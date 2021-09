Amazon anuncia investimento em soluções de remoção de carbono baseadas na natureza no Brasil com a The Nature Conservancy

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Como parte deste esforço para apoiar soluções globais para a crise climática, a Amazon (NASDAQ: AMZN) anunciou hoje o lançamento do Acelerador de agrossilvicultura e restauração em parceria com a The Nature Conservancy, uma organização ambiental global. O Acelerador criará uma fonte de renda mais sustentável para milhares de agricultores locais no estado amazonense brasileiro do Pará, enquanto também restaura florestas nativas e combate mudanças climáticas capturando e armazenando carbono naturalmente.

De acordo com o painel intergovernamental sobre a mudança climática, soluções baseadas na natureza exercem um papel crítico para evitar os piores efeitos das mudanças climáticas. Governos e o setor privado podem reduzir as emissões de carbono e remover carbono da atmosfera investindo em soluções baseadas na natureza em escala. O Acelerador de agrossilvicultura e restauração é um desses projetos de remoção de carbono, e parte do compromisso da Amazon para cumprir o The Climate Pledge, que a empresa fundou em colaboração com a Global Optimism. Os signatários do acordo comprometeram-se em alcançar carbono zero líquido até 2040 – 10 anos antes do Acordo de Paris.

Como parte do seu compromisso para cumprir o The Climate Pledge, a Amazon está, antes de mais nada, continuando a inovar e investir na descarbonização de seus negócios. A empresa adquiriu 100 mil veículos elétricos de entrega, e é a maior compradora corporativa de energia renovável no mundo. A Amazon também está investindo em soluções baseadas na natureza fora da sua cadeia de valor através do Right Now Climate Fund, que apoia o Acelerador e outros projetos para restaurar terras degradadas de modo a melhorar a vida de comunidades locais e remover carbono da atmosfera. Além disso, através da recém-anunciada LEAF Coalition – uma iniciativa público-privada para mobilizar pelo menos US$ 1 bilhão para proteger as florestas tropicais do mundo – a Amazon e outros parceiros estão trabalhando para conter o desmatamento tropical, reduzindo a quantidade de carbono emitido para a atmosfera.

“Restaurar as florestas do mundo é uma das ações mais significativas que podemos tomar agora para tratar das mudanças climáticas, e exigirá soluções inovadoras para alcançarmos o sucesso”, disse Kara Hurst, vice-presidente de sustentabilidade mundial na Amazon. “Estamos orgulhosos por lançar o Acelerador de agrossilvicultura e restauração com a The Nature Conservancy para apoiar soluções que priorizam a alta integridade ambiental e fortes benefícios para a comunidade. A Amazon espera contribuir com nossa paixão pela inovação juntamente com suporte financeiro para melhorar as vidas de comunidades locais no Brasil, enquanto ajuda a proteger o planeta para gerações futuras.”

“A ciência é inequívoca em relação a sistemas naturais como a prioridade para absorver o carbono da atmosfera e o mais recente relatório do Painel Internacional sobre Mudança Climática (International Panel on Climate Change, IPCC) destaca isso”, disse Christiana Figueres, co-fundadora da Global Optimism e ex-chefe do clima da ONU, responsável pelo Acordo de Paris. “Proteger ecossistemas existentes e restaurar terras degradadas é tão crítico quanto estratégias de mitigação de carbono, especialmente na próxima década ou duas. Projetos que alcancem isto para sustentar tanto a natureza quanto as vidas da comunidade local são inestimáveis para a transformação necessária para prosperar muito além da crise climática. Aplausos para a Amazon e a The Nature Conservancy.”

O investimento inicial da Amazon no Acelerador apoiará 3.000 agricultores e restaurará aproximadamente 20.000 hectares – uma área de terra do tamanho da cidade de Seattle aproximadamente – dentro de três anos, removendo até 10 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono da atmosfera até 2050.

A The Nature Conservancy trabalhará junto com o Centro Mundial Agroflorestal e diversas organizações da sociedade civil local para implementar o Acelerador, ajudando pequenos agricultores a restaurar pastagens degradadas de gado para floresta nativa e agrossilvicultura. O sistema agroflorestal fornecerá aos agricultores uma fonte de renda sustentável através da venda de cacau e outras colheitas. O Acelerador também experimentará formas inovadoras para apoiar agricultores e nutrir mercados por commodities sustentáveis baseadas na floresta, incluindo tecnologias digitais, e avançará novas metodologias e tecnologias baseadas em satélites para quantificar e monitorar a remoção de carbono.

“O Pará é lar de 9% da floresta tropical do mundo, mas está enfrentando taxas de desmatamento sem precedentes, com perdas diárias de 3.300 acres no ano passado”, disse Jennifer Morris, diretora executiva da The Nature Conservancy. “Durante os últimos 13 anos, pequenas fazendas no Pará – uma área onde a agricultura de derrubadas e queimas parece ser a única opção – foram responsáveis por aproximadamente 40% do desmatamento do estado. Há 20 anos, a The Nature Conservancy vem trabalhando com pequenos agricultores, líderes comunitários, agentes do governo e povos indígenas para identificar e implementar soluções vantajosas para todas as partes, como a agrossilvicultura, que ajuda pessoas e a natureza a sobreviver. Esta nova parceria com a Amazon nos permitirá fornecer os recursos e assistência técnica necessários para avançar este programa e demonstrar que a agrossilvicultura regenerativa e mercados de carbono são modelos de negócios viáveis para comunidades na Amazônia”.

“Devemos unir forças para alcançar o que pode ser a meta do século: desenvolver nossas economias e proteger a renda das pessoas, enquanto preservamos e restauramos a floresta”, declarou Helder Barbalho, governador do Pará. “O estado do Pará está pronto para lidar com este desafio, e nossa estratégia está claramente definida no nosso plano Amazônia Agora, onde nos comprometemos a ser livres de carbono até 2036 através da redução do desmatamento e promovendo a restauração da floresta. Investimentos, como o da Amazon, em agrossilvicultura sustentável e reflorestamento no Pará são muito bem-vindos. Essa iniciativa beneficiará significativamente a comunidade, os recursos naturais e a biodiversidade do estado.”

Para mais informações sobre o compromisso com a sustentabilidade da Amazon, acesse https://sustainability.aboutamazon.com/.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. A Amazon se dedica a ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, a melhor empregadora da Terra, e o lugar mais seguro para trabalhar da Terra. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, a tecnologia Just Walk Out, e o The Climate Pledge são algumas das coisas pioneiras da Amazon. Para saber mais, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Sobre a The Nature Conservancy

A The Nature Conservancy é uma organização de conservação global dedicada a conservar as terras e águas das quais a vida depende. Orientada pela ciência, criamos soluções inovadoras e concretas para os maiores desafios do nosso mundo para que a natureza e as pessoas possam sobreviver juntas. Estamos enfrentando mudanças climáticas, conservando terras, águas e oceanos em uma escala sem precedentes, fornecendo alimento e água de maneira sustentável e ajudando a tornar cidades mais sustentáveis. Trabalhando em 72 países e territórios: em 38 através de impacto direto de conservação e em 34 através de parceiros, utilizamos uma abordagem colaborativa que engaja comunidades locais, governo e o setor privado, além de outros parceiros. Para saber mais, acesse www.nature.org ou siga @nature_press no Twitter.

