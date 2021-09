Emergent Cold Latin America Adquire Galores Group

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Emergent Cold Latin America (Emergent LatAm), o mais novo provedor de armazenamento e logística com temperatura controlada da América Latina, anunciou hoje a aquisição da empresa Galores Group com sede no Panamá. Esta é a segunda aquisição e o primeiro investimento da Emergent LatAm na região da América Central, que estabelece imediatamente a empresa como líder de mercado nesta geografia estratégica.

Fundada em 2011, a Galores é a maior instalação frigorífica terceirizada em logística da América Central e do Caribe. Com sede na Cidade do Panamá, próximo a dois dos portos de maior volume da região, a Galores opera um complexo logístico de primeira classe, com capacidade de armazenamento de 21.000 paletes, e terreno adicional disponível para expansão. A empresa oferece uma ampla gama de serviços de valor agregado, incluindo armazenamento alfandegário, congelamento rápido, 'cross-docking' e preparação de pedidos. Além disto, a Galores possui uma frota de ativos de transporte em curtas distâncias entre portos e lida com a distribuição de última milha junto a seus clientes.

"Estamos animados em dar as boas-vindas ao Galores Group em nossa crescente rede latino-americana", disse Neal Rider, Diretor Executivo da Emergent LatAm. "O Panamá é um importante local estratégico para o comércio mundial de alimentos, o que o torna essencial para nossa estratégia regional de investimentos. A Galores é o ativo âncora ideal para ampliar nossas operações na América Central. Além disto, nosso relacionamento com a Lineage Logistics nos permite expandir a conectividade de rede entre nossas empresas e criar eficiências adicionais da cadeia de fornecimento a nossos clientes."

A Emergent LatAm anunciou recentemente a conclusão de um aumento de capital de US$ 450 milhões, conduzido pela Lineage Logistics, Stonepeak Infrastructure Partners LP e D1 Capital Partners. A empresa está investindo em operadoras existentes com liderança em armazenamento refrigerado e em novos projetos 'greenfield' em toda a América Latina para expandir sua presença com instalações modernas de armazenamento refrigerado e oferecer consistentemente serviços da mais alta qualidade a clientes em toda a região.

A 44 Capital Finanças Corporativas atuou como consultoria financeira e a Arias, Fábrega & Fábrega atuou como consultoria jurídica da Emergent LatAm.

Sobre a Emergent Cold Latin America

Emergent Cold Latin America (www.emergentcoldlatam.com) está construindo a rede de armazenamento refrigerado da mais alta qualidade para oferecer soluções logísticas integradas e com temperatura controlada de ponta a ponta a clientes em toda a América Latina. A empresa foi fundada para suprir a necessidade de soluções modernas de cadeia a frio no mercado e atender à crescente demanda de clientes dos comércios nacional e internacional.

Sobre o Galores Group

O Galores Group é uma empresa baseada em ativos composta por investidores brasileiros com foco nas áreas de armazenamento e logística. A Galores Cold Storage inaugurou a maior instalação de armazenamento refrigerado da América Central e do Caribe, com capacidade para 21.000 posições de paletes. O grupo acrescentou recentemente serviços de transporte rodoviário, sendo agora o maior fornecedor terceirizado em logística do setor de alimentos no Panamá. Mais informação está disponível em http://www.galorescold.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.