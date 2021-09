O Desafio Radicle de Solo e Carbono pela UPL – Começou a busca pelas start-ups de tecnologia agrícola e alimentar para mudar o jogo rumo à redução de carbono e saúde do solo

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Radicle Growth, uma plataforma de construção de empresas para tecnologias agrícolas e alimentares em estágio inicial, anuncia hoje sua parceria com a UPL, uma fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis. Os parceiros se reuniram para executar “O Desafio Radicle de Solo e Carbono pela UPL”, que pretende investir US$ 1,25 milhão em duas empresas start-up que podem impactar positivamente reduzindo a pegada de carbono e melhorando a saúde do solo da cadeia de valor dos alimentos.

O desafio fornece uma plataforma para explorar tecnologias revolucionárias e inovadoras em toda a cadeia de valor dos alimentos, abrangendo saúde do solo, ferramentas digitais, tecnologia da cadeia de suprimentos, produtos biológicos, nutrição vegetal, fintechs, mercados de carbono, monitoramento, reporte e verificação (MRV), novos modelos de negócios e gestão pecuária.

O vencedor do desafio receberá um investimento de US$ 1 milhão, enquanto o segundo colocado ficará com US$ 250.000 para que possam acelerar seu crescimento. Registre-se antecipadamente agora no endereçohttps://radicle.vc/carbon-soil-early-applicant-form/

Jai Shroff, CEO global da UPL Ltd., afirmou:

“Na UPL, acreditamos fortemente no poder da colaboração aberta para conectar pessoas e problemas com tecnologias e soluções revolucionárias. É por isso que estamos lançando O Desafio Radicle de Solo e Carbono em parceria com a Radicle Growth, para reunir as melhores ideias, visionários, start-ups e cientistas que ajudarão a proteger e preservar um de nossos ativos naturais mais valiosos: o solo.”

Kirk Haney, sócio-gerente da Radicle Growth, disse: “Alimentar nossa crescente população é de extrema importância e nossos agricultores fazem um trabalho incrível para isso. O desafio é mitigar o impacto ambiental causado pela agricultura de produção de alimentos. Estamos entusiasmados em trabalhar em colaboração com a UPL para encontrar e financiar empreendedores que estão resolvendo este problema.”

As decisões de investimento serão feitas durante o “Pitch Day” em San Francisco em março de 2022. Um painel de jurados de especialistas do setor, a ser anunciado em breve, ouvirá de 4 a 6 finalistas que serão escolhidos entre o grupo global de candidatos. Além do financiamento, os vencedores também terão acesso a conselhos de executivos seniores da UPL e da Radicle para ajudar a acelerar os esforços técnicos e de negócios de sua empresa.

Para mais informações sobre o Desafio Radicle de Solo e Carbono pela UPL, e para se inscrever, acesse: https://radicle.vc/the-radicle-challenge/.

Sobre a Radicle Growth:

A Radicle Growth seleciona empresas inovadoras e em estágio inicial para investimento, garantindo que as empresas de tecnologia de alimentos alcançam todo o seu potencial. Além de fornecer capital para o estágio inicial, a Radicle Growth fornece um ambiente fértil para os visionários no espaço agrícola e alimentar prosperarem. Sua plataforma proprietária é única na indústria agroalimentar, preenchendo uma enorme lacuna no mercado ao identificar as tecnologias mais inovadoras e acelerá-las com uma série de iniciativas de criação de valor. Para se conectar e saber mais sobre a Radicle Growth siga-nos no LinkedIn, Twitter e Instagram.

Sobre a UPL Ltd:

A UPL Ltd. (NSE: UPL e BSE: 512070) é fornecedora global de agricultura sustentável, produtos e soluções, com receita anual superior a US$ 5 bilhões. Somos uma empresa liderada pelo propósito. Estamos presente em mais de 130 países, sendo representados por mais de 10 mil colegas em todo o mundo. Nosso portfólio robusto conta com produtos biológicos e soluções tradicionais de proteção de lavouras com mais de 13.600 registros. Para obter mais informações sobre nosso portfólio integrado de soluções em toda a cadeia de valor dos alimentos, incluindo sementes, pós-colheita, bem como serviços físicos e digitais, acesse upl-ltd.com e siga-nos no LinkedIn, Twitter, Instagram e Facebook.

