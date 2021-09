Analog Devices et TWAICE collaborent pour faire avancer l’optimisation du cycle de vie des batteries

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--TWAICE, un spécialiste des logiciels d’analyse des batteries, a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Analog Devices, Inc., un leader mondial des solutions de semi-conducteurs et de systèmes, pour relever les défis de l’optimisation du cycle de vie des batteries. Le regroupement de la technologie de capteurs et de la connectivité sans fil d’Analog Devices et du logiciel d’analyse des batteries de TWAICE bénéficiera aux clients dans les secteurs de la mobilité et de l’énergie. L’alliance sera cruciale pour réduire de manière significative les risques de garanties et les rappels, optimiser la vie des batteries et améliorer la valeur des batteries.

Analog Devices est un leader mondial des systèmes de gestion des batteries et des solutions haute performance de traitement des signaux analogiques, mixtes et numériques. La collaboration avec l’éditeur de logiciels TWAICE, dont la plateforme fournit des solutions de bout en bout pour l’analyse des batteries, permettra d’optimiser l’ensemble du cycle de vie des batteries.

La mobilité est à un point d'inflexion, les motorisations électrifiées remplaçant les moteurs à combustion. La fiabilité et la rentabilité des batteries sont essentielles pour le déploiement massif des énergies renouvelables et des véhicules électriques. La performance et la durée de vie des batteries jouent un rôle clé dans la durabilité des solutions dans lesquelles elles sont déployées, pourtant, leur évaluation est souvent difficile. « Des données précises associées à des analyses prédictives avancées des batteries apporteront la lumière dans l’obscurité, ce qui est crucial pour libérer un potentiel encore inexploré dans l’ensemble de la chaîne de valeur », a déclaré le Dr Stephan Rohr, Co-PDG de TWAICE.

« La batterie est la source d’énergie de tous les véhicules électriques, c’est aussi un actif précieux », a affirmé Patrick Morgan, vice-président du département Automobile chez Analog Devices. « Conjointement avec TWAICE, nous proposons des solutions holistiques innovantes tout au long de la vie des batteries, qui créent une valeur significative pour nos clients et soutiennent l’économie circulaire. »

L’objectif de la collaboration est de fournir aux constructeurs automobiles une solution holistique pour l’ensemble du cycle de vie, avec du matériel et des logiciels intégrés. Des mesures précises des batteries, fournies via un système de gestion des batteries sans fil, en constituent la base. La technologie de capteurs d’Analog Devices fournit les données, et une qualité de ceux-ci auparavant inaccessible. TWAICE peut générer des informations cruciales sur les performances des batteries souhaitées par les entreprises dans le monde entier. Les prévisions résultantes permettent d’obtenir des rapports qualifiés, à n’importe quel point du cycle de vie des batteries, concernant leur valeur et leur opérabilité.

À propos d’Analog Devices Inc.

Analog Devices (ADI), qui a son siège social à Norwood, dans le Massachusetts, est un leader mondial de la conception, la fabrication et la commercialisation d’une large gamme de circuits et micropuces analogiques, mixtes et DSP haute performance utilisés dans pratiquement tous les types d’appareils électroniques. Avec plus de 55 années d’expérience du marché, 16 000 employés dans le monde aujourd’hui, plus de 4 700 brevets et 125 000 clients dans les secteurs de l’instrumentation, de l’automatisation, des communications, des soins de santé, de l’automobile et de nombreux autres secteurs, Analog Devices se consacre à la résolution des problèmes techniques associés au traitement du signal dans les appareils électroniques. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.analog.com.

À propos de TWAICE

TWAICE fournit un logiciel d’analyse prédictive qui optimise aussi bien le développement que l’utilisation des batteries lithium-ion. En tant que principal fournisseur de logiciels d’analyse des batteries pour les entreprises mondiales de véhicules électriques et d’énergie, TWAICE augmente la longévité, l’efficacité et la durabilité des produits qui favorisent l’économie de demain. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.twaice.com.

