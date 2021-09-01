洲际交易所将在ICE新加坡期货交易所推出Micro MSCI美国和欧洲指数期货 合约

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 洲际交易所(Intercontinental Exchange, Inc. (NYSE:ICE)，一个全球领先的数据、技术和市场基础设施供应商，与MSCI Inc. (NYSE:MSCI)，一个为全球投资界提供关键任务决策支持工具和服务的领先供应商，今天宣布将他们现有的许可协议扩展至ICE新加坡期货交易所。作为此公告的一部分，洲际交易所计划在2021年10月11日在其新加坡交易所推出以MSCI美国和MSCI欧洲指数為基礎的微型期货合约。这种以美元计价的微型期货合约，让亚洲各地的投资者能够在单一平台上以极具成本效益的方式进入美国和欧洲股票市场。。另外，较小的合约规模（相当于约2万美元的名义价值），使精细交易和精确的风险管理成为可能。这些指数旨在代表每个地区的大盘和中盘股票。MSCI美国指数代表美国股市的机会组合，而MSCI欧洲指数则涵盖了欧洲15个发达市场国家（奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英国）。

MSCI衍生品许可业务全球主管George Harrington表示：“MSCI致力为投资者提供工具、服务和见解，帮助投资者管理他们的投资组合，以获得更好的结果。我们很高兴与洲际交易所合作，为寻求美国和欧洲市场投资机会的亚洲投资者带来更强的交易和风险管理解决方案。”

ICE新加坡期货交易所总裁Lucas Schmeddes表示：“洲际交易所借助其与 MSCI 的强大合作伙伴关系为投资者提供从新加坡交易全球股票的途径，以满足亚洲市场对小型合约的需求。ICE新加坡期货交易所专为亚洲市场量身定制，通过其平台将区域和国际参与者联系起来，以开启交易机会，并提供进入全球市场的渠道。”

Micro MSCI美国和Micro MSCI欧洲指数期货合约将与ICE新加坡期货交易所的其他合约一起交易，包括Micro Asia Tech 30指数期货、Bakkt®比特币期货，以及现金结算的迷你布伦特原油、迷你美元指数(Mini US Dollar Index®)、迷你美元/离岸人民币和迷你美元/新加坡元期货。

在洲际交易所上市的MSCI指数期货合约超过100多张，当中包括MSCI全球基准指数(ACWI)、全球指数(World)、新兴市场指数(Emerging Markets)和欧澳远东指数(EAFE)在内的所有基准指数的全部股票机会，以及特定国家、行业和因素的指数。如需了解更多关于MSCI指数期货的信息，请访问：https://www.theice.com/equity-index/msci及https://www.theice.com/equity-index/msci/micro-msci。MSCI®和MSCI指数是MSCI Inc.的商标和服务标志。

关于洲际交易所

洲际交易所(NYSE: ICE)是一家《财富》500强公司，致力于设计、构建和运营数字网络，帮助人们把握机遇。我们提供跨主要资产类别的金融技术和数据服务，为客户提供获取任务关键型工作流程工具的渠道，以提高透明度和运营效率。我们经营包括纽约证券交易所在内的交易所以及清算所，帮助人们投资、筹集资金和管理多种资产类别的风险。我们全面的固定收益数据服务和执行能力提供信息、分析和平台，帮助我们的客户抓住机遇和更有效地运营。在ICE Mortgage Technology，我们正在推动美国住宅抵押贷款流程转型，帮助从消费者参与到贷款登记的整个过程实现数字化。我们共同改造、精简和使行业实现自动化，以帮助我们的客户把握机遇。

ICE和/或其附属机构的商标包括Intercontinental Exchange、ICE、ICE方块标志、NYSE和New York Stock Exchange。如欲了解有关洲际交易所和/或其附属机构的其他商标和知识产权的信息，请点击此处。请访问相关交易所网站的“关键信息文件(KIDS)”版块，获取《欧盟一揽子零售和基于保险的投资产品条例》涵盖的某些产品的关键信息文件。

《1995年美国私人证券诉讼改革法案》安全港声明——本新闻稿中关于ICE业务的非历史事实性陈述均为涉及风险和不确定性的“前瞻性陈述”。如欲了解有关可能造成实际结果与前瞻性陈述中所述结果有所不同的其他风险和不确定性的讨论，请参阅ICE向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，包括但不限于ICE于2021年2月4日向SEC提交的截至2020年12月31日年度的Form 10-K年报。

ICE- CORP

资料来源：洲际交易所

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