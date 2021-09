Le Centre de cancérologie de Roswell Park acquiert une licence sur le logiciel LymphoTrack d’Invivoscribe pour une utilisation en Pipeline prêt à l’emploi

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Invivoscribe, Inc., une société internationale axée sur la technologie, et spécialisée dans les diagnostics de précision, offrant des produits et services de premier ordre qui optimisent les soins aux patients et accélèrent les approbations de médicaments dans le monde entier, a annoncé aujourd’hui l’octroi de licences pour des logiciels clés et deux nouveaux services cliniques MRD.

« Les laboratoires cliniques doivent être en mesure d’analyser rapidement et facilement de grandes quantités de données de clonalité et de MRD. Les logiciels de bio-informatique actuels requièrent généralement l’interaction du technicien au moyen des clics appropriés pour procéder à l’analyse des données, et ce, à raison d’un seul patient à la fois : une méthode non seulement fastidieuse, mais également propice aux erreurs humaines. Avec un si grand volume d’échantillons de patients, nous devons obtenir des données permettant d’établir des rapports de manière aussi pratique et précise que possible », explique le Dr Sean Glenn du Centre de cancérologie de Roswell (Roswell Park Comprehensive Cancer Center), à New York.

Le nouveau logiciel de pipeline LymphoTrack® Enterprise, d’Invivoscribe permet aux clients qui traitent des volumes élevés, de répondre aux demandes de tests toujours plus nombreuses. Les laboratoires ont besoin d’une plateforme à haut débit, qui soit à la fois conforme aux exigences HIPAA et offre une visualisation transparente facilitant l’interprétation des données brutes. Ils veulent également être en mesure d’exploiter les données des régions CDR3 des récepteurs d’antigènes. Nous avons répondu à ces deux besoins avec le nouveau logiciel de pipeline. Le logiciel de pipeline pour LymphoTrack sur MiSeq® est désormais disponible avec un accès aux données brutes, et des capacités d’exploration de CDR3 et de création de rapports.

Tony Lialin, directeur commercial chez Invivoscribe, a déclaré : « Le logiciel a été un atout extrêmement sous-évalué chez Invivoscribe. Nous avons développé des outils à usage interne, auxquels nos clients aimeraient avoir accès afin de rationaliser leur flux de travail et de réduire les goulots d’étranglement lors des tests. Il s’agit d’un progiciel bio-informatique que nous pouvons commercialiser pour aider nos partenaires, c’est donc ce que nous faisons. »

Les nouveaux tests B-cell MRD Clonality et MyMRD-Myeloid seront proposés en tant que services LabPMM, utilisant NextSeq® 550Dx et/ou NovaSeq® d’Illumina. La sortie de ces services cliniques suivra rapidement la sortie du logiciel LymphoTrack Enterprise. Les nouveaux services MRD seront disponibles pour des études de recherche, fin 2021, et devraient être accrédités CAP/CLIA début 2022.

Avec ses kits et services standardisés à l’échelle internationale, ses solutions de développement de tests personnalisés, la gestion des essais cliniques, l’expertise réglementaire et, plus récemment, l’extension de la disponibilité et du support de son logiciel d’analyse bio-informatique, Invivoscribe continue d’innover afin d’offrir un support complet à ses partenaires mondiaux.

À propos d’Invivoscribe

Invivoscribe améliore la vie grâce au diagnostic de précision (Precision Diagnostics®) depuis plus de 25 ans, faisant progresser le domaine de la médecine de précision en développant et en commercialisant des réactifs, des tests, et des outils bio-informatiques standardisés, à plus de 700 clients dans 160 pays. Invivoscribe a également un impact considérable sur la santé mondiale, du fait de sa collaboration avec diverses sociétés pharmaceutiques afin d’accélérer les autorisations de nouveaux médicaments et traitements, du support qu’elle prodigue aux essais cliniques internationaux, du développement et de la commercialisation de diagnostics compagnons, ainsi que grâce à l’expertise qu’elle fournit dans les services réglementaires et services de laboratoire. Grâce à sa capacité éprouvée d’offrir un accès mondial à des réactifs, des kits, et des contrôles distribuables, ainsi qu’à des services d’essai clinique, à travers nos filiales internationales de laboratoires cliniques (LabPMM), Invivoscribe a fait la preuve qu’elle était un partenaire idéal. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site : www.invivoscribe.com, ou contactez Invivoscribe à l’adresse : customerservice@invivoscribe.com.

