s’associe à Corestream pour offrir un programme numérique de thérapie en santé mentale comme avantage social facultatif

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Solutions Mieux-être LifeWorks, important fournisseur de solutions numériques de mieux-être global, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Corestream afin que la thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCi) guidée par un thérapeute fasse partie des avantages sociaux facultatifs.

Voici quelques faits marquants de ce partenariat :

C’est la première fois aux États-Unis que des employés auront accès à un programme de thérapie numérique dirigé par un thérapeute, disponible sous forme de supplément à leurs avantages sociaux de base.

Ce service est maintenant offert à plus de deux millions d’employés admissibles et leurs personnes à charge parmi les organisations clientes de Corestream.

Les utilisateurs peuvent accéder en tout temps à du soutien en santé mentale confidentiel à partir de n’importe quel appareil.

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) est l’une des formes les plus efficaces de thérapie; elle aide les gens à comprendre et à modifier leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements qui ont une incidence sur leur tension mentale. AbilitiTCCiMC fonctionne de la même manière, mais virtuellement, grâce à son programme de TCCi efficace d’un point de vue clinique et guidé par des thérapeutes chevronnés pour fournir un soutien en temps réel à ceux qui cherchent des solutions à des problèmes de santé mentale, notamment :

la dépression et l’anxiété;

l’incertitude, l’isolement et des agents stressants uniques liés à la pandémie;

l’anxiété sociale;

la gestion de la douleur; et

la perte et le deuil.

Commentaires de Nigel Branker, président, Solutions en santé et productivité et vice‑président exécutif, LifeWorks

« Aujourd’hui plus que jamais, les employés recherchent un accès simple et inclusif à de la thérapie efficace du point de vue clinique dans le confort de leur foyer. Nous sommes fiers de nous associer à Corestream pour rendre cette solution éprouvée encore plus accessible à un moment où les employés en ont vraiment besoin. Il s’agit d’une avancée cruciale permettant aux employés des États-Unis d’obtenir l’aide nécessaire au moyen de plateformes numériques conviviales et confidentielles, comme AbilitiTCCiMC, à l’endroit et au moment où ils en ont besoin. »

Commentaires de Neil Vaswani, chef de la direction et cofondateur de Corestream

« Nous sommes très heureux d’intégrer AbilitiTCCiMC comme première solution numérique en santé mentale à notre trousse d’avantages sociaux facultatifs. Nous sommes déterminés à améliorer l’expérience globale de l’employé, et nous nous efforçons d’atteindre cet objectif en procurant aux organisations les outils et les ressources dont les employés ont besoin pour tous les aspects de leur vie. Nous avons hâte de continuer à travailler avec Solutions Mieux-être LifeWorks pour éliminer les obstacles à l’accessibilité et proposer des solutions numériques cruciales en santé mentale, grâce aux avantages sociaux facultatifs, aux personnes qui peuvent éprouver des difficultés et qui recherchent du soutien. »

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

À propos de Corestream

Corestream, un important fournisseur de technologies d’avantages sociaux facultatifs, est convaincu que la réussite d’une organisation dépend du mieux-être global de sa main‑d’œuvre, notamment le mieux-être physique, mental et financier. La plateforme SaaS révolutionnaire de Corestream contribue à la distribution et à l’intégration des avantages sociaux facultatifs pour qu’ils fassent partie intégrante de la protection et de l’amélioration des moyens de subsistance des employés. En éliminant les obstacles, en simplifiant l’administration et en optimisant l’expérience utilisateur, Corestream est devenu un outil performant dans l’arsenal des équipes des RH, des courtiers, des fournisseurs et des employés. Pour de plus amples renseignements sur l’entreprise, visitez le site Corestream.com (en anglais).

