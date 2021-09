Le Programme de développement local de la Haute-Égypte choisit les logiciels d’Esri pour une gouvernance basée sur les données

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Lorsque les Nations Unies ont adopté les Objectifs de développement durable (ODD) en tant qu’appel mondial à l’action pour aboutir à un avenir plus durable pour tous d’ici 2030, de nombreux pays se sont engagés pour la cause. L’Égypte, qui a lancé sa stratégie en 2016, a été confrontée aux disparités géographiques liées à la nécessité de développement de la Haute-Égypte. Afin de résoudre ce défi, le ministère égyptien du Développement local et la Banque mondiale ont lancé un an plus tard le Programme de développement local de la Haute-Égypte (Upper Egypt Local Development Program, UELDP).

Parmi les étapes cruciales pour améliorer le développement en Haute-Égypte dans le cadre de l’UELDP, figure l’établissement d’une infrastructure de SIG dans la région. Pour ce faire, l’UELDP a choisi le leader mondial de l’intelligence géospatiale Esri afin de fournir la nouvelle unité de SIG de la région ainsi que le matériel, les logiciels, les données et les applications nécessaires pour gérer de complexes données géospatiales.

« Il s’agit d’un projet stratégiquement important, qui jouera un rôle crucial pour favoriser des projets d’urbanisme durables et percutants, ainsi que le développement nécessaire pour soutenir les communautés de Haute-Égypte », a déclaré le Dr Mohamed Misbah, directeur de la région Moyen-Orient et Afrique chez Khatib & Alami (K&A), partenaire Platine d’Esri.

Ce projet tirera parti d’une base de données géographiques unifiée ainsi que d’un visualiseur de cartes permettant d’explorer des informations géostatistiques, et de générer des rapports, des graphiques et des cartes thématiques. Il emploiera également, pour collecter des données, des applications mobiles qui permettront au personnel du gouvernement d’accéder à ces données depuis le terrain. Ces services, auxquels s’ajoutent des tableaux de bord opérationnels, fourniront aux décideurs politiques un aperçu global.

Posant les bases des systèmes de gestion des actifs au niveau (juridictionnel) des gouvernorats, le logiciel ArcGIS d’Esri permet de les intégrer aux bases de données des agences gouvernementales centrales et ministères concernés. Ceci permet à ces organisations d’afficher de manière complète une grande quantité d’informations statistiques et spatiales, afin de soutenir la planification et l’exécution à long terme, conformément à la vision et aux objectifs futurs de l’UELDP.

En renforçant les capacités des gouvernorats, les SIG permettront de géoréférencer les données de développement local pour soutenir le processus décisionnel. La mise en œuvre de ce système a été attribuée à ProSyLab et K&A, partenaires d’Esri.

«ProSyLab, en tant que partenaire d’Esri, ajoute à ses réalisations la participation à ce projet national », a déclaré Mahmoud Moursi, président de ProSyLab. « Le projet vise à aider le secteur public, représenté par l’UELDP, en établissant une infrastructure de SIG, qui promeut le concept du partage de données, en facilitant le processus décisionnel ainsi qu’en renforçant les capacités. »

L’UELDP entend localiser le développement durable, créer de nouvelles opportunités d’emploi, améliorer l’économie et renforcer la capacité du gouvernement grâce à des infrastructures et à une délivrance de services de qualité dans plusieurs gouvernorats de Haute-Égypte. Le projet a fait l’objet d’expérimentations dans les gouvernorats de Qena et de Sohag afin de résoudre les lacunes existantes en matière de développement et a été couronné de succès, en permettant des réformes de politique nationale et en inspirant une version agrandie du programme dans le cadre de l’initiative égyptienne Vie décente 2019.

Pour en savoir plus sur la manière dont l’UELDP utilise les technologies pour améliorer les services publics, rendez-vous sur ueldp.gov.eg.

