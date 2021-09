The Estée Lauder Companies e Estée Lauder Brand Anunciam Parceria com Amanda Gorman

The Estée Lauder Companies and Estée Lauder Brand Announce Partnership With Amanda Gorman (Photo: Business Wire)

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) e a marca Estée Lauder anunciaram uma parceria de três anos com Amanda Gorman, ativista, escritora premiada e a mais jovem poetisa inaugural da história dos EUA. Esta é a primeira parceria plurianual para Amanda e a primeira parceria integrada entre a The Estée Lauder Companies e a marca Estée Lauder, a fim de reconhecer e celebrar uma nova geração de líderes que inspiram mudanças.

Como parte desta parceria sem precedentes, a The Estée Lauder Companies irá contribuir com US$ 3 milhões durante três anos para apoiar a WRITING CHANGE, uma iniciativa especial para promover a alfabetização como uma rota para a igualdade, acesso e transformação social. Além disto, Amanda trará sua voz de mudança à marca Estée Lauder mediante campanhas com estreia na primavera de 2022.

"Nossa empresa foi fundada por uma mulher extraordinária, Estée Lauder, que abriu o caminho para que mulheres em todos os lugares acreditassem que tudo é possível. Nossa primeira parceria deste tipo com Amanda foi criada sob estes mesmos ideais pioneiros", disse Jane Hertzmark Hudis, Presidente do Grupo Executivo da The Estée Lauder Companies. "A poderosa presença de Amanda e sua voz inspiradora trazem esperança e confiança à próxima geração de líderes. Juntos, criaremos um impacto real e significativo através da alfabetização, da voz e da expressão própria."

A The Estée Lauder Companies e Amanda estão unidas no apoio a causas pela igualdade e impacto social. A iniciativa WRITING CHANGE está bem alinhada com as metas da The Estée Lauder Companies e da The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, que se concentra no bem-estar de diversas comunidades internacionais, ao enfatizar mulheres e jovens, com suporte dos pilares da saúde, educação e meio ambiente.

"Tenho a honra de fazer parceria com a The Estée Lauder Companies para ativar a mudança mediante a alfabetização e representar uma marca fundada por uma mulher tão inspiradora e ousada", disse Amanda Gorman. "A Sra. Estée Lauder quebrou tabus como líder nos negócios há 75 anos. Ao adotar este espírito, tenho muita satisfação que nossa parceria ajudará a inspirar mulheres, jovens e todas as pessoas ao redor do mundo a fazer grandes coisas, a ser disruptivas, a ter confiança e a ser futuros líderes em qualquer rumo que sigam."

"Amanda incorpora uma nova geração e demonstra a importância e a influência da voz", disse Fabrizio Freda, Presidente e Diretor Executivo da The Estée Lauder Companies. "Como empresa, temos o compromisso de nutrir líderes e talentos do futuro, capacitando os mesmos a usar suas vozes - e em alto som. Estamos animados com a parceria de Amanda enquanto embarcamos nesta jornada coletiva para reforçar nosso compromisso com a educação de jovens mulheres, ajudando a proporcionar as habilidades necessárias para serem ouvidas em todo o mundo."

Este ano, a The Estée Lauder Companies e a marca Estée Lauder comemoram 75 anos no mercado, sendo que hoje a empresa é líder mundial em beleza de prestígio, apoiada por uma força de trabalho global que é 84% feminina. Em março de 2021, a empresa publicou seus compromissos com a igualdade de gênero e o avanço feminino, tendo iniciativas comprometidas com a igualdade de condições para todos os gêneros dentro e fora da empresa.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é um das principais fabricantes e comerciantes mundiais de produtos de qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos. Os produtos da empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios sob nomes de marcas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced e Dr.Jart+, além da família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD.

Sobre a Estée Lauder

Estée Lauder é a marca principal da The Estée Lauder Companies Inc. Fundada por Estée Lauder, uma das primeiras mulheres empresárias do mundo, a marca hoje continua seu legado de criar produtos inovadores, sofisticados e de alto desempenho para a pele e maquiagem bem como fragrâncias icônicas - tudo infundido com uma compreensão profunda das necessidades e desejos femininos. Hoje, a Estée Lauder se relaciona com mulheres em mais de 150 países e territórios e em dezenas de pontos de contato - desde a loja física até a digital. E cada um destes relacionamentos reflete de modo consistente o poderoso e autêntico ponto de vista de mulher para mulher da Estée.

Sobre a The Estée Lauder Companies Charitable Foundation (ELCCF)

Alimentada pelos valores da nossa empresa e pelas paixões dos funcionários, a missão da ELCCF é melhorar o bem-estar de nossas diversas comunidades mundiais, com ênfase em mulheres e jovens. A ELCCF concentra nossos esforços em três pilares: saúde, educação e meio ambiente, fazendo doações anuais a organizações nos EUA e em todo o mundo que se alinham a estes pilares.

Sobre Amanda Gorman

Amanda Gorman é a poetisa inaugural mais jovem da história dos EUA. Ela é uma defensora comprometida com o meio ambiente, a igualdade racial e a justiça de gênero. O ativismo e a poesia de Amanda foram apresentados no Today Show, PBS Kids, CBS This Morning, no New York Times, Vogue e Essence. Após obter a graduação 'cum laude' na Universidade de Harvard, mora atualmente em sua cidade natal, Los Angeles. Em 2017, Amanda Gorman foi designada a primeira Poetisa Jovem Nacional Laureada pela Urban Word - um programa que apoia a Laureada de Poetas Jovens em mais de 60 cidades, regiões e estados em todo o país. A atuação de Gorman em seu poema "The Hill We Climb" na posse presidencial de 2021 recebeu aclamação da crítica e atenção internacional. A edição especial de seu poema inaugural, "The Hill We Climb", foi publicada em março de 2021 e estreou em 1º lugar na lista de best-sellers do New York Times, USA Today e Wall Street Journal . Amanda apareceu na capa da revista TIME em fevereiro de 2021 e foi a primeira poetisa a adornar a capa da Vogue em sua edição de maio de 2021. Ela foi estrela da capa da Porter Magazineem julho de 2021 e recebeu o prêmio 'The Artist Impact' no Backstage 2021 do Geffen Awards. Seu primeiro livro ilustrado, Change Sings, será publicado em setembro de 2021, e sua coletânea de poesias, Call Us What We Carry, será lançada em dezembro de 2021. Acesse theamandagorman.com.

