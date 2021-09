LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Coursera, Inc. (NYSE: COUR), een van ‘s werelds toonaangevende online leerplatforms, kondigt vandaag verschillende nieuwe zakelijke klanten aan in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). In de eerste helft van 2021 hebben meer dan 130 bedrijven in de hele regio hun leerprogramma’s voor ondernemingen gelanceerd, vernieuwd of uitgebreid met Coursera for Business. De groei vertegenwoordigt 54 nieuwe klanten, waaronder Lycamobile, Checkatrade, Eurowag en Scania.

Volgens PwC’s Global CEO Survey 2021 is een ‘geschoolde, goed opgeleide en aanpasbare beroepsbevolking’ nu een topprioriteit voor CEO’s in EMEA. Coursera for Business helpt bedrijven om in deze behoeften te voorzien door werknemers op het werk gebaseerde vaardigheden te ontwikkelen. In de eerste helft van het jaar steeg het aantal inschrijvingen in EMEA met 44,3% op jaarbasis, aangezien bedrijven hun inspanningen op het gebied van digitale transformatie verdubbelden, waaronder de vraag naar technologie, datawetenschap en zakelijke vaardigheden.

