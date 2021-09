Programa de desenvolvimento local do Alto Egito seleciona software Esri para governança orientada por dados

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Quando as Nações Unidas adotaram os objetivos de desenvolvimento sustentável (Sustainable Development Goals, SDGs) como um novo chamado à ação global para alcançar um futuro mais sustentável para todos até 2030, muitos países se comprometeram com a causa. O Egito, que lançou sua estratégia em 2016, encontrou o obstáculo das disparidades geográficas devido à necessidade de desenvolvimento na região alta do país. Para tratar desse desafio, o Ministério do Desenvolvimento Local do Egito e o Banco Mundial lançaram o Programa de desenvolvimento local do Alto Egito (Upper Egypt Local Development Program, UELDP) um ano depois.

Um passo vital para melhorar o desenvolvimento no Alto Egito – e parte do UELDP – inclui estabelecer uma infraestrutura GIS na região. Para alcançar isto, o UELDP escolheu a Esri, líder mundial em tecnologia de localização, para fornecer a nova unidade GIS da região com todos os hardwares, softwares, dados e aplicativos necessários para gerenciar complexos dados geoespaciais.

“Este é um projeto estrategicamente importante, que terá um papel vital para impulsionar o planejamento e desenvolvimento urbano sustentável e de impacto para apoiar comunidades no Alto Egito”, disse o Dr. Mohamed Misbah, diretor para as regiões do Oriente Médio e África da Khatib & Alami (K&A), um membro platina da Esri.

O projeto alavancará um banco de dados geográficos e um visualizador de mapa para explorar informações geoestatísticas e gerar relatórios, gráficos e mapa temáticos. Ele também empregará aplicativos móveis para coleta de dados que permitem que a equipe do governo acesse dados do campo. Estes serviços, em conjunto com painéis operacionais, fornecerão uma visão holística para formuladores de políticas.

Estabelecendo a base para sistemas de gestão de ativos no nível de governadoria (jurisdicional), o software ArcGIS da Esri ajuda a integrá-los com bancos de dados em ministérios e agências governamentais centrais relevantes. Isto permite que essas organizações exibam de forma abrangente grandes quantidades de informações estatísticas e espaciais para apoiar o planejamento e execução a longo prazo de acordo com a visão e metas futuras do UELDP.

Fortalecendo ainda mais as capacidades das governadorias, o GIS habilitará dados de desenvolvimento local para que sejam georeferenciados para apoiar tomadas de decisões. A implementação deste sistema foi concedida às parceiras da Esri, ProSyLab e K&A.

“A ProSyLab, como uma parceira Esri, agrega às suas realizações participando neste projeto nacional”, afirmou Mahmoud Moursi, presidente da ProSyLab. “O projeto busca ajudar o setor público, representado pelo UELDP, a estabelecer uma infraestrutura GIS, que promova o conceito de compartilhamento de dados, facilitando o processo de tomada de decisão e criando capacidade.”

O UELDP visa posicionar o desenvolvimento sustentável, criar novas oportunidades de trabalho, melhorar a economia e reforçar a capacidade do governo para entregar infraestrutura e serviços de qualidade em governadorias selecionadas no Alto Egito. Ele foi testado na governadorias de Qena e Sohag para tratar de lacunas de desenvolvimento existentes e obteve sucesso, levando a reformas de políticas nacionais e até inspirando uma versão ampliada do programa para a iniciativa Vida Decente 2019 do Egito.

Para saber mais sobre como o UELDP está utilizando tecnologia para melhorar serviços públicos, acesse ueldp.gov.eg.

Sobre a K&A

A Khatib & Alami (K&A) é uma consultoria internacional multidisciplinar de arquitetos, engenheiros, planejadores, tecnólogos e outros especialistas em projetos. Com mais de 6,000 pessoas em mais de 30 países, a K&A possui vasta experiência trabalhando na linha de frente de ambientes urbanos em rápida mudança, com um profundo entendimento na entrega de importantes projetos complexos dentro dos prazos e orçamentos acordados.

Desde o lançamento da divisão Geospatial Systems Integration em 1988, a K&A se tornou uma das líderes nesta área, com uma robusta equipe de 200 especialistas GIS. A K&A ajuda clientes do governo e do setor privado a entenderem as vastas quantidades de informações e dados disponíveis para eles, fornecendo percepções, permitindo melhores tomadas de decisões, criando eficiências e melhorando as experiências do consumidor. Como um membro platina da Esri, a K&A fornece continuadamente soluções inteligentes inovadoras que tratam dos desafios do negócio e superam as expectativas dos clientes. Para mais informações, visite www.khatibalami.com.

Sobre a ProSyLab

A ProSyLab é uma empresa de tecnologia de informações e comunicações estabelecida em 1994. Desde então, as soluções da ProSyLab dão suporte a vários clientes nos setores público e privado no Egito e Oriente Médio.

A ProSyLab (PSL) possui um espírito e experiência únicos que transformam desafios em novas histórias de sucesso. Com um portfólio de cinco empresas em diferentes segmentos de mercado, a ProSyLab tem apoiado empresas do setor privado e governamental no Egito e Oriente Médio. As inovadoras ideias e soluções da PSL não são apenas nossa filosofia, mas também uma realidade do nosso cotidiano. Continuamos dedicados a conduzir o mundo para um futuro mais próspero e progressivo: melhorando o mundo para que se torne mais diverso, mais tolerante e mais justo.

Sobre a Esri

A Esri — líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento — ajuda os clientes a liberarem todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, estado norte-americano da Califórnia, o software da Esri é implementado em mais de 350 mil organizações do mundo todo e em mais de 200 mil instituições nas Américas, Ásia, Pacífico, Europa, África e Oriente Médio, inclusive empresas Fortune 500, instituições governamentais, organizações sem fins lucrativos e universidades. A Esri tem escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que prestam suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Mantendo sempre seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais inovadoras para a transformação digital, a internet das coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Conheça a empresa em esri.com.

