Des sociétés de premier plan dans la région EMOA choisissent Coursera pour les affaires, afin de bâtir les compétences de demain

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Coursera, Inc. (NYSE : COUR), l’une des plus grandes plateformes d’apprentissage en ligne au monde, annonce aujourd’hui plusieurs nouveaux clients professionnels en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMOA). Au premier semestre 2021, plus de 130 sociétés de la région ont lancé, renouvelé ou étendu leurs programmes d’apprentissage pour les entreprises recourant à Coursera for Business (Coursera pour les affaires). Cette croissance représente 54 nouveaux clients, parmi lesquels Lycamobile, Checkatrade, Eurowag, et Scania.

D’après le Sondage 2021 mené auprès des PDG mondiaux par PwC, des employés qualifiés, formés et adaptables constituent désormais un impératif majeur dans l’entreprise, pour les PDG de la région EMOA. Coursera pour les affaires permet aux entreprises de couvrir leurs besoins en apportant à leurs employés un développement de compétences en fonction du poste. Au cours de la première moitié de l’année, les inscriptions dans la région EMOA ont augmenté de 44,3 % en glissement annuel, les entreprises ayant redoublé d’efforts dans leur approche de transformation numérique, avec une demande notamment en matière de technologies, de science des données, et de compétences en entreprise.

« Le paysage des entreprises change à une vitesse sans précédent, en raison d’une automatisation accrue ainsi que de l’adoption des technologies numériques », a déclaré Anthony Tattersall, vice-président pour la région EMOA chez Coursera. « Nous sommes heureux de nouer un partenariat avec des sociétés de premier plan dans la région EMOA, et de proposer de nouvelles innovations afin de mieux préparer les employés à la nouvelle économie. »

Les nouvelles offres telles que Academies et SkillSets améliorent pour les entreprises l’expérience d’apprentissage délivrée par Coursera pour les affaires. Ces ressources permettent aux organisations de cibler les compétences adéquates pour leurs employés, tout en comparant et en mesurant l’impact de leurs efforts de développement de compétences.

Dans la région EMOA, AI Academy de WPP, enrichit par exemple les employés en leurs apportant des compétences numériques essentielles, ce qui permet à des agences telles que Mindshare et Xaxis d'offrir à leurs clients une plus grande valeur. Les Academies reposent sur de récentes innovations de plateforme, appelées SkillSets. Il s’agit de recommandations de contenus effectuées par des experts et fondées sur l’IA, qui permettent aux employés de développer des compétences spécifiques pour des postes précis. Ericsson et Sber comptent parmi les premiers à adopter SkillSets dans la région EMOA.

« Notre partenariat avec Coursera améliore l’expérience d’apprentissage de nos employés, enrichit les compétences axées sur le client, la technique et l’être humain, tout en contribuant à la croissance personnelle et professionnelle », a déclaré Navanit Narayan, PDG de Lyca Group.

« Dans le cadre de notre aventure de transformation numérique, nous sommes heureux de nouer un partenariat avec Coursera, afin de soutenir nos employés dans le développement de leurs compétences et leur démarche de requalification », a déclaré Rowan Laurence, directeur de l’ingénierie chez Checkatrade.

Dans un monde en rapide évolution, chaque organisation a son rôle à jouer pour combler les écarts de compétences. En nouant un partenariat avec Coursera, les organisations de la région EMOA manifestent leur volonté d'aider les employés à développer les compétences indispensables aux effectifs de demain. En savoir plus sur Coursera pour les affaires dès maintenant.

À propos de Coursera

Coursera a été créée en 2012 par deux professeurs en sciences informatiques de Stanford, Andrew Ng et Daphne Koller, avec pour mission de fournir un accès universel à un apprentissage de classe mondiale. C’est aujourd’hui l’une des plus grandes plateformes d’apprentissage en ligne à l’échelle mondiale, avec 87 millions d’apprenants inscrits au 30 juin 2021. Coursera travaille en partenariat avec plus de 200 universités et partenaires industriels de premier plan, afin de proposer un large catalogue de contenus et de qualifications, notamment des cours, spécialisations, certifications professionnelles, projets guidés, licences et masters. Les institutions du monde entier utilisent Coursera pour former et réorienter leurs employés, les citoyens, et les étudiants, dans des domaines tels que la science des données, la technologie et les affaires. Coursera a obtenu le label B Corp en février 2021.

