MATRIXX與Telstra再簽協議，協助其強化5G計費策略並提升下一代商務能力

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--5G貨幣化解決方案領域的全球領導者MATRIXX Software今天宣佈，該公司已與澳洲電信公司Telstra延續合作關係，為其4G和5G網路提供貨幣化服務。

作為市場領導者，Telstra正大力投資5G網路，以鞏固其為澳洲消費者、中小企業和大型企業首選服務提供者的地位。

過去七年來，MATRIXX一直是Telstra數位轉型的重要參與者。這家電信公司目前正致力於部署5G獨立組網，而MATRIXX的任務是為他們的新收入來源、新服務以及新商業模式的發展提供支援。

Telstra產品支援技術主管Shailin Sehgall表示，Telstra一直在開發5G網路，以提供下一代產品和服務。「完成這項任務需要具有前瞻性思維的合作夥伴，MATRIXX已證明正是這樣的合作夥伴，自2014年以來，他們一直為Telstra提供任務關鍵型能力。我們期待繼續與其攜手合作，他們將成為我們目前的T22計畫以及最新轉型計畫的計費技術提供商。」

MATRIXX平臺一直不斷地擴大規模，以因應Telstra的數位化歷程。如今，MATRIXX為Telstra的4G/LTE和5G非獨立組網網路上的後付費服務提供支援。

根據新協定，MATRIXX將為Telstra在降低複雜性、改善客戶體驗和充分利用5G基礎設施投資方面的任務擴大支援。其中包括部署靈活的雲端原生貨幣化平臺，以利用5G核心網提供的可程式設計性、動態容量和豐富資訊。

MATRIXX與Telstra的合作還將進一步擴大，涵蓋其5G融合計費系統(CCS)的應用，以促使消費者、中小企業、物聯網和企業服務中新5G服務的貨幣化。

MATRIXX Software執行長Glo Gordon表示：「Telstra是本公司的早期客戶和投資者，我們對自身在Telstra所取得的成功記錄倍感驕傲。我們與他們的團隊攜手合作，不斷創新，協助他們實現數位轉型和改善客戶體驗的策略計畫。現在，憑藉此次的擴大合作，我們非常期待幫助Telstra突破以時間和用量為基礎的定價限制，釋放其5G投資的價值。」

MATRIXX是業界唯一以產品為基礎的貨幣化解決方案，可以為營運商提供新產品和新服務的快速創新平臺。

在MATRIXX雲端原生架構的支援下，Telstra現在將使用MATRIXX Digital Commerce在單一平臺上提供4G和5G服務。憑藉其針對商務邏輯的創新型「點選而非編碼」(click-not-code)配置和用例，MATRIXX將賦予Telstra所需的業務敏捷性，協助其從5G網路投資中獲取新收入。

關於MATRIXX Software

MATRIXX Software是通訊業5G貨幣化的全球領導者。MATRIXX服務全球許多規模首屈一指的營運商集團、區域營運商和新興的數位服務提供者，所提供的雲端原生數位商務解決方案可支援無與倫比的商業和營運敏捷性。透過IT與網路的統一，MATRIXX提供網路級融合計費系統(CCS)，可使基礎架構高效地超級擴充，以支援消費者服務、批發和企業市場。透過對卓越產品和客戶成功的不懈承諾，MATRIXX使企業能夠利用網路資產和業務敏捷性而在網路規模大獲成功。

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