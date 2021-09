Swiss telecommunications operator Salt is one of the first providers to offer Universal Electronics' voice-enabled Apple TV 4K remote control designed specifically for Multichannel Video Program Distributors (MVPDs). (Photo: Business Wire)

SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--Universal Electronics Inc. (UEI) (NASDAQ: UEIC), de wereldleider in draadloze universele besturingsoplossingen voor home entertainment en smart home-apparaten, heeft aangekondigd dat de Zwitserse telecommunicatie-operator Salt, die innovatieve mobiele , breedband- en tv-diensten, is een van de eerste providers die zijn spraakgestuurde Apple TV 4K-afstandsbediening aanbiedt die speciaal is ontworpen voor Multichannel Video Program Distributors (MVPD’s).

Salt-klanten die zich sinds juni abonneren op de breedbandaanbieding van Salt Home, ontvangen automatisch de Apple TV-afstandsbediening van UEI bij Apple TV 4K. Salt Home is het meest concurrerende breedbandaanbod op de Zwitserse markt met een symmetrische snelheid tot 10 gigabit per seconde via FTTH, inclusief een tv-service die beschikbaar is op Apple TV als settopbox. Bestaande klanten kunnen de Apple TV-afstandsbediening van UEI ook als los accessoire kopen in meer dan 100 Salt-winkels in heel Zwitserland en op de website van Salt.

“UEI is een sterke partner geweest die ons heeft geholpen om onze klanten een eenvoudige en hoogwaardige afstandsbediening te bieden die is ontworpen voor Apple TV”, zegt Pascal Grieder, CEO van Salt. “De samenwerking met UEI in het hele project was uitstekend.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.