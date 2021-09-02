EIG在英國投資成立新的獨立發電廠

英格蘭諾丁漢郡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在EIG從EDF Energy手中收購了發電資產組合後，West Burton Energy於今日宣告成立，成為英國的主要電力供應商。EIG是全球能源領域的知名機構投資者，也是全球首屈一指的基礎設施投資者之一。該交易於2021年8月31日完成，包括位於英國諾丁漢郡的1332 MW複循環氣渦輪機(“CCGT”)發電站West Burton B和49 MW電池專案。

EIG董事長兼執行長R. Blair Thomas表示：「這項交易符合我們投資優質資產、一流團隊和關鍵能源基礎設施的策略。燃氣發電站已經證明了它們在英國電力供應系統中的策略重要性，我們對West Burton Energy的投資彰顯出我們對燃氣在促進能源轉型中繼續扮演重要角色的信心。」

West Burton B是高度靈活且高效能的複循環氣渦輪機發電廠，擁有三個複循環機組，可以產生足夠的電力為大約150萬個家庭供電，並與歐洲首屈一指的電池儲存資產之一相關聯。這些技術共同提供基本的隨選能源產品，對支援英國不斷變化的電網格局和向低碳經濟過渡至關重要。

West Burton Energy發電站站長Mike Nason解釋道：「發電站的高效率意味著生成每度電所消耗的化石燃料都更少，所產生的排放也更低。考慮到這一點，再加上我們新成立的獨立發電站是英國最新建成的發電站之一這個事實，West Burton Energy勢必在英國不斷演進的能源市場中居於領先地位。」

EIG董事總經理Walid Mouawad補充道：「這對我們的投資者來說正是大好機會，因為West Burton Energy開闢了前進之路，提供能夠支持淨零排放未來的解決方案。隨著再生能源發電強勁成長，我們相信電池儲存技術將繼續支撐英國國家電網的穩定性。EIG很高興與這支卓越的團隊合作，參與West Burton Energy令人振奮的新篇章。」

Cantor Fitzgerald擔任EIG此次交易的財務顧問，而White & Case擔任法律顧問。

關於West Burton Energy

West Burton Energy是新成立的獨立發電廠，也是英國的主要電力供應商。公司經營1332 MW的複循環氣渦輪機(CCGT)發電站和49 MW的電池專案，並擁有一處已獲准用於計畫中的英格蘭諾丁漢郡開放循環氣渦輪機(OCGT)專案的場地。欲瞭解其他資訊，請造訪West Burton Energy網站：www.westburtonenergy.com。

關於EIG

EIG是全球能源領域的知名機構投資者，截至2021年6月30日旗下管理資金達225億美元。EIG專注於在全球對能源和與能源相關的基礎設施進行私人投資。在其39年的歷史中，EIG透過在六大洲38個國家的逾373個專案或公司，在能源領域投入超過380億美元。EIG的客戶包括美國、亞洲和歐洲的許多主要退休金計畫、保險公司、捐贈基金、基金會和主權財富基金。EIG的總部位於華盛頓特區，並在休士頓、倫敦、雪梨、里約熱內盧、香港和首爾設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪EIG的網站：www.eigpartners.com。

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