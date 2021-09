Roswell Park Comprehensive Cancer Center licencia o software LymphoTrack da Invivoscribe para uso em fluxo plug and play

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--A Invivoscribe, Inc., empresa internacional orientada por tecnologia e dedicada a diagnósticos de precisão com produtos e serviços que otimizam o tratamento de pacientes e aceleram aprovações de medicamentos no mundo todo, anunciou hoje o licenciamento de um importante software e dois novos serviços clínicos de doença residual mínima (DRM).

“Laboratórios clínicos precisam ser capazes de analisar grandes volumes de dados de clonalidade e DRM com rapidez e facilidade. Os softwares bioinformáticos atuais requerem geralmente que os técnicos façam vários cliques para analisar dados de um paciente por vez, algo entediante e que leva a erros humanos. Com um volume tão grande de amostras de pacientes, precisamos analisar os dados para informar da forma mais fácil e precisa possível”, explicou o Dr. Sean Glenn do Roswell Park Comprehensive Cancer Center, Nova York.

O novo fluxo LymphoTrack® Enterprise Software da Invivoscribe possibilita que clientes de grande volume atendam às demandas sempre crescentes por exames. Os laboratórios precisam de uma plataforma de alto rendimento que cumpra os requisitos da Lei de portabilidade e responsabilidade dos planos de saúde (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) dos Estados Unidos e também ofereça visualização simplificada para ajudar a interpretar os dados brutos. Além disso, eles querem poder extrair dados de regiões CDR3 de receptores de antígenos. Suprimos todas essas necessidades com o novo software de fluxo. O software de fluxo para o LymphoTrack no MiSeq® já está disponível com recursos de acesso a dados brutos, extração de CDR3 e geração de relatório.

Tony Lialin, diretor comercial da Invivoscribe, declarou: “O software era um ativo subestimado na Invivoscribe. Desenvolvemos ferramentas para uso interno que nossos clientes adorariam utilizar para simplificar seu fluxo de trabalho e reduzir gargalos em exames. Esse é um pacote de bioinformática que podemos comercializar para apoiar nossos parceiros, e é exatamente isso o que estamos fazendo”.

As novas análises B-cell MRD Clonality e MyMRD-Myeloid serão oferecidas como serviços de LabPMM com o uso do NextSeq® 550Dx e/ou do NovaSeq® da Illumina. O lançamento desses serviços clínicos ocorrerá logo após o lançamento do LymphoTrack Enterprise Software. Os novos serviços de DRM vão estar disponíveis para estudos de pesquisa no final de 2021 e, possivelmente no início de 2022, para credenciamento CAP/CLIA.

Com kits e serviços padronizados internacionalmente, soluções de desenvolvimento de análises personalizadas, gestão de estudos clínicos, experiência regulatória e — mais recentemente — mais disponibilidade e compatibilidade com nossos softwares de análise bioinformática, a Invivoscribe segue inovando para prestar suporte amplo a nossos parceiros em todo o mundo.

Sobre a Invivoscribe

A Invivoscribe, Inc., Improving Lives with Precision Diagnostics®, melhora vidas com diagnósticos de precisão há mais de 25 anos e promove avanços no campo da medicina de precisão desenvolvendo e comercializando reagentes padronizados, testes e ferramentas bioinformáticas para mais de 700 clientes em 160 países. A Invivoscribe também gera enormes benefícios para a saúde global trabalhando com empresas farmacêuticas para acelerar aprovações de novos medicamentos e tratamentos ao possibilitar testes clínicos internacionais, desenvolver, comercializar diagnósticos complementares e oferecer grande experiência em serviços de regulamentação e laboratoriais. A Invivoscribe já demonstrou ser a parceira ideal com sua comprovada capacidade de oferecer acesso global a reagentes, kits e controles distribuíveis, além de serviços de estudos clínicos por meio de nossas subsidiárias internacionais de laboratório clínico (LabPMM). Para mais informações, acesse www.invivoscribe.com ou entre em contato com a Invivoscribe pelo e-mail customerservice@invivoscribe.com.

