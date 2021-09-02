MATRIXX与Telstra再签协议，帮助其完善5G计费策略并提升下一代商务能力

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--5G货币化解决方案领域的全球领导者MATRIXX Software今天宣布，公司已与澳大利亚电信公司Telstra延续合作关系，为其4G和5G网络提供货币化服务。

作为市场领导者，Telstra正大力投资5G网络，以巩固其作为澳大利亚消费者、中小企业和大型企业首选服务提供商的地位。

过去七年来，MATRIXX一直是Telstra数字化转型的重要参与者。这家电信公司目前正致力于部署5G独立组网，而MATRIXX接到的任务是为他们的新收入来源、新服务以及新商业模式的发展提供支持。

Telstra产品支持技术主管Shailin Sehgall表示，Telstra一直在开发其5G网络，以提供下一代产品和服务。“完成这项任务需要具有前瞻性思维的协作伙伴，实践证明MATRIXX正是这样的合作伙伴，自2014年以来，他们一直为Telstra提供任务关键型能力。我们期待继续与之向前迈进，他们将作为我们当前的T22计划以及最新的转型计划的计费技术提供商。”

MATRIXX平台一直在不断扩大规模，以响应Telstra的数字化征程。如今，MATRIXX为Telstra的4G/LTE和5G非独立组网网络上的后付费服务提供支持。

根据新协议，MATRIXX将为Telstra在降低复杂性、改善客户体验和充分利用5G基础设施投资方面所开展的任务加大支持力度。其中包括部署灵活的云原生货币化平台，以利用5G核心网提供的可编程性、动态容量和丰富信息。

MATRIXX与Telstra的合作还将进一步扩大，涵盖其5G融合计费系统(CCS)的应用，以实现消费者、中小企业、物联网和企业服务中新5G服务的货币化。

MATRIXX Software首席执行官Glo Gordon表示：“Telstra是我们公司的早期客户和投资者，我们对自身在Telstra所取得的成功往绩倍感自豪。我们与他们的团队携手合作，不断创新，助力他们实现数字化转型和改善客户体验的战略计划。现在，通过此次的扩大合作，我们非常期待帮助Telstra突破基于时间和用量的定价限制，释放其5G投资的价值。”

MATRIXX是业界唯一基于产品的货币化解决方案，可以为运营商提供新产品和新服务的快速创新平台。

在MATRIXX云原生架构的支持下，Telstra现在将使用MATRIXX Digital Commerce在单一平台上提供4G和5G服务。凭借其针对商业规则的创新型“点击而非编码”(click-not-code)配置和用例，MATRIXX将赋予Telstra所需的业务敏捷性，助力其从5G网络投资中获取新收入。

关于MATRIXX Software

MATRIXX Software是通信行业5G货币化的全球领导者。MATRIXX服务于全球许多规模首屈一指的运营商集团、区域运营商和新兴的数字服务提供商，所提供的云原生数字商务解决方案可实现无与伦比的商业和运营敏捷性。通过IT与网络的统一，MATRIXX提供网络级融合计费系统(CCS)，可高效地实现基础架构的超级扩展，以支持消费者服务、批发和企业市场。通过对卓越产品和客户成功的不懈承诺，MATRIXX使企业能够利用网络资产和业务敏捷性而在网络规模大获成功。

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