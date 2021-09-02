EIG在英国投资成立新的独立发电商

英格兰诺丁汉郡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在EIG从EDF Energy手中收购了发电资产组合后，West Burton Energy于今日作为英国领先的电力供应商宣告成立。EIG是全球能源领域的知名机构投资者，也是全球领先的基础设施投资者之一。该交易于2021年8月31日完成，包括位于英国诺丁汉郡的1332兆瓦联合循环燃气轮机(“CCGT”)发电站West Burton B和49兆瓦电池项目。

EIG董事长兼首席执行官R. Blair Thomas表示：“ 这项交易符合我们投资优质资产、一流团队和关键能源基础设施的战略。燃气发电站已经证明了它们在英国电力供应系统中的战略重要性，我们对West Burton Energy的投资彰显我们对燃气在促进能源转型中继续发挥作用的信心。”

West Burton B是一家高度灵活且高效能的联合循环燃气轮机发电厂，拥有三个联合循环机组，可以产生足够的电力供大约150万个家庭使用，并与欧洲首屈一指的电池储存资产之一相关联。这些技术共同提供基本的按需能源产品，对支持英国不断变化的电网格局和向低碳经济过渡至关重要。

West Burton Energy发电厂厂长Mike Nason解释道：“ 发电站的高效率意味着所发的每度电所消耗的化石燃料都更少，所产生的排放也更低。考虑到这一点，再加上我们新成立的独立发电站是英国最新建成的发电站之一这个事实，West Burton Energy完全有能力在英国不断发展的能源市场中处于领先地位。”

EIG董事总经理Walid Mouawad补充道：“ 这对我们的投资者来说是一个绝好的机会，因为West Burton Energy开辟了前进的道路，提供能够支持净零排放未来的解决方案。随着可再生能源发电的强劲增长，我们相信电池储存技术将继续为英国国家电网的稳定提供支持。EIG很高兴与这支卓越的团队合作，参与书写West Burton Energy令人振奋的新篇章。”

Cantor Fitzgerald担任EIG此次交易的财务顾问，而White & Case担任法律顾问。

关于West Burton Energy

West Burton Energy是一家新成立的独立发电商，也是英国的主要电力供应商。公司运营着一个1332兆瓦的联合循环燃气轮机(CCGT)发电站和一个49兆瓦的电池项目，并拥有一处已获批用于计划中的英格兰诺丁汉郡开放循环燃气轮机(OCGT)项目的场地。欲了解其他信息，请访问West Burton Energy网站：www.westburtonenergy.com。

关于EIG

EIG是全球能源领域的领先机构投资者，截至2021年6月30日旗下管理资金达225亿美元。EIG专注于在全球范围内对能源和与能源相关的基础设施进行私人投资。在其39年的历史中，EIG通过六大洲38个国家的逾373个项目或公司，在能源领域投入超过380亿美元。EIG的客户包括美国、亚洲和欧洲的许多领先养老金计划、保险公司、捐赠基金、基金会和主权财富基金。EIG的总部位于华盛顿特区，并在休斯敦、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港和首尔设有办事处。如需了解更多信息，请访问EIG的网站：www.eigpartners.com。

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