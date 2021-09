Mitsubishi Power mantém o Citi como consultor financeiro estratégico para ajudar a expandir infraestrutura de hidrogênio na América do Norte

Com consultoria financeira estratégica do Citigroup Global Markets, Inc., a Mitsubishi Power continuará construindo sua infraestrutura de hidrogênio na América do Norte para fabricar hidrogênio limpo e acessível, amplamente disponível. Apresentada: infraestrutura de hidrogênio da Mitsubishi Power na América do Norte. (Crédito: Mitsubishi Power)

Com consultoria financeira estratégica do Citigroup Global Markets, Inc., a Mitsubishi Power continuará construindo sua infraestrutura de hidrogênio na América do Norte para fabricar hidrogênio limpo e acessível, amplamente disponível. Apresentada: infraestrutura de hidrogênio da Mitsubishi Power na América do Norte. (Crédito: Mitsubishi Power)

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Mitsubishi Power Americas (Mitsubishi Power) manteve o Citigroup Global Markets Inc. (“Citi”) como seu consultor financeiro estratégico (Strategic Financial Advisor, SFA) para explorar opções de financiamento de crescimento para expandir a infraestrutura de hidrogênio na América do Norte. Durante os últimos anos, a Mitsubishi Power surgiu como a líder de infraestrutura de hidrogênio na América do Norte, trabalhando com parceiros para desenvolver projetos de infraestrutura de hidrogênio.

Projetos e parcerias de hub de hidrogênio

As atuais parcerias da Mitsubishi Power para produção de hidrogênio em larga escala, armazenamento de energia e transportes incluem

o maior projeto de armazenamento de energia limpa da América do Norte: o Armazenamento de Energia Limpa Avançada, uma parceria com a Magnum Development em Delta, Utah, para criar um hub de hidrogênio verde que eventualmente fornecerá conectividade por duto através da Western Interconnect of North America. O projeto produzirá hidrogênio renovável, o armazenará em amplas cavernas subterrâneas em cúpulas de sal, e o expedirá como um combustível limpo para geração de energia, transportes e aplicações industriais.

O maior projeto de hidrogênio azul da América do Norte: um acordo de desenvolvimento conjunto com a Bakken Energy para criar um hub de hidrogênio em Dakota do Norte incluindo instalações que produzam, armazenem, transportem e consumam hidrogênio azul. O hub será conectado por duto a outros hubs de hidrogênio em desenvolvimento na América do Norte.

Uma parceria estratégica com a Texas Brine que fornece direitos de cúpula de sal que posicionam a Mitsubishi Power para desenvolver hubs de hidrogênio verde ou azul em Nova York, Virgínia, Louisiana e Texas.

Projetos de desenvolvimento conjunto e compradores de oxigênio

A Mitsubishi Power também utilizará o Citi para orientação enquanto expande sua rede de projetos de desenvolvimento conjunto e parcerias com compradores de oxigênio. A Mitsubishi Power já garantiu diversos acordos de desenvolvimento conjunto (joint development agreements, JDAS), pedidos de turbinas a gás para projetos de energia com recursos de hidrogênio e acordos de compradores.

Projetos e parcerias atuais incluem

JDAs com a Entergy na Costa do Golfo e com a Puget Sound Energy no noroeste Pacífico para desenvolver estratégias e projetos para auxiliar as empresas de serviços públicos a cumprir suas metas de redução de carbono

Pedidos de turbina de gás hidrogênio, já garantidos e liberados para fabricação, com a Intermountain Power Authority no Utah e a Capital Power em Alberta, Canadá.

Acordos de comprador em mercados não regulados de energia dos Estados Unidos com produtores independentes de energia Projeto Danskammer da Agate Power em Nova York Projeto Chickahominy da Balico na Virgínia Projeto Harrison da Advanced Power/Emberclear em Ohio



Stephen Trauber, vice-presidente e cochefe global de recursos naturais e transição para energia limpa do Citi, afirmou: “ A Mitsubishi Power possui um robusto portfólio de projetos de hidrogênio limpo na América do Norte e uma clara visão para conectar o continente para descarbonizar a geração de energia, transportes e setores industriais. Esperamos ajudá-los a modelar a trajetória para o hidrogênio limpo. Alavancaremos nossa experiência em auxiliar clientes em setores tradicionalmente intensos em carbono para ajudar a Mitsubishi Power a explorar suas opções para atrair e implementar capital de parceiros investidores”.

Paul Browning, presidente e diretor executivo da Mitsubishi Power Americas, disse: “ Há muitos anos estamos trabalhando com os primeiros a adotar o hidrogênio verde e azul que possuem acesso vantajoso à infraestrutura existente de hidrogênio, como a Intermountain Power Agency, Magnum Development, Bakken Energy e a Estação Avançada de Energia Limpa do Condado de Orange da Entergy. Agora planejamos construir a partir desses projetos pioneiros para criar uma infraestrutura hub-and-spoke de hidrogênio que abranja a América do Norte e fabrique hidrogênio limpo e acessível amplamente disponível. A consultoria financeira do Citi nos permitirá atrair parceiros estratégicos e financeiros que compartilham nossa visão. Com nossos clientes e parceiros, estamos criando uma ‘Change in Power’ (Mudança na Energia)”.

