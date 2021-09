ExaGrid e TIM AG anunciam parceria estratégica

MARLBOROUGH, Mass.--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, a única solução para o armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou que iniciou uma nova parceria estratégica com a TIM AG, uma distribuidora de valor agregado na região DACH. A TIM AG fornece aos fornecedores de sistemas na Alemanha, Áustria e Suíça vários níveis de suporte. Além de explorar novos mercados e tecnologias, a TIM AG ajuda a construir alianças estratégicas sólidas e planos de negócios sustentáveis.

“ Com a ExaGrid, ampliamos o nosso portfólio na região DACH com uma solução inovadora de backup em camadas para segmentos de armazenamento de médio porte e corporativo. Além disso, a ExaGrid oferece aos nossos parceiros de varejo uma solução para a recuperação de um evento de criptografia de dados primária de ransomware”, disse Jörg Eilenstein, que faz parte do conselho de administração da TIM AG.

“ Estamos ansiosos para trabalhar com a TIM AG, uma das principais empresas distribuidoras de valor agregado na região DACH. Como parceira de desenvolvimento de canal e provedora de serviços, a TIM oferece uma experiência de longa data em soluções de data center e capacitação de parceiros. Criamos valor e flexibilidade adicionais com a nossa solução exclusiva de armazenamento de backup em camadas para apoiar parceiros em projetos e expandir ainda mais seu negócio de data centers”, disse Werner Van Unen, vice-presidente de vendas na área EMEA da ExaGrid.

Armazenamento de backup em camadas da ExaGrid - Desenvolvido para backup

A ExaGrid oferece o armazenamento de backup em camadas com uma zona de aterrissagem de cache de disco front-end, a camada de desempenho, que grava dados diretamente no disco para backups mais rápidos e restaura diretamente do disco para restaurações e inicializações de VM mais rápidas. Os dados de retenção de longo prazo são estratificados em um repositório de dados desduplicado, o Retention Tier, para reduzir a quantidade de armazenamento de retenção e o custo resultante. Esta abordagem de duas camadas oferece o backup mais rápido e desempenho de restauração com eficiência de armazenamento de custo mais baixo

Além disso, a ExaGrid oferece uma arquitetura de scale-out onde os dispositivos são simplesmente adicionados, à medida que os dados aumentam. Cada dispositivo inclui um processador, memória e portas de rede para que, à medida que os dados aumentem, todos os recursos necessários fiquem disponíveis para manter uma janela de backup de comprimento fixo. Esta abordagem de armazenamento scale-out elimina as atualizações caras de empilhadeiras e permite a combinação de dispositivos de diferentes tamanhos e modelos no mesmo sistema scale-out, o que elimina a obsolescência do produto enquanto protege os investimentos em TI antecipadamente e ao longo do tempo

Sobre a TIM AG

Desde 1985, a TIM AG oferece suporte como um parceiro de desenvolvimento de canal para ajudar a selecionar e concretizar soluções de data centers. O amplo espectro de produtos e serviços abrange tecnologias inovadoras dos principais fabricantes de TI. A TIM AG oferece serviços e recursos poderosos de vários fabricantes na região DACH, que são utilizados por todo o ciclo de projeto, garantindo assim benefícios competitivos decisivos aos seus parceiros. A TIM também ajuda a desenvolver novos mercados e tecnologias, a forçar alianças estratégicas fortes e a expandir os negócios de forma sustentável. A empresa tem apresentado um crescimento contínuo há muitos anos na região DACH e é regularmente premiada por suas realizações por parceiros e fabricantes de casas de sistema.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece armazenamento de backup em camadas, uma zona de aterrissagem de cache em disco exclusiva, um repositório de retenção de longo prazo e uma arquitetura de scale-out. A zona de aterrissagem da ExaGrid proporciona os backups, restaurações e recuperações mais rápidos de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de scale-out da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo, à medida que os dados aumentam, o que elimina as atualizações caras de empilhadeiras e a obsolescência do produto. A ExaGrid oferece a única abordagem de armazenamento de backup de duas camadas com uma camada não voltada para a rede, exclusões atrasadas e objetos imutáveis para a recuperação de ataques de ransomware. Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com backup em nossas histórias de sucesso de clientes.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.