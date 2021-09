AKKA REMPORTE UN CONTRAT PLURIANNUEL DE 60 MILLIONS DE DOLLARS AVEC UN OEM AUTOMOBILE MONDIAL EN AMÉRIQUE DU NORD

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

AKKA Technologies (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537), leader européen du conseil en ingénierie et des services de R&D dans le secteur de la mobilité, est fier d'annoncer qu'il a été sélectionné par un OEM automobile mondial pour fournir des services d'ingénierie et de production en Amérique du Nord. Ce contrat pluriannuel devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 60 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

Dans le cadre de cet engagement, AKKA mobilisera ses fortes compétences en matière d'ingénierie et de production automobile pour contribuer à l’amélioration de la qualité opérationnelle de cet OEM, à corriger les défauts et à réduire les délais de commercialisation des nouveaux véhicules. Les ingénieurs hautement spécialisés et certifiés du Groupe travailleront dans des domaines clés du site de production manufacturière tels que l'électricité, la transmission, le moteur, l'étalonnage, la logistique et le soutien à la qualité.

Dharam Sheoran, CEO d'AKKA North America, a déclaré : "Nous sommes ravis d’étendre notre collaboration avec ce leader mondial de l'automobile pour le soutenir dans ses domaines critiques de production et de qualité. La mobilité est le segment industriel phare d'AKKA au niveau mondial. L'Amérique du Nord est l'une des zones géographiques les plus importantes pour la croissance du Groupe, et cet important contrat aux États-Unis nous aidera à renforcer notre position dans le segment automobile dans cette région.".

Raj Madhavan, COO Automotive - AKKA North America, a ajouté : " Nous avons obtenu ce contrat grâce à notre forte expertise dans le domaine de l'automobile, à nos capacités approfondies en matière de services d'ingénierie et de production, et à notre capacité à soutenir des opérations de fabrication et de qualité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans le cadre de notre engagement avec cet OEM de premier plan, nous jouerons un rôle essentiel en répondant à leur demande croissante dans les domaines de la production et de la qualité, étendant notre présence locale, tout en nous appuyant sur nos outils internes et en introduisant de nouveaux processus et modèles.".

AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, associé à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner nos clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie intelligente.

AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels.

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale. Nos 20 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d’AKKA que sont le respect, le courage et l’ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. AKKA Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537.

