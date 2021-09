ExaGrid et TIM AG annoncent un partenariat stratégique

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé, annonce avoir lancé un nouveau partenariat stratégique avec TIM AG, un distributeur à valeur ajoutée dans la région DACH. TIM AG apporte de nombreux niveaux de soutien aux fournisseurs de système en Allemagne, en Autriche et en Suisse. En plus de couvrir de nouveaux marchés et de nouvelles technologies, TIM AG aide à mettre en place des alliances stratégiques et des plans commerciaux durables.

"Au côté d'ExaGrid, nous renforçons notre portefeuille dans la région DACH, grâce à une solution de stockage hiérarchisé innovante pour les segments intermédiaires et de stockage d'entreprise. De plus, ExaGrid offre à nos partenaires détaillants une solution permettant une récupération en cas d'encodage des données primaires par rançongiciel", déclare Jörg Eilenstein, membre du conseil d'administration de TIM AG.

"Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec TIM AG, un des principaux distributeurs à valeur ajoutée de la région DACH. En tant que partenaire de développement de canaux et fournisseur de services, TIM jouit d'une expérience approfondie dans les solutions de centre de données et l'autonomisation des partenaires. Nous générons de la valeur et une flexibilité supplémentaires grâce à notre solution unique de stockage de sauvegarde hiérarchisé afin de soutenir les partenaires dans leurs projets et de consolider leur activité de centre de données", déclare Werner Van Unen, vice-président des ventes, région EMEA, chez ExaGrid.

Stockage de sauvegarde hiérarchisé ExaGrid – Conçu pour la sauvegarde

ExaGrid fournit sa solution de stockage de sauvegardes hiérarchisé avec une zone d'application sur cache de disque front end (le "Performance Tier"), qui écrit les données directement sur le disque pour garantir une vitesse de sauvegarde inégalée, et qui les restaure directement à partir du disque pour une vitesse de restauration et de redémarrage MV sans précédent. Les données conservées à long terme sont hiérarchisées sur un référentiel de données dédupliquées (le "Retention Tier"), pour réduire la quantité de stockage de rétention et donc les coûts afférents. Cette approche en deux niveaux assure la meilleure performance de sauvegarde et de restauration, avec l'efficience de stockage la plus rentable du secteur.

En outre, ExaGrid fournit une architecture expansive dans laquelle les dispositifs sont simplement ajoutés au fur et à mesure que le volume des données augmente. Chaque dispositif est doté d'un processeur, de ports mémoire et réseau, et de toutes les ressources requises pour conserver une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe. Cette approche de stockage expansive élimine les mises à niveau onéreuses, et permet de mélanger des dispositifs de tailles et de modèles variés au sein d'un même système, éliminant ainsi l'obsolescence des produits, tout en protégeant, dès le début et sur la durée, les investissements informatiques.

À propos de TIM AG

Depuis 1985, TIM AG apporte son soutien en tant que partenaire de développement de canaux pour aider à sélectionner et à mettre au point des solutions de centre de données. Notre vaste éventail de produits et services repose sur des technologies innovantes de chefs de file du secteur informatique. TIM AG fournit les services et ressources de divers fabricants dans la région DACH, qui sont utilisés durant tout le cycle de vie du projet, garantissant ainsi des avantages concurrentiels décisifs pour ses partenaires. TIM aide également à développer de nouveaux marchés et de nouvelles technologies, et à pérenniser l'activité commerciale. La société a connu une croissance continue pendant plusieurs années dans la région DACH et est régulièrement récompensée pour ses accomplissements par les partenaires et les fabricants.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d’application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des restaurations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L’architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables permettant une reprise suite à une attaque par rançongiciel. Retrouvez-nous sur exagrid.com ou suivez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de satisfaction.

