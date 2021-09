ExOne et Fraunhofer IFAM renforcent leur partenariat sur les liants métalliques et le développement de matériaux

CleanFuse™ Binder, stainless steel metal powder and 3D printed parts before (right) and after (left) sintering. © Fraunhofer IFAM (Photo: Business Wire)

With the new X1 25Pro® from ExOne, Prof. Frank Petzoldt and his team want to investigate pilot and pre-series production of components using metal binder jetting. © Fraunhofer IFAM (Photo: Business Wire)

Parts produced by metal binder jetting before (left) and after (right) sintering. © Fraunhofer IFAM (Photo: Business Wire)

Parts produced by metal binder jetting before (left) and after (right) sintering. © Fraunhofer IFAM (Photo: Business Wire)

BRÊME, Allemagne, & NORTH HUNTINGDON, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--La société ExOne (Nasdaq: XONE), chef de file mondial des imprimantes 3D industrielles sable et métal utilisant la technologie par jet de liant, et le Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials ("Fraunhofer IFAM"), l'un des principaux instituts de recherche indépendants européens, ont annoncé aujourd'hui leur volonté de renforcer leur partenariat sur des projets de liants métalliques et de développement de matériaux, suite au succès du liant métallique CleanFuse™.

Depuis déjà plus de deux décennies, Fraunhofer IFAM entretient une étroite relation avec ExOne, axée sur le développement du jet de liant métallique. Les deux sociétés travaillent ensemble depuis 1998, date de lancement par ExOne, qui faisait alors partie d'Extrude Hone, du premier système commercial de jet de liant métallique au monde, le RTS-300. Ces dernières années, les deux sociétés ont affiné et amélioré conjointement CleanFuse, un liant ExOne développé par Fraunhofer IFAM. Le résultat est un liant à combustion propre pour une impression 3D optimale des aciers inoxydables et des métaux de qualité supérieure.

"Lorsque nous avons commencé à élaborer la première version de liant sur l'Innovent, nous nous sommes rapidement rendu compte qu'il s'agissait là d'une avancée majeure. ExOne a immédiatement été très enthousiaste au sujet de ce développement, en raison de sa résistance exceptionnelle de sa pièce verte et de son burnout propre, à une température basse de durcissement. Avec ExOne, nous avons affiné conjointement le liant, pour aboutir à CleanFuse," affirme le Professeur Frank Petzoldt, directeur adjoint de Fraunhofer IFAM depuis 1999.

Suite à ce succès, Fraunhofer IFAM et ExOne ont décidé d'intensifier leur coopération. Les deux sociétés travaillent actuellement sur une version CleanFuse de traitement de matériaux réactifs tels l'aluminium et le titane.

"Chez ExOne, nous croyons fortement au pouvoir de la collaboration - réunir tout un éventail d'experts et de connaissances diverses – pour résoudre le mieux possible des problèmes complexes," a déclaré Rick Lucas, directeur de la Technologie chez ExOne et vice-président, Nouveaux marchés. "Fraunhofer IFAM est pour nous un partenaire de collaboration majeur, qui nous a aidés à améliorer notre connaissance des liants, des différents types de poudres et de la manière dont ils sont interreliés tout au long de la chaîne de processus, de l'impression au frittage final, pour fournir une pièce de qualité," a-t-il ajouté.

Fraunhofer IFAM possède d'excellentes bases dans le domaine du développement et du traitement de matériaux métalliques et polymères, ainsi qu'une connaissance approfondie des technologies de fabrication additive, plus particulièrement dans le cas des processus de frittage. Entièrement équipés pour la fabrication additive basée sur le frittage, les locaux de l'Institut à Brême offrent toutes les technologies d'impression, de dépoudrage, de déliantage et de frittage des pièces métalliques. Les chercheurs possèdent un savoir-faire particulier dans le domaine des poudres métalliques et des liants, et de leur interaction. Pour la recherche et le développement dans le domaine du jet de liant métallique, ils travaillent avec toute une gamme d'imprimantes ExOne, à commencer par l'Innovent+ pour le développement des matériaux et des procédés. Trois imprimantes comportent la technologie brevetée ACT (triple technologie de compactage avancée) d'ExOne, qui offre une densité de pièces vertes à la pointe de l'industrie. L'Institut a récemment mis en service le système de jet de liant métallique à vitesse de production, le X1 25Pro®, pour étudier la faisabilité dans un contexte de production pilote et de préproduction. Les fabricants intéressés par la technologie de jet de liant métallique sont invités à programmer une visite au centre Fraunhofer IFAM de Brême pour en apprendre davantage sur cette technologie et les possibilités d'application dans leur domaine de spécialisation.

http://www.ifam.fraunhofer.de/de/Presse/Downloads.html

À propos de Fraunhofer IFAM

Le Fraunhofer IFAM est l’une des plus importantes institutions de recherche indépendantes en Europe pour la technologie de collage, les surfaces, la mise en forme et les matériaux fonctionnels. La recherche et le développement s’adressent principalement aux industries ayant une importance particulière pour la viabilité future : l’aviation, l’automobile, la technologie énergétique, la technologie médicale et les sciences de la vie, et les technologies maritimes. Sur les cinq sites de notre institut – Brême, Dresde, Stade, Wolfsburg et Braunschweig – ainsi qu’au Test Center for Maritime Technologies à Helgoland – nous mettons en pratique nos principes fondamentaux : excellence scientifique, concentration sur l’application de la technologie, utilité mesurable à la plus haute qualité pour les clients. www.ifam.fraunhofer.de

À propos d'ExOne

ExOne est le pionnier et le leader mondial de la technologie d’impression 3D par jet de liant. Depuis 1995, nous avons pour mission de fournir des imprimantes 3D puissantes qui résolvent les problèmes les plus difficiles et permettent des innovations qui changent le monde. Nos systèmes d’impression 3D transforment rapidement les matériaux en poudre – y compris les métaux, les céramiques, les composites et le sable – en pièces de précision, en moules et noyaux de coulée de métaux et en solutions d’outillage innovantes. Les clients industriels utilisent notre technologie pour économiser du temps et de l’argent, réduire les déchets, améliorer leur flexibilité de fabrication et fournir des conceptions et des produits qui étaient autrefois impossibles.

