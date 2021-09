SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Radicle Growth, una piattaforma per lo sviluppo di tecnologie ai primi stadi per i settori agricolo e alimentare, ha annunciato oggi una collaborazione con UPL, fornitore di portata globale di prodotti e soluzioni per l’agricoltura sostenibile. I partner hanno unito le forze per indire “Il Concorso Radicle Carbonio e Suolo di UPL” (The Radicle Carbon and Soil Challenge by UPL) che investirà 1,25 milioni di dollari in due startup in grado di esercitare un impatto positivo, ridurre l’impronta di carbonio e migliorare la salute del suolo per la catena di valore del settore alimentare.

Il concorso funge da piattaforma per esplorare tecnologie dirompenti e innovative lungo l’intera catena di valore del settore alimentare, dalla salute del suolo a strumenti digitali, tecnologie per la gestione della catena di fornitura, prodotti biologici, nutrizione delle piante, tecnologie finanziarie, mercati del carbonio, procedure di monitoraggio, segnalazione e verifica (monitoring, reporting and verification, MRV), nuovi modelli aziendali e gestione del bestiame.

Verrà effettuato un investimento di 1 milione di dollari a favore del vincitore del concorso ed uno di 250.000 dollari nell’impresa che si classificherà al secondo posto allo scopo di accelerarne la crescita.

