Tikehau Capital sélectionné par le gouvernement fédéral belge pour gérer le Belgian Recovery Fund

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs, présent en Belgique depuis 2015, a été sélectionné par les autorités fédérales belges pour gérer le Belgian Recovery Fund, qui allouera jusqu’à 350 millions d’euros au financement des entreprises belges impactées par la crise du Covid. Ce mandat confirme le rôle actif de Tikehau Capital dans le financement de la relance économique en Europe.

Le lancement du Belgian Recovery Fund s’inscrit dans le contexte de la relance économique post-Covid en Belgique et vise à soutenir l’économie et les entreprises belges. La Société Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI) qui gère des participations pour le compte de l’Etat belge a, à la suite d’une large consultation internationale, sélectionné Tikehau IM, filiale de Tikehau Capital, pour assurer la gestion de ce nouveau fonds de relance.

Le fonds accordera dans les 5 prochaines années des prêts subordonnés et/ou convertibles à des entreprises actives en Belgique. La SFPI investira 100 millions d’euros dans le fonds, et jusque 250 millions d’euros seront mobilisés auprès d’investisseurs institutionnels belges et internationaux.

Ce succès est une reconnaissance de la qualité et de l’expertise des équipes de Tikehau Capital présentes en Belgique depuis 2015 et dirigées par Edouard Chatenoud, responsable du Benelux, et qui possèdent un solide historique dans le financement des entreprises belges.

Déjà engagé dans plusieurs initiatives de place en Europe, Tikehau Capital confirme également par ce nouveau succès son rôle d’acteur clé dans le financement de l’économie et de la relance post-Covid.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital ont déclaré : « Tikehau Capital a à cœur de tenir son rôle dans le financement des projets de relance de l’économie en Europe et nous sommes convaincus de la pertinence de ce projet pour l’économie et pour l’emploi en Belgique. Cette initiative a une résonance particulière pour Tikehau Capital car la Belgique fait partie des premiers pays dans lesquels nous avons décidé de nous implanter. Nous nous réjouissons de la confiance du gouvernement et des institutions fédérales belges et nous sommes heureux de mettre l’expertise de nos équipes pionnières en dette privée et notre expérience dans la gestion de fonds publics à travers ce partenariat public-privé au service de la relance économique. »

Koen Van Loo, CEO, et Céline Vaessen, Chief Investment Officer, de la SFPI ont ajouté : « Depuis le début de la pandémie, la SFPI a injecté plus de 400 millions d’euros pour soutenir plusieurs dizaines de sociétés belges dans ses secteurs historiques d’investissements tels que l’aéronautique et les sciences de la vie qui ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Nous avons aussi continué à investir dans la relance, avec des nouvelles participations comme Univercells ou ExeVir Bio qui développent des solutions liées à la vaccination ou aux traitements anti-Covid. Au terme d’une consultation du marché, nous sommes ravis d’avoir choisi Tikehau Capital pour la gestion du Belgian Recovery Fund, compte tenu de son solide track record en Belgique et de l’expertise de leurs équipes. »

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 30,9 milliards d’euros d’actifs (au 30 juin 2021). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.

Dirigée par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité.

Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.

Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 629 collaborateurs (au 30 juin 2021) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.